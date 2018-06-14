 Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Цензор.НЕТ.
По словам руководства казаков и местных чиновников, более 800 членов как минимум шести местных казачьих организаций будут патрулировать улицы, зоны для болельщиков и тренировочные базы футбольных команд на протяжении пятинедельного чемпионата, который стартует в этот четверг.
По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы агентством Reuters как лица, сражавшиеся либо в рядах поддерживаемых Москвой сепаратистов на востоке Украины, либо в составе спонсируемых Кремлем частных военных компаний, которые оказывают поддержку в Сирии союзнику Москвы, президенту Башару Асаду.
Секретарь Национального Совета Безопасности и Обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает неприемлемым привлечением казаков к поддержанию правопорядка во время футбольного чемпионата мира, который проходит в России.
"Использование казачьих военизированных группировок - это, с одной стороны, свидетельство неспособности российского руководства обеспечить правопорядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года при помощи государственных силовых структур, а с другой – ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии агентству Reuters.
"Я считаю неприемлемым одобрение подобных действий мировым сообществом" добавил глава СНБО.
"...Рейтер опознал боевиков и подтвердил, что они принадлежали к военизированным группам через родственников, друзей и своих товарищей-Казаков после того, как они погибли или были захвачены. Это число, вероятно, было бы гораздо выше, если бы можно было включить тех, кто еще жив."
"...Казачьи отряды говорят, что любые члены, принимающие участие в вооруженных конфликтах, делают это как частные лица. Но есть свидетельства того, что казачьи организации поддерживали это развертывание. Во-первых, они часто устраивают захоронения с полным почетом для людей, погибших в боевых действиях в Сирии и Украине, и публикуют о них хвалебные речи."
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""Для ФИФА участие этих групп представляет собой возмутительное предательство Устава организации", - сказал Reuters конгрессмен США Элиот л. Энгель, главный демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.
"Я боюсь, что вместо того, чтобы обеспечить безопасность на мирном многонациональном собрании, эти силы вместо этого заставят замолчать правительственных критиков, избить протестующих и подавить всех, кто не соответствует стандартам (президента Владимира) Путина", - сказал он в заявлении.
Но они ж, бля, вернутся.
бо не доходить же
пусть себе срывают казачки чемп наздоровье )))
чтобы "прогрессивное мировое человечество" меньше благодарило "за порядок на мундиале", казачков, "которые принимали участие в негласных военных кампаниях в Украине и Сирии, в спонсировании которых Киев и Вашингтон обвиняют Москву."
Источник: https://censor.net.ua/n3071441