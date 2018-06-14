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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Приговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в "деле ПС", основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак

В Новороссийске 21 мая в так называемом "деле Правого сектора" был вынесен первый приговор, согласно которому украинец Николай Дадеу получил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения. Его обвиняют в "преступлении против интересов РФ", а в качестве доказательств приводят не конкретные факты, а пропагандистские клише и откровенную ложь.

Об этом написала в Facebook правозащитница Мария Томак, сообщает Цензор.НЕТ.

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По сути, Николая Дадеу осудили за размещение осенью 2015 года на созданной им Facebook-странице "УкрВолонтерПром" объявлений о потребности участников акции "Блокада Крыма" в виде 4 автомобильных шин и нескольких раций. При этом сам Дадеу средства на эти цели не собирал, никому ни шины, ни рации не передавал, а после размещения объявления просто связал того, кто подал запрос (по версии следствия, это был член "Правого сектора"), с теми, кто вызвался предоставить вещи для блокады.

Томак отмечает, что среди свидетелей обвинения - новороссийские казаки, а также граждане Украины, которые выехали на территорию России после начала российской агрессии на востоке Украины.

"Свидетельства - почти идентичны: власть в Украине захватили "поддержанные прежде всего жителями западных областей Украины радикалы, фашисты, националисты, над которыми правительство не имеет контроля, среди них - "Правый сектор", который пропагандирует нацистскую, "бандеровскую" идеологию, они были среди участников "блокады Крыма"", - пишет она.

Кроме того, по словам казаков, оба видели Дадеу в бинокль осенью 2015-го на Джанкое. "И так он им въелся в память, что они его узнали аж через 2 года", - иронизирует правозащитница.

Также присутствуют показания некоего пастора новороссийской церкви, который якобы видел на странице Дадеу в соцсети "посты проукраинского и антироссийского содержания".

"И вишенка на торте - пастор новороссийской церкви "Евангельский храм", который по делу также проходит свидетелем обвинения. Его показания сводятся к тому, что он видел на странице Дадеу в соцсети "посты проукраинского и антироссийского содержания", а также слышал, как Дадеу называет Россию "страной-агрессором". По мнению стороны обвинения, это поддерживает позицию прокуратуры относительно действий Дадеу "против интересов Российской Федерации"", - добавила Томак.

Приговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в деле ПС, основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071464
 
 
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До болі нагадують срср дії російської влади. Хоча і зрадоботи теж із цього смердючого сівіту.
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так це ж правонаступниця чи правопреступница ..
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Скоріше, що це другий варіант. Приговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в "деле ПС", основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак - Цензор.НЕТ 7646 Справа в тому, що суть "русского міра" це знищити опір людини і перетворити її на виконавця рішень сцаря (сьогодні це путін).
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людина з волею та гідністю це ворог рос.імперії.
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Дійсно це так. Зрозуміло, що протиставити здоровому глузду українців кацапи нічого не можуть . Чому? Бо треба думати і прикладати розумові зусилля. Приговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в "деле ПС", основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак - Цензор.НЕТ 7365
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вони звикли що за них цар вирішує чи барін
вони можуть тільки навколішках благати ))
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Ще одним українським політв'язнем стало більше.
Та нічого, скоро рахувати на сотні будемо. Он скільки любітелів футболу поперлося на Москальщину, аж 5 чи 6 тисяч.
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Цікаво потім розглянути аж до сьомого коліна їх особистості, хоч і зараз можу сказати про їх походження від НКВДістів.
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Не маю жодних сумнівів. Хоча серед них можуть бути і просто хохли - підступні і хитрі тварюки.
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просто прочитайте про Миколу. Немножко не та личность, чтоб его оплакивать.
Да и чтоб печатать про него тут статьи.
https://news.pn/ru/criminal/183630
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Питання не в особистості Миколи, а в засудженні за відсутній злочин.
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Николаевцы хорошо знают этого афериста, он накосячил в Украине, свалит в эрфию разводить их лохов и случайно попался.. Да какое-то время волонтёрил и какое-то время был на крымском блок посту ПС. Но он мутный тип, слезы по нему лить не стоит!!!
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"пастор новороссийской церкви "Евангельский храм" - щось не знайду я такої церкви.
Судячи з того, що "пастор" - то це може бути протестантська церква, а протестанти майже завжди мають свій сайт. А в пошуку навіть нема згадки. І назва якась нехарактерна, так ніхто б не назвав церкву.Источник: https://censor.net.ua/n3071464
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в "деле ПС", основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак
 
 
 
 
 
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