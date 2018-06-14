 Футбольные фанаты – это духовно пораженные люди, - Филарет

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты – это духовно пораженные люди", – отметил Филарет.
"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства – греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", - считает предстоятель УПЦ КП.
На ремарку, может ли болельщик сначала пойти на футбол, а потом - в церковь, Филарет отметил: "Может, если будет спокойно смотреть".
"Ибо соревнования, ну не футбольные, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил примеры соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал, - говорит патриарх. - Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте – это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводят к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".
"Вы посмотрите на него. Вышел, кричит, Бог знает что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства - греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств", - считает предстоятель УПЦ КП.Источник: https://censor.net.ua/n3071433
Офіційні особи церкви також мають право висловлювати свою думку. Ця думка не є думкою держави Україна та ні до чого її не зобов'язує.
Якщо я, як представник Всесвітньої асоціації тролів тут щось кажу, то це не є думкою держави Україна. Так зрозуміло?
Невеселий троль без почуття гумору. З короткою пам'яттю.
Я ж Вам і нагадав, що ми -- світська держава і висловлювання поважного Філарета ні до чого не зобов'язують Українську державу.
Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.
И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...
Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая нахуй Никольская? Какой нахуй футбол? Ваша ебаная страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас
репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Поинмаете? Убивают! Какой нахуй Мундиаль? Вы вообще уже ебанулись?"
А сейчас нет. Даже этого нет.
Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...
Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.
Точек соприкосновения нет уже совсем.
Даже уже не хочется, чтоб такой точкой соприкосновения было уже и слово "нахуй".
Аркадий Бабченко
Я дичайше извиняюсь, но тогда кем являются люди, которые поклоняются вяленным останкам ( чаще всего в виде расчленёнки)?
Но ты так не пылай, ватка. Хочешб облизывать расчленёнку - облизывай. Я ж тебе не папка с мамкой, чтоб объяснять, что это негигиенично, как минимум.
А это не ты там выше, ватка, простыню накатало с пересказом фейковых новостей россосия ТВ по Одессе?
Ватан, надеюсь если тебя уфигачат по правой щеке, ты тут же подставишь и левую? Ну нельзя же свои принципы ( почерпнутые из книжицы того народа, кто разбивает голову о Стену Плача ) нарушать?
Верующие больны православием головного мозга.
Здоровых вообще нет. Есть недообследованные. 😯
Можно спамить, можно делать всё шо угодно. Истина- именно такова. Этих тупорылых- использовали. Теперь- они сами не врубаются- что именно они сотворили... Но, это- уже иная История Нашего, почившего В Бозе- футбола. Спасибочки, фаны. Жрите теперь- ситечком.
Просто бесит, что вы этого не понимаете и раздуваете истерию. Чем больше поедет, тем нашим хлопцам будет проще зайти и выйти оттуда незамеченными.
Але навіщо їхати Московію, аби показати якусь мать Кузьми?
Який сенс у "устроить там что-нибудь шумное", якщо це "что-нибудь" ніяк не допоможе у війні з московитами?
І до речі.
Коли ФиСиБи наловить українських громадян, а воно наловить, то що буде далі?