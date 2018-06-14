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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (628) Порошенко (14961)

 "Останусь в команде президента", - Жебривский рассказал о планах и своем преемнике

Экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский заявил, что несмотря на отставку остается в команде президента Петра Порошенко, который в четверг вечером сообщит ему о новой должности.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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По его словам, никто не готовил его отставку и это было его собственное, сознательное решение.

"Президент понял и поддержал меня", - сказал Жебривский.

Он добавил, что в дальнейшем будет работать "в сфере, которая нужна государству Украина, и это будет решение президента".

Экс-глава Донецкой ВГОА сообщил, что в четверг вечером, около 20:30, запланирована встреча с Порошенко, где станет известно, какую должность в дальнейшем он займет.

Жебривский не стал комментировать, каким может быть это решение, но отметил: "Я останусь в команде президента".

Также он рассказал, что предоставил предложения относительно своего преемника и уточнил, что предложил Порошенко две кандидатуры.

"Считаю, что это будет достойный человек, который и дальше будет развивать этот регион", - сказал Жебривский.

Как сообщалось, 11 июня глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский заявил, что подал президенту заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров одобрил проект указа президента об увольнении Жебривского.

Источник: https://censor.net.ua/n3071452
 
 
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Жебривский редкая гнида и вшивец. Такому кадру место у Тимошенко, а не в команде нашего президента Порошенко.
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Как только какой либо висельник сорвется из петли, он сразу бежит записываться в партию Тимошенко. Это факт.
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кг.Фірташ повертається.
І куди дивиться той,що не має пристрасті до грошей і не дає спуску олігархам???
https://espreso.tv/article/2018/04/27/firtash_povertayetsya_yak_pracyuyut_novi_gazovi_skhemy_na_desyatky_milyardiv
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как раз он там где и положено в ОПГ коррупционеров, грабителей Украины.
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Все коррупционеры от Юльки вышли. Яценюк откуда к нам упал?
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Лозинский и Пашинский, эти людоеды разве не из под юбки Тимошенко появились? Я что то путаю?
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печенье,нах ты ствишь будущего Президента Украины на одну линейку со своим шоколадным выпердышом?
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Президент у нас один, туповатый кацапчик. И это Петр Порошенко.
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Жеребец,полное дерьмо. Под стать своему протеже.Коррупционер и предатель Украины.
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Сейчас на «60 минут» на россии 1 ленабандаренко,
гонит на П. Климкина, теми же словами, как и местные зрадофилы...

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Я не в состоянии посмотреть на тётю Лену. Но, если она матом, то я, виртуоз, в подобного рода забавах. И готов поддержать. Климкин- это моль, лишний организм. Более того- вредный. Бо его имедж- вредит Украине.
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Наш пересичный порохобот вообще жить не может без просмотра кацапских каналов
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Вместе сидеть будете или висеть, хотя думаю этот бросит как только запахнет жареным.
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петя продолжает строить папуаскую республику , окружая себя родственниками и друзяками , за ради красти по-новому
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Дык, папуасы ж одобряють - чиво бы и не строить?
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Если верна ИНФА, о том, что он Первым замом пойдет, к Югику, то это серьёзная штука. От Югика надо дистанцироваться, пану Президенту. Это была бы серьезная сакральная жертва. Для быдла. Для нас, то есть. А тут и Паша Жебривський, на подхвате. Как версия? Имеет право на жизнь?
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На долго ли в команде тонущего судна или будки?
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"..останусь в команде президента.." - это типа того что вскоре баланду на зоне будут вместе кушать!!!
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Кто бы сомневался, ведь под крылом свинопаса воровать сподручнее.
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ну конечно же в кАманде прЭзЭдЭнта, он же и мЯдальку дал за собачью верность. А там в кАманде много таких "деятельных, государственных мужей"
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Кто бы сомневался, ведь под крылом свинопаса воровать сподручнее.
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"Не расстанусь с комсомолом- буду вечно молодым"...(с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Останусь в команде президента", - Жебривский рассказал о планах и своем преемнике
 
 
 
 
 
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