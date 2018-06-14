 Приговор украинцу Дадеу, вынесенный судом РФ в "деле ПС", основан на пропаганде и лжи, - правозащитница Томак

Об этом написала в Facebook правозащитница Мария Томак, сообщает Цензор.НЕТ.

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По сути, Николая Дадеу осудили за размещение осенью 2015 года на созданной им Facebook-странице "УкрВолонтерПром" объявлений о потребности участников акции "Блокада Крыма" в виде 4 автомобильных шин и нескольких раций. При этом сам Дадеу средства на эти цели не собирал, никому ни шины, ни рации не передавал, а после размещения объявления просто связал того, кто подал запрос (по версии следствия, это был член "Правого сектора"), с теми, кто вызвался предоставить вещи для блокады.

Томак отмечает, что среди свидетелей обвинения - новороссийские казаки, а также граждане Украины, которые выехали на территорию России после начала российской агрессии на востоке Украины.

"Свидетельства - почти идентичны: власть в Украине захватили "поддержанные прежде всего жителями западных областей Украины радикалы, фашисты, националисты, над которыми правительство не имеет контроля, среди них - "Правый сектор", который пропагандирует нацистскую, "бандеровскую" идеологию, они были среди участников "блокады Крыма"", - пишет она.

Кроме того, по словам казаков, оба видели Дадеу в бинокль осенью 2015-го на Джанкое. "И так он им въелся в память, что они его узнали аж через 2 года", - иронизирует правозащитница.

Также присутствуют показания некоего пастора новороссийской церкви, который якобы видел на странице Дадеу в соцсети "посты проукраинского и антироссийского содержания".

"И вишенка на торте - пастор новороссийской церкви "Евангельский храм", который по делу также проходит свидетелем обвинения. Его показания сводятся к тому, что он видел на странице Дадеу в соцсети "посты проукраинского и антироссийского содержания", а также слышал, как Дадеу называет Россию "страной-агрессором". По мнению стороны обвинения, это поддерживает позицию прокуратуры относительно действий Дадеу "против интересов Российской Федерации"", - добавила Томак.