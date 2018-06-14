 С начала суток наемники РФ продолжают обстрелы из тяжелого вооружения, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В течение ночи текущих суток, противник из района населенного пункта Докучаевск применил тяжелое вооружение по нашим позициям вблизи Новотроицкого. Оккупанты выпустили по украинским защитникам 6 мин из запрещенных минометов 120-го калибра. Остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась ночью на Донецком направлении, а именно в районе Широкино и Лебединского. Отмечу, что украинские защитники открывали ответный огонь. Потерь с начала текущих суток в рядах наших войск не зафиксировано", - сказано в сообщении.

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