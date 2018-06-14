 "РФ может начать агрессию против Украины независимо от проведения ЧМ-2018", - Полторак. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, отвечая на вопрос о возможном обострении ситуации на Донбассе во время проведения финальной части ЧМ-2018 в РФ.

"Россия может начать агрессию против Украины независимо от проведения чемпионата мира по футболу. Шаги, которые РФ делала до этого, свидетельствуют о том, что от агрессивной политики Россия не отказалась и всегда пользуется возможностью нанести нам как можно больший ущерб. Мы готовимся к этому и отслеживаем ситуацию", - заявил Полторак.

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