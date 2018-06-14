 Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам руководства казаков и местных чиновников, более 800 членов как минимум шести местных казачьих организаций будут патрулировать улицы, зоны для болельщиков и тренировочные базы футбольных команд на протяжении пятинедельного чемпионата, который стартует в этот четверг.



По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы агентством Reuters как лица, сражавшиеся либо в рядах поддерживаемых Москвой сепаратистов на востоке Украины, либо в составе спонсируемых Кремлем частных военных компаний, которые оказывают поддержку в Сирии союзнику Москвы, президенту Башару Асаду.

Секретарь Национального Совета Безопасности и Обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает неприемлемым привлечением казаков к поддержанию правопорядка во время футбольного чемпионата мира, который проходит в России.



"Использование казачьих военизированных группировок - это, с одной стороны, свидетельство неспособности российского руководства обеспечить правопорядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года при помощи государственных силовых структур, а с другой – ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии агентству Reuters.

"Я считаю неприемлемым одобрение подобных действий мировым сообществом" добавил глава СНБО.

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