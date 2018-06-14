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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:апелляция (322) арбитраж (135) Газпром (2791) Нафтогаз (2510) Швеция (482)

 "Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов

НАК "Нафтогаз Украины" надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.

"Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - отметили в НАК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-службе пояснили, что приказ Апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3071461
 
   
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премії треба виконану роботу виплачувати. потім виставим в рахунок газпрому
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ой а вы думали премии в 46 лимонов баксов ага как же мы выиграли во как газпром и РФ как им что то платить запятую найдут а как укрым спиздить остаточно бубушек и вежливых спецвойск РФ и все кудахкают вей вей как можна а Крым пока у России...
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Конечно конечноооо. 47 лямов уже то расписаны. а 20 из них вообще уже конвертированы, в наличке и поделены!
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ну блин...........премию возвращать чтоль?
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Плохая примета. Делить шкуру не убитого медведя. "Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов - Цензор.НЕТ 9443
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"Нафтогаз" обделался, миллионные премии придется вернуть...Украина страна барыг, воров и дегенератов. Есть одна мудрая поговорка: - не говори гоп пока не перепрыгнеш...
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А Коболєву вже мільйони баксів премії виплатили із держбютжету за цю "перемогу" - якось невдобно вийшло :/...
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Кстати, прекрасный намек Порошенко и компании, которые уже раззявили пасти на транш от МВФ, обещанный после подписания закона об Антикоррупционном Суде. Как только западные эксперты проанализируют то, как извратили этот закон шоколадные барыги и прочие продажные сволочи из парламента, деньги давать откажутся. И будут наши "хитрые великие реформаторы" сосать лапу. А то и чего похуже...
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Только персональные санкции США и Евросоюза против коррумпированной власти и их семейств. "Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов - Цензор.НЕТ 9864
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Главное отчитаться о вяликой "перемоги" и премии выдать баснословные в нищей стране.Все за что не берутся будочники,заканчивается ничем.
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позавидовали... дааа?
сглазили... эээх!!! "Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов - Цензор.НЕТ 7924
от народ...
(а премии возвращать придется)
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Юрий Романенко

Да, с премией в НАКе ребята поспешили. Теперь на премию придётся новых юристов в Стокгольм снаряжать или как?
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Будет повод еще раз себе премии выписать?
И так до тех пор, пока "премиями" всю сумму себе в карман не положат?
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ГрязьПром сегодня стоит 54 миллиарда долларов.Быть в таком Гоффне может только Плешивое Педофильное Гоффно... "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення Стокгольмського арбітражу після подання суду своїх контраргументів - Цензор.НЕТ 6829 "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення Стокгольмського арбітражу після подання суду своїх контраргументів - Цензор.НЕТ 6829
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Сейчас смотрю Навальный Лайф, где рассказывают правду о грязьПроме и ДОЛГАХ.... "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення Стокгольмського арбітражу після подання суду своїх контраргументів - Цензор.НЕТ 2086 "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення Стокгольмського арбітражу після подання суду своїх контраргументів - Цензор.НЕТ 2086
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я ж писав, що ми дирку від бублика отоимаємо від росіян по цьому питанню, а мене забанили.
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Платить Нафтогазу придется,Паскуды ВОНЮЧИЕ "Нафтогаз" сподівається на скасування призупинення рішення Стокгольмського арбітражу після подання суду своїх контраргументів - Цензор.НЕТ 8858Никуда вы не денетесь....
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"В пресс-службе пояснили, что приказ Апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК."

А вспомните, как при Януковиче вся кремлеботско-совковая рать в Раде выла:
" Да этот договор так саставлен, что там букву поменять неиззя! (типа : "Это ж Рассия! Вы чё!)" ?

А Порошенко им всем показал и доказал, - что можно!

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Да лан, бабло распилии по ляму на рыло, на народ пох.
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Туркмения может присоединиться к Газопроводу TANAP запущенному 12 июня.. ПРОЛОЖИВ ТРУБЫ ПО КАСПИЮ...очередной нож в Спину Педофила
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов
 
 
 
 
 
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