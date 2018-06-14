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Все про:Филарет (285) футбол (2942) фанаты (376)

 Футбольные фанаты – это духовно пораженные люди, - Филарет

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет считает футбольных болельщиков "духовно пораженными людьми".

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты – это духовно пораженные люди", – отметил Филарет.

"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства – греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", - считает предстоятель УПЦ КП.

На ремарку, может ли болельщик сначала пойти на футбол, а потом - в церковь, Филарет отметил: "Может, если будет спокойно смотреть".

"Ибо соревнования, ну не футбольные, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил примеры соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал, - говорит патриарх. - Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте – это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводят к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071433
 
   
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Причем тут это? Филарет говорил совершенно о другом. Не нужно тут кацапсячие "умозаключения" делать...
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Шариков, ты сам кацап. Заплатили тебе 30 иудиных и ты теперь обсераешь все мнения. Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 1630
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лПричем тут заплатили или не заплатили. Мозгами пошевели о чем говорит Филарет. Для тех кто на бронепоезде еще раз цитирую главную мысль Филарета:
"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства - греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", - считает предстоятель УПЦ КП.Источник: https://censor.net.ua/n3071433
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Звісно, що не треба було давати аж таку різку оцінку.
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Напомните,мы еще светское государство или уже нет?
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Нагадую Вам, колего: світська. І Філарет поки що навіть не депутат. Він висловив свою думку так само, як і Ви висловлюєте тут.
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Во-первых,с чего Вы решили,что я Вам коллега? Во-вторых,Филарет - предстоятель Церкви. Лицо официальное. А я - нет.
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А Ви хіба не троль? Тоді пардон Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 4054
Офіційні особи церкви також мають право висловлювати свою думку. Ця думка не є думкою держави Україна та ні до чого її не зобов'язує.
Якщо я, як представник Всесвітньої асоціації тролів тут щось кажу, то це не є думкою держави Україна. Так зрозуміло?
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1. Они - не имеют. Ибо это нарушение церковного Устава. 2. Не троль. Не стоит всех судить по себе. 3. Греховно в таком случае и цветы на окне выращивать - ибо Бог их для улицы создал. Так что теперь ? 4. Самая главная заповедь для воцерковленного лица - смирение. А смирения тут и нет. Гордыня. И стяжательство.
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Де тут зазіхання на права світської держави? Адже саме це Вас цікавить. Чи Ви все таки троль?
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поднимаешься выше - и перечитываешь. И стараешься понять. Не можешь - идешь мимо. В трех ботинках.
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Я не помилився: Ви -- троль. Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 7955
Невеселий троль без почуття гумору. З короткою пам'яттю.
Я ж Вам і нагадав, що ми -- світська держава і висловлювання поважного Філарета ні до чого не зобов'язують Українську державу.
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Елена, ваши оппоненты даже не удосужились внимательно прочитать 1-ый абзац статьи:[...]Филарет считает футбольных БОЛЕЛЬЩИКОВ"духовно пораженными людьми".Пси. Болельщиков, господа!кое-кто, сами знаете, кто, сильно болел недавно за "Реал",в гостеприимном Киеве, аж до боли сердечной спать не мог.
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была команда - "бориску на царство",вот они и стараются. Как могут. Сначала за футбол нельзя болеть,бо поп против,потом - за фигурное катание и гимнастику - потому что "разврат и срамотищщща" Потом что - строем на службу и лбом пол полировать?
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Но лента-то все равно, конечно, наполовину российская. И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы, мол, не такое уж говно, вполне себе ервопейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все, кто-то обсуждает турнирные таблицы, кто-то просчитывает шансы на выход из группы, кто-то вешает себе на аватарку "Я болею за Россию" - а ты сидишь, смотришь на все это, и даже нахуй уже посылать не хочется.
Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.
И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...
Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая нахуй Никольская? Какой нахуй футбол? Ваша ебаная страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас
репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Поинмаете? Убивают! Какой нахуй Мундиаль? Вы вообще уже ебанулись?"
А сейчас нет. Даже этого нет.
Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...
Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.
Точек соприкосновения нет уже совсем.
Даже уже не хочется, чтоб такой точкой соприкосновения было уже и слово "нахуй".
Аркадий Бабченко
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Будь який фанатизм - це зло. Тут церковник правий.
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Духовно поражённые люди?
Я дичайше извиняюсь, но тогда кем являются люди, которые поклоняются вяленным останкам ( чаще всего в виде расчленёнки)?

Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 6559
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Ну как по мне, то лоюбызать расчленённые трупы - это намного более дико, чем ложить записочку в стену. Хоть мне и тот ритуал не понятен и дик.

Но ты так не пылай, ватка. Хочешб облизывать расчленёнку - облизывай. Я ж тебе не папка с мамкой, чтоб объяснять, что это негигиенично, как минимум.
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О как? Фанат Библии?

А это не ты там выше, ватка, простыню накатало с пересказом фейковых новостей россосия ТВ по Одессе?

Ватан, надеюсь если тебя уфигачат по правой щеке, ты тут же подставишь и левую? Ну нельзя же свои принципы ( почерпнутые из книжицы того народа, кто разбивает голову о Стену Плача ) нарушать?
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Некрофілами, шановний. Невже пам'ять підводить? Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 8851
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та вообще никто не без греха, церковники и сами глубоко духовно пораженные люди, хоть и взялись служить Богу. Еще неизвестно-то чьи грехи тяжче.
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Футбольные болельщики больны фанатизмом.
Верующие больны православием головного мозга.
Здоровых вообще нет. Есть недообследованные. 😯
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Ну, что и следовало ожидать. Это тупейшее стадо- сыграло свою роль. Я- о фанах, околофутбольных. Они, собственными шаловливыми ручонками, не соображая- что они делают- закапывали Наш Великолепный Футбол. С подачи негодяев, непроизносимой национальности. И... закопали. Глубоко.

Можно спамить, можно делать всё шо угодно. Истина- именно такова. Этих тупорылых- использовали. Теперь- они сами не врубаются- что именно они сотворили... Но, это- уже иная История Нашего, почившего В Бозе- футбола. Спасибочки, фаны. Жрите теперь- ситечком.
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Грех попов изначален-так-как они подменили всю историю.
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Може ти і правий Філарете. Але слухати це від людей, що не соромляться розп'ятого Ісуса в церкві, знаючи, що він віддав життя за твої гріхи, щось нехочеться. Це стосується не тільки Київського чи ще якогось... приходу. Тут питання складне. Ісус помер за твої гріхи, це твій сором, а ти всерівно молишся дивлячись на це.
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Вот здесь он прав. Мне фанаты доберманов пинчеров напоминают. Мозга нет, зато агрессии хоть отбавляй. Футбольні фанати - це духовно уражені люди, - Філарет - Цензор.НЕТ 5289
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Думаю, что не открою секрет Полишинеля, если скажу, что среди болельщиков, которые едут в россию на чемпионат, есть много националистов и правосеков, которые покажут там "кузькину мать" во время всего этого действа. Это один из способов затесаться в толпе и попасть на территорию россии без пристального внимания со стороны фсб. Потому чем больше поедет туда народу, тем проще будет нашим ребятам устроить там что-нибудь шумное.
Просто бесит, что вы этого не понимаете и раздуваете истерию. Чем больше поедет, тем нашим хлопцам будет проще зайти и выйти оттуда незамеченными.
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Вот не знаю, какой националист в здравом уме попрётся в лапы к гестаповцам. И зачем?
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Так не відкриєш секрету.
Але навіщо їхати Московію, аби показати якусь мать Кузьми?
Який сенс у "устроить там что-нибудь шумное", якщо це "что-нибудь" ніяк не допоможе у війні з московитами?

І до речі.

Коли ФиСиБи наловить українських громадян, а воно наловить, то що буде далі?
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шо он мелет, футболисты хотя бы существуют, в отличие от воображаемых друзей филарета.
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а для меня больные люди, которые поражены православием головного мозга.
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Учитывая, что фаны придумали кричалку "Путин - х...ло!" и массово подались в добровольцы, основав Азов, то Филарет изложил вражескую точку зрения на их моральный облик. Надо полагать, что светоч украинской духовности хотел патриотично обгадить болельщиков ЧМ в России, но ввиду прогрессирующего старческого маразма получилось как то неоднозначно...
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А беременные мужики,все в золоте и парче на крутейших тачках,водящих за нос полунищих старух - пример духовности и благочестия?
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у филаретки по возрасту уже мозг отмирает,ему бы иногда лучше молчать.
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футболу вообще слишком много внимания. ну, просто игра. но плебс всегда требовал зрелищ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФутбольные фанаты – это духовно пораженные люди, - Филарет
 
 
 
 
 
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