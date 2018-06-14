 Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

Европейский парламент в этом документе "выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиваться освобождения незаконно задержанных соотечественников, и обеспокоен последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В резолюции указано, что О.Сенцов "был арестован в Крыму вскоре после того, как Россия взяла под контроль полуостров в Черном море в 2014 году, а затем осужден по показаниям, полученным в результате пыток, и в настоящее время отбывает 20-летний приговор за многочисленные обвинения в терроризме в лагере строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе на крайнем севере России".

Евродепутаты выразили беспокойство, что по этому делу осужден также Александр Кольченко, приговоренный к 10 годам лишения свободы, и что "еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта".

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Европарламент "призывает соответствующие российские власти и медицинские службы предоставить этим заключенным лицам надлежащую медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе путем ненавязывания принудительного кормления или любого нежелательного обращения, которое может представлять собой пытки и другие жестокие формы".

Парламентарии ЕС выразили "свою глубокую обеспокоенность тем, что многие украинские политзаключенные, в том числе Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались серьезным пыткам".

Согласно резолюции ЕП, в настоящее время в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

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Европарламент "осуждает нарушения Россией международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства; усиленную милитаризацию Крымского полуострова, угрожающую региональной безопасности; массовые и систематические нарушения прав человека, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар".

По мнению европейских парламентариев, "российские суды, будь то военные или гражданские, некомпетентны судить о действиях, совершенных за пределами международно признанной территории России", и "судебное разбирательство в таких случаях не может считаться законным".

В документе подчеркивается, что "обращение со всеми заключенными должно соответствовать международным стандартам и что все задержанные должны иметь доступ к адвокатам, своим семьям, дипломатическим представителям и медицинскому обслуживанию; российские власти и сотрудники судебных органов несут полную ответственность за безопасность и благополучие задержанных, особенно в Крыму, в соответствии с четвертой Женевской конвенцией".

Принятая в Страсбурге резолюция выходит за пределы судеб украинских заключенных в России. Евродепутаты также потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике Оюба Титиева и всех других политических заключенных в Российской Федерации".

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Документ содержит требование, чтобы "российские власти прекратили запугивание и преследование Центра по правам человека "Мемориал", его сотрудников и других правозащитников и чтобы они позволили им выполнять свою работу в области прав человека".

В резолюции содержится призыв к ЕС "выступить с заявлением, осуждающим нарушения прав человека в России и попытки спрятать их под прикрытием чемпионата мира по футболу".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.