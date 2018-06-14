 Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом говорится в статье Bloomberg.
По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.
Как отмечает издание, такая тенденция наблюдается несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.
По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.
Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.
официально заявляем: мы не успокоимся пока не заберем все ваши дЭнюжки ! и вводим обязательное всеобщее декларирование доходов граждан.
А Україні скільки? А масштаби країн ну дуууже відрізняються - 3,5 мільони та 42 мільони. Є різниця?
толковая - где бы что заработать;
бестолковая - где бы что одолжить;» а потом украсть.
Так гривна тогда просто похоронена, какое укрепление, Блумберг??
то це перемога
а ведь одним из показателей развития стран , является колличество строительных кранов.
для будкостроения краны не нужны.
даже на компах и тут барыги сбарыжили.
Внешний государственный долг $34,8млрд. (сейчас - $48,1млрд)
Тогда курс НБУ был 28,067223
На сегодня курс НБУ - 26,124210
И тут далеко не 7.7%. Тут приблизительно 6.92%.
И нужно проверять от года к году.
Ровно год назад курс НБУ был - 25,995212
Так что курс наоборот, не укрепился, а увеличился.
Рубль вошел в топ-5 наиболее уязвимых валют EM
(Блумберг) -- Трейдеры деривативами хеджируют свои ставки на пяти развивающихся рынках, где они видят наибольший риск снижения в следующем месяце.
Вмененная волатильность валют Турции, Бразилии, Мексики, России и Южной Африки показывает максимальный рост в мире в этом квартале, который стал худшим для валют развивающихся стран со времен с шоковой девальвации в Китае в третьем квартале 2015 года.
Ожидания трейдеров опционами относительно колебаний валют ЕМ выросли до пика с марта 2017 года, а индекс волатильности от JPMorgan Chase & Co. показывает худшую динамику за первое полугодие с 2013 года. Большая часть роста приходится на валюты Латинской Америки, ЕМ Европы, Ближнего Востока и Африки.Турецкая лира показала худший результат - показатель месячной волатильности подскочил на 159 процентов и находится у самого высокого уровня с января 2009 годаПоказатель волатильности в Бразилии поднялся на 72 процента, приблизившись к годичному максимумуПоказатель колебаний в мексиканском песо вырос на 68 процентов, самый крутой с ноября 2016 годаВолатильность рубля в этом квартале увеличилась на 49 процентов выше, и достигла максимального уровня с экстренного повышения ставки в 2014 году Южноафриканский ранд зафиксировал 42-процентный рост волатильности, или самый большой квартальный рост с июня 2013 года
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rubl-voshel-v-top-5-naibolee-uyazvimykh-valyut-EM-1026835654