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 Политика Украины, За рубежом
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 "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом"

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Как говорится в сообщении "Газпрома", ходатайство было подано им 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в релизе российской компании.

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В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает "Газпром".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. По нему "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточные объемы транзита газа. В свою очередь "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании решения и полной отмене.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3071459
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
еще премии спасителям Украины из "нафтогаза"!
только теперь по 2 млн.
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не жаль. чуваки з нафтогазу заслужили. газпром наривається на більші штрафи.
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та да. "чуваки з нафтогазу" заслужили. в отличии от тех, кто служит на передовой, и дает возможность этим "чувакам з нафтогазу" заслуживать. конечно, не жалко.
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не жалко. мьі платим денежное вознаграждение чувакам на передовой, если че. комерсам платим з/п и премии, если есть за что
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Так премия то уже тю-тю. И не 2 млн, а 8 млн. и 6 млн. в два рыла умыкнули Коболев с Витренко в этот раз.
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я про рядовых спасителей отечества. генеральский состав - отдельный тариф.
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так деньги с ваших карманов вьітянут газпромовцьі и положат в карман Коболеву
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Премії вже витратили "Газпром" заявляє про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту з "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 5097
Так було домовлено.
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Ничего не знаем, всё уже поделено и потрачено)
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А были ли Премии. Они это провели как материальная помощь и оздоровительные. Кобелев уже маме на счёт 800 тыш американских денего сбросил......
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Коболевская шобла уже успела премии распилить?
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А говорят в Швеции нет коррупции.Занесли бабало 7-го,решение вынесли 14-го "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 3444
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или прахвесианалы из "нафтогаза" годятся только для распила бабла, а не для представления интересов Украины.
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продажные чоколятные швейцарские судьи!!! "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 9332

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В "Марлезонском балете" 16 актов, продолжаем смотреть.
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Свинорусы задергались, деньги платить не хотят - величие не позволяет
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"Газпром" заявляет".... а раша заявляет, что "ихтамнет"...
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Они нам не простили массовое убийство шведов ватниками под Полтавой ?
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придется Кобелеву премии миллионные обратно в кассу возвращать ....
... или нет?
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Конечно придется, только ребята уже премии быстренько прое@али. А теперь со своего кармана отдавать придется
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только не в этой жизни!
эти ребята сами себе премии выписывают в тех размерах, каких пожелают.
Нет над ними начальства кроме Пеци Пятого, а он в доле.
Так что никто никому ничего уже не должен.
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Ну это да наш Петя "подякула" который всем дякуе, конечно имеет полное отношение к этим деньгам. Просто как теперь народу обьяснить что 46 миллионов просто раздали, хотя че обьяснять то. Народ и так схавает.
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оба на....а в нафтогазе уже 46 лямов зелени на премии раздербанили...
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Вот и тсала известна причина столь поспешного выделения многомиллионных премий - наверняка эта шобла знала об неминуемости данного решения и поспешила освоить бабло.
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Деньги в Украину придут или нет - неизвестно, но 46 миллионов долларов менеджерам Нафтогаза уже выплачено.
Коррупция?
Не, не слышали...
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Как же так ? Коболев с барыжной гоп компанией уже давно многомиллионные премии себе по выписывали. И шо теперь робыть ?
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подписываться на инстаграм и ждать фоток с мальдив "Газпром" заявляє про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту з "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 9339
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Спрашивать надо НАБУ, САП, Генеральную Прокуратуру, СБУ
и сколько их там, тех структур, что народные денешки должны стеречь...
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Опа! Перемога откладывается. А сроки поджимают - к 2019-му уже пишется трактат о перемогах самого переможного и такая досада - баланс не сойдется "Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом" - Цензор.НЕТ 8207
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Короче все ети договора и бумажки годятся только жопу подтереть. Законы не соблюдаются даже в Европе и за взятку даже Европейские суды могут закрывать глаза на закон и договор. В етом мире кто сильнее тот и прав как и 1000 лет назад.
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В странах Запада, на которые мы типа ровняемся, за такой "финт ушами" уже не только руководство Нафтогаза полетело бы, правительство в отставку бы подало.
Но то Запад.
А мы - богатая страна.
Подумаешь - миллиард гривен туда, миллиард гривен сюда...
З.Ы.
Налоги с премий, я так понимаю, никто и не подумал заплатить..
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паника пока преждевременна. Аппеляция - нормальная практика. Интересно знать к чему аппелирует грязьпром и каковы разъяснения от миллионеров из нафтогаза
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Майно вже заарештоване і не у Швеції, а у Швейцарії. Нехай побігає той газмяс із шведськими законами по Швейцарії та решті юрисдикцій ))).
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Предлагаю подать в суд Жмеринки что Украина не должна Рашке долг Януковоща.
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Не удивлюсь, если Коболев и Ко теперь быстренько в отставку подадут.
И ищи ветра в поле...
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Кобилєв і Вітренко вже Петру(рило) дали відступний і тепер їм все до лампочкі.

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Если Газпром сообщает, то это вранье, это всем известно, даже если через 5 минут публикуется следующее: "НАК "Нафтогаз Украины" надеется на отмену Апелляционным судом округа Свеа приказа о приостановлении процедуры исполнения решения стокгольмского арбитража после подачи своих контраргументов.". Правильный журналист одними заголовками умеет подать материал в нужном ключе, даже ничуть не совравши!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" заявляет о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Нафтогазом"
 
 
 
 
 
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