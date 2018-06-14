EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Спорт
  8017  88
Все про:агрессия (1319) Россия (69632) ЧМ-2018 (162) Полторак (973)

 "РФ может начать агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ-2018", - Полторак. ВИДЕО

Россия проводит агрессивную политику в отношении Украины и проведение в РФ чемпионата мира по футболу не исключает обострения ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос о возможном обострении ситуации на Донбассе во время проведения финальной части ЧМ-2018 в РФ.

"Россия может начать агрессию против Украины независимо от проведения чемпионата мира по футболу. Шаги, которые РФ делала до этого, свидетельствуют о том, что от агрессивной политики Россия не отказалась и всегда пользуется возможностью нанести нам как можно больший ущерб. Мы готовимся к этому и отслеживаем ситуацию", - заявил Полторак.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Независимо от угроз российского президента Украинское государство есть и будет!" - Турчинов об угрозах Путина украинской государственности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3071443
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Полторак не розуміє що його робота зробити так щоб росія фізично не могла розв'язати агресію проти України через те що Україна має достатньо сил та засобів щоб нанести росії неприйнятний урон в живій силі та бронетехниці і перенести бойові дії на територію росії і відкинути російські війська на 200км від українського кордону, створивши силою ЗСУ демілітарізовану зону на території росії, де не буде російських танків, артилерії та ракет, щоб до української території не долітали навіть надсучасні російські ракети, а якщо і долітали то не мали можливості влучити в якусь ціль і попадали під знищення української системи ПРО!
 показать весь комментарий
 
 
Это было бы круто. Но маловероятно ,без Америки.
 показать весь комментарий
 
 
це не те що малоймовірно, а просто неможливо! якщо спробувати перенести бойові дії на територію мацковії - кацапи почнуть волати що їх "абіжають" і ядерними ракетами ударять...
 показать весь комментарий
 
Як це неможливо? Дуже можливо. Бо на сьогодення немає демаркованої линії розмеження між Україною і РФ. Таким чином тільки вперед... але на це повинна бути політична воля Харанта. А отут вже питання до його поведінки с "партнером" з РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Что правда то правда. Демаркация и делимитация начала проводиться в 1996 г. Проводились топопривязки и аэрофотос"емка 13 ОДРАЭ (г.Нежин). Потом в 1999 г. похерилось все. Сейчас, это реальная проблема.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
палтарушник, где твой зам. по тылу?
а 150 млн уже отмыли в суде?
вот вы и есть враги....
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Порошенко дал нам одну из мощнейших армий мира. Она поставит хуйлу такой пистон, что у Хуйла бульба с носа выскочит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Идиот-петебот - это круто.
Пеця, эти гризо-сосалки тебя утопят.
Не давай им цукерки!!!
 показать весь комментарий
 
 
Люблю слушать как на ветке от бессилия воют кацапы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
прохобот... панамский...
 показать весь комментарий
 
 
Я за правду. Какой смысл ругать президента Порошенко, когда нам делать надо?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
бла бла бла....какой "президент"? олигарх-барыга!!!
 показать весь комментарий
 
 
Законно избранный президент Петр Порошенко, какой же ещё?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко мудрый президент и отличный работник. Он направил Украину по пути реформ.
 показать весь комментарий
 
Ты же отрезал себе крутилку к гейпараду в Киеве, кацапчик. По указу Хуйла для лучшей маскировки. О чем это ты?
 показать весь комментарий
 
Мне вот одно непонятно. Уважаемый Костя Гризодубо откровеннейше стебется. Ему это нравится. Имеет- Полное Право. Это шо, так трудно увидеть? Даже если он меня подалее пошлет, с моими выводами.
 показать весь комментарий
 
 
Не пошлю, тебя я просто зарублю первым, умник!

"РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 8675
 показать весь комментарий
 
 
У меня экипировка серьезная. Электросамокатная. Потому- сначала Костя, приобрети электротопор. Который бы догнал мой электросамокат. Ни на Розетке, ни на Алиэкспресс- такого нет.
 показать весь комментарий
 
 
Трудно воевать пацанам когда в тылу сепер на сепаре и в руководстве страны стоят одно предатели-мародеры...(а за твой коммент о презе я считаю что прогиб засчитан... возьми коХфетку)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 5116

Правду никто не любит, особенно кацапы!
 показать весь комментарий
 
Серьёзный аргумент от "не примитива".
 показать весь комментарий
 
 
Для кацапов других не держим. Чего вы к нам все лезете, как будто вам Украина медом намазана? "РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 8631
 показать весь комментарий
 
Так ти - українець? А можеш дати посилання хоч на один свій коментар державною?
 показать весь комментарий
 
 
На мне в отличии от тебя, кацапчик, нету кальсон со штампом канцелярии Кремля.
 показать весь комментарий
 
ты прохобот панамский обыкновенный....
ты продаш в своё время всех и вся... за панамское небо...
ты ПРЕДАТЕЛЬ... тебе родина - там где тебе кинут из корыта хавку...
ты - гнида...
 показать весь комментарий
 
 
Але ж в тебе нема й жодного коментаря українською. Кращого штампу й бути не може.
 показать весь комментарий
 
 
всетаки первое впечатление о собеседнике самое правильное.
 показать весь комментарий
 
Так, хлопці дійсно воюють, даючи відсіч хуйлопітекам, але повторення шоколадних мантр про "най-най-най потужнішу" викликає у збройників як мінімум роздратування.
 показать весь комментарий
 
 
Мы не перегибаем палку в этом вопросе. Хуйло за четыре года, благодаря Порошенко, так и не добился решающих успехов на Украине. Крым не в счет. Мы скоро передадим его в долгосрочную аренду Израилю в обмен на погашение всех наших долгов.
 показать весь комментарий
 
а Украине" - Костюшка, так кто из нас кацапчег?
 показать весь комментарий
 
 
Тот кто в кремлевских подштанниках конечно. А значит кацапчик ты.
 показать весь комментарий
 
Он уже давно сдал Украину Хуйлу. Только это еще не все поняли...
 показать весь комментарий
 
 
...всегда пользуется возможностью нанести нам как можно больший ущерб . а шо липецкий рошен уже разбомбили ? или ущерб это только для народа ?
 показать весь комментарий
 
 
Футбольные болельщики из ЕС, которые приехали в россосиию на ЧМ и будут завтра в мацькве офигеют от колличества захлестнувшей ЕС исламизации.

С Ураза-Байрам вас, роССияне! С национальным праздникомрэфии!
"РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 3390
 показать весь комментарий
 
 
рф начала агрессию против Украины в 2014-м году . Какая зависимость от проведения чмо

-2018 ? Зависимость есть - позор трусливым "гарантам" .
 показать весь комментарий
 
 
Так чего ты сюда свои рога засуноло.У меня кацапы вызывают брезгливость и я по их сайтам не шляюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Кац шо ты тут забыл?Из секты мышибратья?
 показать весь комментарий
 
 
Так я тебе о чем говорю.Нафига приползло?Я к вам на срусайты не хожу.Бери пример.
 показать весь комментарий
 
Боятся.Вымарывают.Наврали.Можешь идти домой.
 показать весь комментарий
 
У меня нет желания говорить с фашистской нечистью.Пшел вон.
 показать весь комментарий
 
Русня вот-вот полезет за днепровской водой.
У меня большие сомнения, что Полстакан с Мужеложенком смогут их остановить.
Они только шестерить перед кагальным Барыгой способны...
 показать весь комментарий
 
 
А ты кто, говнюк, что у тебя сомнения? Пшел нах.
 показать весь комментарий
 
#атохуйлонападе - лохторат і дальше схаває
Насправді Полторак не може признатися, що за 4 роки не зміг підготовити армію щоб за 1 місяць зачистити лугандон
 показать весь комментарий
 
 
Ще лише "....готовиМСЯ к етому"? Може вже час бути "готоВИМИ"?
 показать весь комментарий
 
 
Не. Не получится. Тут Полторак прав. Остается тока готовиться. Готовиться и готовиться. С заранее очевидным результатом. Стратегическая картинка, если глянуть на карту- катастрофа, глобальная. И тут- не возразить.
 показать весь комментарий
 
КацаКрысины без войны,что Будулай без Кобылы,Аксиома еще с 1569 года....
 показать весь комментарий
 
 
Пугает не агрессия, а полководец Полторак Дебальцевский, мастер по котлам.
 показать весь комментарий
 
