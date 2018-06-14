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 Политика Украины
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Все про:провокация (1152) СБУ (12592) Гройсман (4119) Демчина Павел (10)

 Гройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина, - Демчина

Премьер-министр Владимир Гройсман не обращался в Службу безопасности Украины с информацией о возможных провокаций, которые якобы готовят силовики против правительства.

Об этом сказал заместитель председателя СБУ Павел Демчина в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Это я вчера прочитал, сам из прессы узнал. Он не обращался [в СБУ] с конкретными какими-то вопросами, это я знаю. Все, что было озвучено на Кабинете министров, - это общие фразы. Силовиков у нас сколько структур?" - сказал Демчина.

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Напомним, премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что правоохранители готовят против него и других членов правительства провокации.

"Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны, они являются действующими представителями правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3071457
 
 
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Александр Дубинский

Тут Гройсман заявляет, что причастные к крышеванию контрабанды и нелегального бизнеса работники правоохранительных органов готовят против него провокации.
И он не врет!
Ведь контрабанда сейчас полностью подконтрольна самому Гройсману.

Который на правах частной собственности владеет ио председателя Госфиска Мирославом Проданом.
Поэтому единственное, что плохого могут сделать Гройсману контрабандисты - это перестать платить дань.
А перед выборами это действительно провокация!
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гнойсман, бедняга, просто не знает как заявить о том, что воры обворовывают вора.
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Гройсман тормоз всех наших реформ и он должен уйти. Президенту Порошенко такой протухший кадр и даром не нужен.
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Не надо так громко завидовать кацапчик. Наш президент Порошенко рукопожатый во всем мире. А ваш Хуйло и в Северную Корею скоро не въедит. Гройсман не повідомляв у СБУ про можливі провокації проти Кабміну, - Демчина - Цензор.НЕТ 287
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Грося-Грося... Всё-то ты знаешь, судя по последнему абзацу, этой новости. Твоя непреклонность(с). Да пшел бы ты, быстрее. Тока хрена, ты ж в обойме.
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Всему свое время... приходит тот момент когда и эта "обойма" будет выстреляна до "железки"...
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Так це Шльома просто переїв на ніч,от його і понесло з ранку - здавати друзів!!!
А коли відійшов одразуж і увімкнув задню
А так він цілком борець з корупцією і всьо такоє...

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У Гройсі часом не парик на голові. Десь я такий уже бачив. Гройсман не повідомляв у СБУ про можливі провокації проти Кабміну, - Демчина - Цензор.НЕТ 5684

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Ну эти же возможные провокации против кабмина- не госизмена?Зачем сообщать в сбу? У сбу и так дел не в проворот: Сбу рассматривает список 60-ти в лупу, особенно тех, кто с адресом в ФБ, и жирненьким шрифтом. Вдруг, среди фамилий с конкретными днями рождения найдутся двойники-тройники? Работы у сбу сейчас много. Гройсман-молодец. Не сообщил в сбу о своих фобиях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман не сообщал в СБУ о возможных провокациях против Кабмина, - Демчина
 
 
 
 
 
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