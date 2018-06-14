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 Экономика
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Все про:гривня (1755) доллар (1502) курс (2034)

 Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару

Гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом говорится в статье Bloomberg.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.

По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

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Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.

Источник: https://censor.net.ua/n3071434
 
   
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Конечно лидирует, потому что курс искусственно завышен липецким мародером и его ручной макакой-алкоголичкой из мацковского рошена с целью обдирания гоев в купе с вроттердамливанием по-новому
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ты бы то же самое писал при любом курсе, твоя цель набросить.
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Твой офшорный хозяин говорил в мае 2014, что 10 гривен за доллар - это ненормально много и в случае, если он взберется на золотую табуретку, курс будет меньше. Так как он никогда не брешет, то сейчас курс задран приблизительно втрое. Или ты считаешь своего истукана лжецом?
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если бы курс зависел строго от его желания, можно было бы ему предъявлять.
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він на роботі їх тут декілька аків вони під всіма новинами коментують і обовязково обсирають нашу владу
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Чуваш, хиба я когда-либо критиковал владу Чувашии?
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Министерство поборов
официально заявляем: мы не успокоимся пока не заберем все ваши дЭнюжки ! и вводим обязательное всеобщее декларирование доходов граждан.
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Армия минстеця уссердно пытается скрыть с наших глаз очевидное: Конечно лидирует, потому что курс искусственно завышен липецким мародером и его ручной макакой-алкоголичкой из мацковского рошена с целью обдирания гоев в купе с вроттердамливанием по-новому
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да это так, с хорошей кассой ушла алкашка Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 903
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Очередной переможный доклад от комсомольца Бутусова. А на деле изощренная форма издевательства на пересичными.
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Шоколадній уже скупил всех американских евреев, включая Блюмрега
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Хорошо что гривна взлетела с 13 до 30 за доллар, а потом укрепилась до 26, уважение таким потужним реформаторам и банкирам.
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у меня такое чувство что гривня очень сильно недооцення валюта и что курс к доллару неадекватно низок.
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реформи це задоволення не з дешевих. Грузії скільки бабла Америка на реформи дала?
А Україні скільки? А масштаби країн ну дуууже відрізняються - 3,5 мільони та 42 мільони. Є різниця?
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Меняю 10 тыс гривень на 10 тыс кувейтских динаров. После полуночи не беспокоить.
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ну и в чём тут перемога ? сидеть на кредитах МВФ и не укрепить гривну , надо быть вообще очень талантливыми дол@аё@ами
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окрім "укрепіть грівну", ще потрібно і виплачувати пенсії та зарплатню, заправляти БТР-и, годувати, вдягати та озброювати військо.. Чи ти все це з власної кишені робиш?
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С 8 грн. до 26 - это просто лидер в жёлтой майке!!!
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уступили Мадуро и боливару, но пацаны при власти сказали , что они стараются, так что все еще впереди.....
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О чём думают в кризисных ситуациях разные типы власти:
толковая - где бы что заработать;

