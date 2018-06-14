 "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Как говорится в сообщении "Газпрома", ходатайство было подано им 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в релизе российской компании.
В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".
Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В свою очередь "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.
В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).
только теперь по 2 млн.
Так було домовлено.
... или нет?
эти ребята сами себе премии выписывают в тех размерах, каких пожелают.
Нет над ними начальства кроме Пеци Пятого, а он в доле.
Так что никто никому ничего уже не должен.
Коррупция?
Не, не слышали...
и сколько их там, тех структур, что народные денешки должны стеречь...
Но то Запад.
А мы - богатая страна.
Подумаешь - миллиард гривен туда, миллиард гривен сюда...
З.Ы.
Налоги с премий, я так понимаю, никто и не подумал заплатить..
И ищи ветра в поле...