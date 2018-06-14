 "РФ может начать агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ-2018", - Полторак. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос о возможном обострении ситуации на Донбассе во время проведения финальной части ЧМ-2018 в РФ.
"Россия может начать агрессию против Украины независимо от проведения чемпионата мира по футболу. Шаги, которые РФ делала до этого, свидетельствуют о том, что от агрессивной политики Россия не отказалась и всегда пользуется возможностью нанести нам как можно больший ущерб. Мы готовимся к этому и отслеживаем ситуацию", - заявил Полторак.
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а 150 млн уже отмыли в суде?
вот вы и есть враги....
Пеця, эти гризо-сосалки тебя утопят.
Не давай им цукерки!!!
Правду никто не любит, особенно кацапы!
ты продаш в своё время всех и вся... за панамское небо...
ты ПРЕДАТЕЛЬ... тебе родина - там где тебе кинут из корыта хавку...
ты - гнида...
С Ураза-Байрам вас, роССияне! С национальным праздникомрэфии!
-2018 ? Зависимость есть - позор трусливым "гарантам" .
У меня большие сомнения, что Полстакан с Мужеложенком смогут их остановить.
Они только шестерить перед кагальным Барыгой способны...
Насправді Полторак не може признатися, що за 4 роки не зміг підготовити армію щоб за 1 місяць зачистити лугандон
А первая мусульманская мечеть появилась в Москве лишь в 1823 году
А вот татары приползали часто - и крымские и казанские и всякие.
поэтому... 55 вертолетов ... ой, как пригодится тем, кому есть их чем затарить, спасая капиталы и жирные тельца
СССР - самое уродливое чудовище в мире.
Москва не хочет, чтобы во время чемпионата мира по футболу в регионе произошли события, которые отвлекут мировое внимание от Мундиаля, "личного проекта Путина и предмет национальной гордости россиян".