бестолковая - где бы что одолжить;» а потом украсть.
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ага , после миллиардного вливания евро )))) молодцы )))
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Интересно, почему читая любую новость о нашем правительстве в голове всегда возникает мысль - "расстрелять". Независимо от новости
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поставь тебя, самого честного и умного, в правительство - результат будет ещё хуже, так как хотеть это одно, а сделать это другое. при том что все ждут что им кто-то сделает хорошо, и при этом, например, ссут на стену дома после пивка, хотя рядом супермаркет с бесплатным туалетом. опять правительство виновато что не остановило.
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Патамушта ты тролль со скрепами. Так повелось, что кацапы ненавидят киевскую хунту.
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Сколько там доллар должен стОить по индексу Биг-Мака? 10 гривень?
Так гривна тогда просто похоронена, какое укрепление, Блумберг??
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то есть укрепились так, что за 1 гривну дают 1 доллар...
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Самая надёжная валюта, это Крюгерранд. Всё остальное - бумажные фантики.
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у ватки підгорає а рублик тим часом все падає і падає скоро расеяні стануть міліонерами
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Зрадофілів налетіло!... А нічого, що Вона і Азіров нагребли кредитів десятки МЛРД доларів, які треба зараз віддавати? Он кацапи. Впєрєді планєти всєй і то просрали рубль майже в два рази за останні 4 роки. При тому, що золотовалютні резерви на расії вимірюються сотнями млрд баксів. А що у нас? А у нас в казні була велика дуля після Вінкомприбитого. Так, що пацани, все закінчилося ще дуже добре для нашої країни. Не роздувайте...
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у меня при барыгах , в долларах, пенсия упала в В ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА а цены на коммуналку вырасли в ДЕСЯТКИ РАЗ
то це перемога
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Езжай на лугандон, там стабильно и нет барыг.
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я там до 2015 года на передке был, пока не понял, что для барыг война это мать родная.
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Участники боевых действий не платят коммуналку 100%, а всего 25%. Но тебе ватнику это неведомо.
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а участники говорят , что и в этом их на@бала патритична влада. Ишо есть социальные нормы - "великое благо" для нищих Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 4892
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Та ну, на самоме передку поки не поняв? Так шо може всім "уйті" прийде рускій мір.
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А должны в Украине лидировать темпы роста зарплат и пенсий в евро. На первом этапе 2000 и 1000 уже сегодня. Так от нас требуют МВФ в своем секретном протоколе. И в глубине души это требование поддерживает президент Петр Порошенко. Не подведи президента Порошенко на выборах, отдай за него свой голос.

Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 4129
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Понятия не имею, ты стебаешься, или нет, но лично я уже ощутил реформы на себе и эмоции положительные. На днях разрешили переводить/оплачивать услуги за границей в валюте не покупая оную в кеше. Все что надо, так иметь карту в гривнах. Банк сам переведет в другую валюту и отправит. Для меня это ощутимая "перемога", как по экономии времени, так и по экономии нервов и денег.
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Ты их ощутишь ещё больше когда мы выполним требования МВФ о зарплате для украинцев в 2000 евро и пенсии в 1000 евро уже сегодня.
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Гы. "Перемога". Валюту он перевел без покупки. Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 9636 Народ уже 10 лет тянет товары из-за бугра не покупая валюты. Только выгоднее купить и положить на валютный из-за двойной индексации гривневого счета.
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Я так и говорю, что "для меня это перемога". Для тебя зрада? Как скажешь. Только это не единственная "перемога". Это только свежая. А таких "перемог", слава Иисусу, Будде, Аллаху и Ктулху с Вуду достаточно. Одна из главных "перемог" - это с каждым годом крепчающая армия, которая уходит от скреп к натовским стандартам.
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твоя перемога и неперемога вовсе. В чем изменения? Не оплатил индексацию? Спор про позера порошенко и его надутые перемоги может стать долгим. Пока что на моё удивление перемога у рошена одна - это сохранение статуса и власти рошеном до сих пор. А если копнуть к истокам , то и удивляться нечего - народ пассив, такой же как и в педерасии. И про армию: когда заводы построит "переможець" - стрелкового, патронного и артиллерийского вооружений? Не поведал вам на планерке? Хочу знать из первых уст Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 8373
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Пів року як Гонтаревої немає - пів року гривня укріпляється
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пане, було по 24 грн влітку 2016-го, але алкашка все робила, щоб нижче 24 не було
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1) Сообщение, которое внушает определённое беспокойство...это не к добру...жизненный опыт этому свидетель. 2) Может просто доллар потихоньку сыпется? 3) А вслед за ним полетит и национальная валюта? 4) Но тут подает свой голос Оптимизм: "Не боись! Пока есть картошка, с голоду не подохнешь! Мало разве было инфляций, кризисов, дефолтов! Запад нам поможет! В крайнем случае свалишь в Польшу!" Ну, спасибо и на этом.
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В Украине Украину ждет масштабный строительный кризис, - прогноз от НБУ
а ведь одним из показателей развития стран , является колличество строительных кранов.
для будкостроения краны не нужны.
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Йулина братия с ватниками бегут набрасывать на вентилятор материал якутского скульптора Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 4911
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вы забыли добавить, что она украла фсе. и платит налоги в липецких и других свечных заводиках в мордоре.......
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Вона- ботоксная, тупая, коррупционная старушка, зэчка, дочка кучмы, которая за деньги хуйла хочет стать президентом Украины.
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у тебя ПЕТИУМ завис, попроси администратора или бриГАДНОГО пусть перезагрузит.
даже на компах и тут барыги сбарыжили.
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При Юлиной братии ЗВР был $34,5млрд. и курс ниже 8грн. (сейчас - $18,42млрд. при курсе 26,12грн)
Внешний государственный долг $34,8млрд. (сейчас - $48,1млрд)
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Короткая у тебя память йулелюб, а при ком гривна рухнула с 5.05 на 8?
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Это сравнивают когда в конце прошлого настала пора платить по кредитам и энергоносителям (традиционно, в Украине, оплата происходит в конце года). Вот тогда НБУ выкупал всю поступавшую на рынок валют, соответственно создав ажиотаж с повышением курса.
Тогда курс НБУ был 28,067223
На сегодня курс НБУ - 26,124210

