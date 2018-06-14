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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Евросоюз (11918) Антикоррупционный суд (267)

 В ЕС обещают отреагировать на правки в законе об Антикоррупционном суде

Консультативная миссия Европейского союза отреагирует на изменения в законе о Высшем антикоррупционном суде в течение ближайших дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии "Громадському радио" Фредрик Весслау, исполняющий обязанности председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

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"Он был опубликован только вчера, поэтому мы все еще изучаем его. И когда изучим, сделаем заявление в ближайшие дни. Нам действительно еще рано комментировать это", - сказал Весслау.

Вчера, 13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, сегодня вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3071431
 
 
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Только санкции против Порошенко и его подельников
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Петя лазеечку для своих приберёг и спалился))) представляю антикоррупционный суд вынес решение, а апелляция рассматривается в поселковом совете двуреченского района))) и граница близко и тарифы не киевские)))) грабь и не переживай всё равно кумовья отмажут
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жибривський - трамадольной баронши фиры родной младший братец...
линчевать будем барыг...
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В общем президенту пора готовить список из своих БППэповцев на посадку, чтоб поверили.
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"Может быть вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат ? "(С)
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Лучше ключ от камері, где будет сидеть вся банда блока панамских патриотов. В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1788
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Там давно забронировано место для Батькивщины, Самонемочи и проч.
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Места всем хватит, главное мародёров туда упрятать и надолго.
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ПОДЛОГ - ЭТО УГОЛОВКА, ЗНАЧИТ И ИМПИЧМЕНТ!!
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Для этого надо, что бы люди вышли, а такое сегодня пока под вопросом.
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А шо, есть какие то дела открытые у самого скромного, честного, непьющего прокулола?
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Да, но подлог почему-то совершил Сивий Будкарь. Шото не сходится в вашей "логике")
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Кенгуру пейсате, ти знову вискочило? Падлюко, тобі мінстець гроші платить з хирлявого українського бюджету, до якого я сплачую податки. Краще візьми кредит і почни розводити овець в Аутбеці. Або папужок лови і маринуй. Мариновані папужки дуже смачні і швидко продаватимуться.
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не, он через анонимный прокси в Австралии ходит. Поставте себе вэб браузер "Tor" и вы сможете в мановение ока пересекать океаны. Сегодня тут вы пишите из Австралии и в один клик перемещаетеся в США или Германию.
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Где логово и крыша коррупционеров уже всем понятно.)
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А хде йто ? В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 5702
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Да не я думаю что ЕС и США уже давно знают что делать со всей ВР, и после выборов начнут садить в турму что бы новая ВР смотрела и думала головой а не жопой
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Бл,,ть эти профаны с ВР думают что они умнее всех? Италия промучилась долгие годы в борьбе с мафией и на раз два раскусит придурков оставляющих себе лазейки а не решающих проблемы окончательно.
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Может не годы, а десятилетия боролись с мафией?
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Италия и сейчас мучается так как Коза Ностра Ндрангата Каморра и прочие давно уже ушли от поборов в большой бизнес и политику где их теперь не так просто достать...
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петюнины подельники уже приготовили чемоданы денег для судов общей юрисдикции ...как впрочем и сам петя
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надо еще время потянуть! вертолеты с Франции не прибыли тонажные!!!! тикать на камазах не комильфо)))
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та оно вже все по заграницам распихало ...на легке пойдёт
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Пусть изучают. Украина имеет громадный запас прочности.
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стыцько, так это коболев и остальная быдлоылита, экспериментирует, щупает запас прочности Украины?
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Мне кажеца, шо новому Президенту будет нас...ть на все эти антикоррупционные суды. Сажать будут по упрощенной процедуре.
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Сейчас вы связались с наперсточниками и выбираете в каком наперстке шарик, думая что все по-честному.
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не прокатило. а прызыдент мыру, его шестерки и троли так старались...
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Как были во власти наперсточники, так и остались. Очередное: "Мы их развели как котят!".
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Президентские досрочные выборы могут состоятся в августе этого года.Претендент только один,Плешивый Педофил Всея Гавёнай РАБссии... В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4820 В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4820
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А сколько слащавых заявлений мы слышали от всех политиков по поводу принятия этого закона. И не только от Порошенко, но и от якобы его "непримиримых критиков" - в частности Мустафы Найема и тому подобных холуев. "Мы наконец-то приняли этот закон! Радуйтесь вместе с нами!"

