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Все про:казаки (160) Россия (69632) Турчинов (2969) ЧМ-2018 (162)

 Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов

Среди членов российских военизированных формирований, участвующих в обеспечении правопорядка во время проведения чемпионата мира по футболу, идентифицированы боевики казачьих отрядов, которые принимали участие в негласных военных кампаниях в Украине и Сирии, в спонсировании которых Киев и Вашингтон обвиняют Москву.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам руководства казаков и местных чиновников, более 800 членов как минимум шести местных казачьих организаций будут патрулировать улицы, зоны для болельщиков и тренировочные базы футбольных команд на протяжении пятинедельного чемпионата, который стартует в этот четверг.

По меньшей мере 19 членов этих групп были идентифицированы агентством Reuters как лица, сражавшиеся либо в рядах поддерживаемых Москвой сепаратистов на востоке Украины, либо в составе спонсируемых Кремлем частных военных компаний, которые оказывают поддержку в Сирии союзнику Москвы, президенту Башару Асаду.

Секретарь Национального Совета Безопасности и Обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает неприемлемым привлечением казаков к поддержанию правопорядка во время футбольного чемпионата мира, который проходит в России.

"Использование казачьих военизированных группировок - это, с одной стороны, свидетельство неспособности российского руководства обеспечить правопорядок во время Чемпионата мира по футболу 2018 года при помощи государственных силовых структур, а с другой – ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА", - сказал Турчинов в комментарии агентству Reuters.

"Я считаю неприемлемым одобрение подобных действий мировым сообществом" добавил глава СНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071441
 
 
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Точно. Пусть кизяки стегают там всех нагайками и поднимают международный престиж России.
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Ага, особенно в отношении разного рода инородцев и иноверцев, которые по внешнему облику и непривычному поведению, не соответствует их скрепному миропредставлению...
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Вопрос поднят правильно. Каждую лазейку,где можно дать подзатыльник плешивому,нужно использовать. Ханыги стали правильными )) Антикоррупционный суд уже работает, над страхом их дел ))
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Рейтерс в этой статье превзошел сам себя! Прочтите в оригинале! Надо так фразы завернуть!

"...Рейтер опознал боевиков и подтвердил, что они принадлежали к военизированным группам через родственников, друзей и своих товарищей-Казаков после того, как они погибли или были захвачены. Это число, вероятно, было бы гораздо выше, если бы можно было включить тех, кто еще жив."
"...Казачьи отряды говорят, что любые члены, принимающие участие в вооруженных конфликтах, делают это как частные лица. Но есть свидетельства того, что казачьи организации поддерживали это развертывание. Во-первых, они часто устраивают захоронения с полным почетом для людей, погибших в боевых действиях в Сирии и Украине, и публикуют о них хвалебные речи."
И ещё:
""Для ФИФА участие этих групп представляет собой возмутительное предательство Устава организации", - сказал Reuters конгрессмен США Элиот л. Энгель, главный демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей.
"Я боюсь, что вместо того, чтобы обеспечить безопасность на мирном многонациональном собрании, эти силы вместо этого заставят замолчать правительственных критиков, избить протестующих и подавить всех, кто не соответствует стандартам (президента Владимира) Путина", - сказал он в заявлении.
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Не получается зайти с ника, который забанили! Я бы рад зайти под старым, но не выходит! Привет! Ксения! Как настроение?
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Привіт, Джо. А як буде ваше справжнє ім'я ?
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Евгений! Это не сложно. Меня в детстве звали Джоном, Жекой... Но это было давно...
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Был такой анекдот в детстве, про Неуловимого Джо, теперь понимаю что это быль. Використання козачих воєнізованих угруповань на ЧС-2018 ставить під загрозу проведення офіційного заходу ФІФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3192
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Да. Посмотрите на нашего. Ему все нипочем.. Використання козачих воєнізованих угруповань на ЧС-2018 ставить під загрозу проведення офіційного заходу ФІФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1812
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Ты бы лучше Крым думал, как вернуть, пока тебя за него не посадили. Козаки...м-ля... Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8131
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Казакам-Кизякам РАБссии разрешены Нагайки,Кастеты вмонтированные в перчатки,дубинки,слезоточивый газ и прочая Атрибутика.Другими словами Спецназ одетый в форму казакоКизяков РАБссии..
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Мои родители живут в раше . Я при любом раскладе не поеду в орду . У тех , кто поехал , нет родины . От:6000-ти ватников на неделю очистилась Украина .
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От:6000-ти ватников на неделю очистилась Украина .

Но они ж, бля, вернутся.
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Надеюсь, не все. Часть подохнет в чекистских застенках. Если кто хочет возразить, замечу, что не следует путать людей, сидящих в чекистских пыточных, которые были похищены на украинской земле, с этими.
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Може вр треба було трохи інакше сформулювати пропозицію про заборону трансляції ЧС.може було просто оформити тимчасове позбавлення громадянства тих,хто буде дивитись матчі "чемпіонату на крові" на час чемпіонату. Щоб не витрачати чам наїх звільнення як заручників
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Приспособленец.При каждой власти и президенте,говорит правильно.Мутный и непориятный тип.
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А за кого переживать ? Если кизячки и наваляют придуркам приехавшим из Украины по развлекаться на футбол- то правильно сделают ! Если еще и посадят за терроризм пару сотен человек- то вообще будет прекрасно . Идиотов надо учить !!! Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6148
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Сегодня 4 июня 2014 года украинская армия из Первого батальона 54 Бригады стерла в порошок позиции КацаКрысинов из "легендарной кацаПсинской группы "К-2".Видео в Фейсбуке...Мочите сцук Плешивого Педофила... Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8775шоб аж Гай трясся их матери.. Использование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4198
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По перше яке взагалі Турчинов має до цього відношення? По друге, К-2 входить в 54 бригаду і це вони бліндажі з сепарами підривають. Ти чогось не дочитав і написав не туди де треба
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ну й нехай наші фани, хто туди попреться, скуштують канчуків
бо не доходить же
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Наёмные убийцы наводят порядок на ЧМ-2018...
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Дурнику, забудь про цей чемпіонат. Нехай вони там хоч поз'їдають одне одного.
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А що,хіба в кацапії є козаки? Там же одні кізяки...
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Не понял? че это пастор вдруг озаботился, что сорвется ЧМ в каганате? у него все в порядке?

пусть себе срывают казачки чемп наздоровье )))
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Турчинов обращается вовсе не к мышебратьям, а к "прогрессивному мировому человечеству",
чтобы "прогрессивное мировое человечество" меньше благодарило "за порядок на мундиале", казачков, "которые принимали участие в негласных военных кампаниях в Украине и Сирии, в спонсировании которых Киев и Вашингтон обвиняют Москву."

Источник: https://censor.net.ua/n3071441
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИспользование казачьих военизированных группировок на ЧМ-2018 ставит под угрозу проведение официального мероприятия ФИФА, - Турчинов
 
 
 
 
 
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