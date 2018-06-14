 "Нафтогаз" надеется на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража после подачи суду своих контраргументов

"Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса. Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении", - отметили в НАК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-службе пояснили, что приказ Апелляционного суда означает временную приостановку дальнейших действий "Нафтогаза" по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома". В то же время он не приводит к отмене решений Арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК.

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Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).