Я тогда еще сказал, что за Антикоррупционный суд смогут проголосовать лишь в одном случае - в надежде на извращение его такими поправками, которые напрочь нивелируют всю его пользу. И не ошибся.
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Война за непосадки мародёров только начинается.
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Гы. Не пролезло у соевых аферистов. Веры им нет В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 7482
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Опять петруха решил краплеными картами с западом играть)))).Когда уже запад ввалит санкции против мальдивского и его подельников.
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Наперсточников, считающих себя самыми умными, а всех окружающих - лошарами, схватили за руку.
Раньше было стыдно за межигорского клептомана, теперь еще - и за хитрожопых "разводил".
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Норвежские депутаты Кристиан Тибринг Годде и Пер Вилли Амудсен выдвинули на Нобелевскую Премию Мира видного американского Барыгу Дональда Трампа В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8129Вот это Номер.
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И самое прикольное что от этих "винницких реформаторов " ничего другого как-то никто и не ожидал..
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Барыги рулят,состояние Трампа за полтора года увеличилось на 1,007 миллиарда долларов В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 1086Америка выбери наконец то себе Шарикова из Кремля нищеброда рехВОРматора...
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Консультативная миссия Европейского союза отреагирует на изменения в законе о Высшем антикоррупционном суде в течение ближайших дней. Источник:

Теперь смотрим, кто кого додавит. Если наши хряки, то всё - на этой реформе, как и на всех предыдущих, можно будет пставить точку.
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Лолита оказалась...Такой дурой ! ))) Пиши-пиши.Они проверят ))
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Такое впечатление, что Порошенко сознательно разваливает Украину
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К сожалению это не впечатление,а суровая реальность Украины.Ничем другим этот бардак ао время войны не обьяснить.Агент лолита выполняет свою миссию на 5.
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В чём развал-то ? В том что с полного нуля построена полумиллионная армия ? В том что гривня вполне стабильна ? Или в том что в Днепре метро строится, после 22-х лет простоя ? Совсем вы там в своём "агенстве интернет-исследований" нюх потеряли.
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Кенгуру, сідай на літак і приїдь подивися на результати діяльності московського шпигуна поросенки.
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армия построена ВОПРЕКИ мальдивской свинье волонтерами и под нажимом общественности(хотя и в ВСУ и с МВС служат до сих пор сепарские недобитки типа отброскина с голубаном, а в орденоносцах ходят принимавшие "диктаторские законы"), гривня стабильна на уровне 30грн\бакс В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4868идите вы на йух, с такой стабильностью. И при каких делах мальдивская свинья к днепровскому метрополитену В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4398 В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4398(В сентябре 2016 года городской голова Борис Филатов подхватил идею своего предшественника Ивана Куличенко об объединении подземного метро с наземной городской электричкой и оборудовании пересадочного узла между станцией метро «Исторический музей» («Музейная») и железнодорожным остановочным пунктом «Проспектная». Финансировать проект предполагалось из разницы между полученным кредитом ЕБРР и ЕИБ (304 млн евро) и суммой контракта с турецким подрядчиком (226 млн евро)[13].) Совсем там в минстЫце тупорылых набирать стали под старые запаленные ники В ЄС обіцяють відреагувати на зміни в законі про Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 4762
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дикий разгул коррупции, договорняки с рыгами, тотальное вранье власти, политическое шулерство - это не развал?. А насчет полумиллионной армии - здесь тоже не все так замечательно, как излагает гидрант. Про неукомплектованность боевых частей, про бумаготворчество, про хреновое снабжение и прочие проблемы минстецькам неизвестно?
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Всі домовленності із Сивим не вартують часу, витраченого на перемовини. Все одно до останнього буде намагатися наї6ати. Та він забув стару мудрість: "одного можна дурити вічно, всіх можна обдурити один раз. Але дурити всіх і завжди неможливо".
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Вот и посмотрим - кто кого подставил, прежде, чем кричать караул...
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ПОРОШЕНКО - ХИТРЫЙ МАЛАНЕЦ , ЭТОЙ ПОПРАВКОЙ САМ СЕБЕ В ОЧКО СКАЛКУ ЗАСУНУЛ ! ДУМАЕТ , ЧТО ПРОКАНАЕТ ! ОЙ МАЛАНЦЫ , ВАШИ УЖИМКИ УЖЕ ДАВНО НЕ КАТЯТ , ИЩИТЕ ДУРАКОВ ))))
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Хитрожопая шайка напёрсточников. Умудрились в уже проголосованный Закон свои правки коррупционные вставить То то столько радости и воплей быстрее...быстрее....быстрее....ну чтоб не посмотрели придирчиво и не перепроверили шулеров. Князевич, парубий, Парашенко....это фальсификация и криминал!
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Давно пора! Это самое то что нужно для воров. И для их семейств.....
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Вон сколько времени мурку водили, вроде как бы и меньжевались, а на самом деле искали, как втулить в текст Закона такое...маленькое...корявое...не заметное, но спасающее шкуру, как минимум 10 оголтелым ворам бюджета, на которых уже есть дела, но эти суды ещё пока можно купить. Почти уже все, включая Венецианскую комиссию, отреагировали, кроме подписавших в окончательном виде Парубия и самого Президента. Почему они молчат??? Без детальных десятка вычиток текста Президент никогда бумагу не подпишет!!! Теперь осталось ждать - кто Заказчик, кто Исполнитель аферы и на кого в итоге это спишут, если вообще будет какой-то вразумительный ответ? Кто с такими государственными шулерами может вести нормальные отношения? Сегодня снова, наверное после этого, в СМИ зазвучали сообщения о возможной задержке кредите МВФ. Но "верхам" это всё по фигу, у них все в ажуре!
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Скоты, пройдохи. И все это, естественно, не могло случиться без ведома барыги, а то и с его инициативы.
Одна "великая" барыжная сука ложила, то есть клала, на всех и в Европе и в нашей Раде. Рада извращалась в своем демократическом порывае, рассматривая несколько недель тысячи поправок.