 
Первый Ураза-Байрам был на Мокше типа Мацкве в 1274 году,когда Хан Менгу-Тимур построил Первую мусульманский Храм...,никакого Православия тогда не было
 показать весь комментарий
 
жжеш, портянка...монголы никогда не были мусульманами. Более того, они их резали злее всех. То что творили монголы на Руси не идет ни в какое сравнение с реальным геноцидом, который они устраивали в арабских странах.
А первая мусульманская мечеть появилась в Москве лишь в 1823 году
 показать весь комментарий
 
Не тупи. Монголов в наших краях никогда не было.
А вот татары приползали часто - и крымские и казанские и всякие.
 показать весь комментарий
 
5 000 украинских террористов поехали на Мацкву типа фанатами сборной РАБссии... "РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 970
 показать весь комментарий
 
Нопадет, обязательно нопадет. Надо сплотиться вокруг Пети и Авакова.
 показать весь комментарий
 
 
14 июня 1941 года СССр напал на Гитлера.Газета ПРАВДА.14 июня 1941 года.Первая полоса газеты.
 показать весь комментарий
 
может... в любую секунду...
поэтому... 55 вертолетов ... ой, как пригодится тем, кому есть их чем затарить, спасая капиталы и жирные тельца
 показать весь комментарий
 
 
Спасая капиталы Индюковича Валерий Хорошковский Украл весь золотовалютный резерв Украины и через немецкий Франкфурт вывез их в Сингапур
 показать весь комментарий
 
Вчера Дональд Трамп, 13 июня 2018 года напомнил Плешивому Педофилу КРЫМ ЭТО УКРАИНА. "РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 9958
 показать весь комментарий
 
Кароче панятна: сидіти тихо, платити комуналку, будку не хитати, - бо путєн вже на одній ніжці скаче, так хоче напасти. )))
 показать весь комментарий
 
 
Проснитесь, министр, агрессия уже давно идет, а вы только готовитесь к ней.
 показать весь комментарий
 
 
От тільки не треба вчити дохтора юго-сєвєрних наук.
 показать весь комментарий
 
путин нападет только в одном случае, если президентом не будет Порошенко "РФ може почати агресію проти України незалежно від проведення ЧС-2018", - Полторак - Цензор.НЕТ 5827
 показать весь комментарий
 
 
Для порохосектантов эта жестокая правда - приблизительно как сказать лет 40 назад:
СССР - самое уродливое чудовище в мире.
 показать весь комментарий
 
Ты правильно подметил,так как Порошенко без напвдения Путина разваливает все и готовит до задачи тому же Путину
 показать весь комментарий
 
Якщо ФСБшник Полторак каже що Росія може піти війною - ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЩО 100% НЕ ПІДЕ! Це Путін не більше ніж гібридить! Типу лякають!
 показать весь комментарий
 
почему тогда народ не выйдет на майдан чтобы свергнуть ФСБшника? Януковича то прогнали, ух какой был. И Полторака можем? Или еще хотим воевать с такими "генералами"?
 показать весь комментарий
 
Степа,а ты уже обхизался?С таким долпоепом мусорским как ты можна только бояться
 показать весь комментарий
 
тут взывают к шоколадному полководцу - проснись-очнись . Это заявление больше для зевающей Европы и для граждан антирошеновского толка. Очень помогают удерживать власть знаете ли - шатуны всякие, учения в у бацьки в гостях, .
 показать весь комментарий
 
Путин попросил Нетаниягу не воевать в Сирии во время чемпионата мира по футболу.
Москва не хочет, чтобы во время чемпионата мира по футболу в регионе произошли события, которые отвлекут мировое внимание от Мундиаля, "личного проекта Путина и предмет национальной гордости россиян".
 показать весь комментарий
 
так готовится, что только модернизирует старое и навыпускали уже штук 10 разных броневичков на одно лицо и пару сомнительных ракет испытали! + форму поменяли, чтобы на рашевскую не смахивала! Ни кораблей к одиннокому Сагайдачному, ни новых самолетов, ни средств радиоэлеткронной борьбы, нифига!!!
 показать весь комментарий
 
Сейчас в России находится куча народу из Европы,которые в одночасье могут оказаться заложниками.Русские могут здорово этим воспользоваться для нейтрализации сопливо-слезливых правительств и парламентов европейских стран.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"РФ может начать агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ-2018", - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх