 Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом говорится в статье Bloomberg.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.

По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

Читайте также: Гривня заняла второе место среди самых устойчивых валют постсоветских стран, - исследование Forex Club

Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.