Раз, и за одну ночь тайно, исподтишка был перечеркнут на смерть смысл вего закона. Ну не падлы.

Пеця лучший президент. Сволота, а не лучший.
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ПОРОШЕНКО - ХИТРЫЙ МАЛАНЕЦ , ЭТОЙ ПОПРАВКОЙ САМ СЕБЕ В ОЧКО СКАЛКУ ЗАСУНУЛ ! ДУМАЕТ , ЧТО ПРОКАНАЕТ ! ОЙ МАЛАНЦЫ , ВАШИ УЖИМКИ УЖЕ ДАВНО НЕ КАТЯТ , ИЩИТЕ ДУРАКОВ ))))
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Антон Ходза

Що, скуштували х..я, .бучі західні партнери?
Бам! Отак от. Шах і мат.
Поки ви вигадуєте коллайдер, ми вигадуємо 101 спосіб як відпетляти від своїх обіцянок.

Ви на кого полізли, пуголовки?! Думали нас так легко взяти? А оце ви бачили?? (Показує дулю)
У нас тут такі схемщики потужні сидять, що вам і не снилося. Діти ви у підштаньках супроти них.
Хоп-хоп, і от уже ви на..обані, навіть не помітите як. Магія.
Ще коли ви пішки під стіл ходили, ми вже тут таких лошар як котят розводили.
Хотіли нав'язати нам чуждий нашій культурі суд - то тепер їжте, не обляпайтесь.
Будете знати, вилупки. Ууууууу.

Схоже, у наших топів є ілюзія того, що Європа все стерпить.
Бо Україна - останній оплот на шляху орди до їхніх кордонів.
І тому ми для них охуєнно важливі. І тому можна їм по губам водити псевдореформами і фейкачною боротьбою з корупцією.
Бо куди ж вони без нас? На нас все тримається. Якщо паде Україна, паде і Європа. Останній бар'єр.
Маю погану новину. Це не так. По-перше, Росія і без нас вже на кордоні з ЄС.
По-друге, навіть якщо ми тут ногами вкриємось, Європа зможе ефективно оборонятися. З нами чи без нас.
Звісно наше падіння їм проблем підкине, але то будуть не фатальні для них трабли. Переживуть. Вони чуму пережили. І росіян переживуть. З нами чи без нас.
Схоже, у нас це не всі розуміють. Помилка, вважати себе дуже особливими. У нас нема привілеїв. Ми нічим не кращі за греків чи поляків.
Тому є межа для ви..єбонів. Для демонстрації вашої хитросракості. Є межа. І є ліміт сцяння у чашу європейського терпіння.
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Sergey Naumovich

Как пояснить международным партнёрам, что у нас в парламенте один вариант проекта одного и того же закона подают, другой - раздают в печатном виде депутатам в Раде, за третий вариант голосуют, а что будет в конечном итоге - никто не знает до публикации в Голосе Украины?
Именно так произошло с законом про АКС.
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Ну что, наш суперобъективный генпрокурор уже кинулся открывать уголовное дело за фальсификацию краеугольно важного для Украины закона? Уже затащил преступника за чуб в камеру?

Да, сразу, разбежались.
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...13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт ....
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Так Порошенко так фальсифицирует уже не в первый раз.
Например.Источник: https://censor.net.ua/n3071431
После парламентских выборов в марте 2002 года, когда «Наша Украина» получила наибольшую долю голосов избирателей, Порошенко возглавил в парламенте комитет по вопросам бюджета.

Кота назначили стеречь сметану.
Так вот, в конце года был проголосованы все статьи бюджета и был принят весь бюджет в целом.
А на следующий день один дотошный депутат стал сверять циферки по статьям после голосования и после опубликования и обнаружил, что в одной статье была изменена уже после голосования сумма денег. Денег оказалось на несколько десятков миллионов гривен меньше.
Возбудили уголовное дело, стали разбираться и обнаружили, что эти миллионы ушли в Винницу на коммерческое предприятие отца Порошенко, Но уголовное дело закрыли по той причине, что мол Порошенко вернул деньги в бюджет.
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