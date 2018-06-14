 Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина, - Демчина

Об этом сказал заместитель председателя СБУ Павел Демчина в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Это я вчера прочитал, сам из прессы узнал. Он не обращался [в СБУ] с конкретными какими-то вопросами, это я знаю. Все, что было озвучено на Кабинете министров, - это общие фразы. Силовиков у нас сколько структур?" - сказал Демчина.
Напомним, премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что правоохранители готовят против него и других членов правительства провокации.
"Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров", - заявил он.
Тут Гройсман заявляет, что причастные к крышеванию контрабанды и нелегального бизнеса работники правоохранительных органов готовят против него провокации.
И он не врет!
Ведь контрабанда сейчас полностью подконтрольна самому Гройсману.
Который на правах частной собственности владеет ио председателя Госфиска Мирославом Проданом.
Поэтому единственное, что плохого могут сделать Гройсману контрабандисты - это перестать платить дань.
А перед выборами это действительно провокация!
А коли відійшов одразуж і увімкнув задню
А так він цілком борець з корупцією і всьо такоє...