И тут далеко не 7.7%. Тут приблизительно 6.92%.

И нужно проверять от года к году.
Ровно год назад курс НБУ был - 25,995212
Так что курс наоборот, не укрепился, а увеличился.
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уделал Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 7290. И как тут тебе возразить порохоботам. Куку-дмитро на обеде Bloomberg: гривня лідирує за темпами зміцнення до долара - Цензор.НЕТ 7290
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Ползучее увеличение стоимости доллара -это и есть "укрепление"???
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Надувають фінансовий "пузир" на торгівлі ОВГЗ, довго не протягнуть, лусне ще до виборів, які ці уроди планують виграти.
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Хе-хе(3 раза) Это Блумберг считает , что курс доллара зависит от экономики. А я тут полностью доверяю пану Гройсману, который нам уж раз 100 повторил- курс подвергается сезонным толчкам и зависит от времени года, отпусков, погоды и праздников. Тут не то что экономики нет, даже буквой "Э" не пахнет.
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прикольно, что у рубля противополoжная динамика - спасительные санкции помогают!

Рубль вошел в топ-5 наиболее уязвимых валют EM

(Блумберг) -- Трейдеры деривативами хеджируют свои ставки на пяти развивающихся рынках, где они видят наибольший риск снижения в следующем месяце.
Вмененная волатильность валют Турции, Бразилии, Мексики, России и Южной Африки показывает максимальный рост в мире в этом квартале, который стал худшим для валют развивающихся стран со времен с шоковой девальвации в Китае в третьем квартале 2015 года.
Ожидания трейдеров опционами относительно колебаний валют ЕМ выросли до пика с марта 2017 года, а индекс волатильности от JPMorgan Chase & Co. показывает худшую динамику за первое полугодие с 2013 года. Большая часть роста приходится на валюты Латинской Америки, ЕМ Европы, Ближнего Востока и Африки.Турецкая лира показала худший результат - показатель месячной волатильности подскочил на 159 процентов и находится у самого высокого уровня с января 2009 годаПоказатель волатильности в Бразилии поднялся на 72 процента, приблизившись к годичному максимумуПоказатель колебаний в мексиканском песо вырос на 68 процентов, самый крутой с ноября 2016 годаВолатильность рубля в этом квартале увеличилась на 49 процентов выше, и достигла максимального уровня с экстренного повышения ставки в 2014 году Южноафриканский ранд зафиксировал 42-процентный рост волатильности, или самый большой квартальный рост с июня 2013 года
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-voshel-v-top-5-naibolee-uyazvimykh-valyut-EM-1026835654
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укрепилась-чи просела...считайте сами: на 290 лярдов налички имеется 18 лярдов баксов нбу...казалося б 1 $ стоит 16 гривен, но почему то нам говорят о другом курсе...значит брэшуть и или: 1.налички больше 2. долларов меньше ( хотя по оценке зарубежних аналитиков 1 бакс стоит 9 гривен)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаBloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару
 
 
 
 
 
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