 В ЕС обещают отреагировать на правки в законе об Антикоррупционном суде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии "Громадському радио" Фредрик Весслау, исполняющий обязанности председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.
"Он был опубликован только вчера, поэтому мы все еще изучаем его. И когда изучим, сделаем заявление в ближайшие дни. Нам действительно еще рано комментировать это", - сказал Весслау.
Вчера, 13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, сегодня вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде.
линчевать будем барыг...
Порошенко не может не врать и не красть. В последний момент он украл норму закона..
Я тогда еще сказал, что за Антикоррупционный суд смогут проголосовать лишь в одном случае - в надежде на извращение его такими поправками, которые напрочь нивелируют всю его пользу. И не ошибся.
Раньше было стыдно за межигорского клептомана, теперь еще - и за хитрожопых "разводил".
Теперь смотрим, кто кого додавит. Если наши хряки, то всё - на этой реформе, как и на всех предыдущих, можно будет пставить точку.
Одна "великая" барыжная сука ложила, то есть клала, на всех и в Европе и в нашей Раде. Рада извращалась в своем демократическом порывае, рассматривая несколько недель тысячи поправок.
Раз, и за одну ночь тайно, исподтишка был перечеркнут на смерть смысл вего закона. Ну не падлы.
Пеця лучший президент. Сволота, а не лучший.
Що, скуштували х..я, .бучі західні партнери?
Бам! Отак от. Шах і мат.
Поки ви вигадуєте коллайдер, ми вигадуємо 101 спосіб як відпетляти від своїх обіцянок.
Ви на кого полізли, пуголовки?! Думали нас так легко взяти? А оце ви бачили?? (Показує дулю)
У нас тут такі схемщики потужні сидять, що вам і не снилося. Діти ви у підштаньках супроти них.
Хоп-хоп, і от уже ви на..обані, навіть не помітите як. Магія.
Ще коли ви пішки під стіл ходили, ми вже тут таких лошар як котят розводили.
Хотіли нав'язати нам чуждий нашій культурі суд - то тепер їжте, не обляпайтесь.
Будете знати, вилупки. Ууууууу.
Схоже, у наших топів є ілюзія того, що Європа все стерпить.
Бо Україна - останній оплот на шляху орди до їхніх кордонів.
І тому ми для них охуєнно важливі. І тому можна їм по губам водити псевдореформами і фейкачною боротьбою з корупцією.
Бо куди ж вони без нас? На нас все тримається. Якщо паде Україна, паде і Європа. Останній бар'єр.
Маю погану новину. Це не так. По-перше, Росія і без нас вже на кордоні з ЄС.
По-друге, навіть якщо ми тут ногами вкриємось, Європа зможе ефективно оборонятися. З нами чи без нас.
Звісно наше падіння їм проблем підкине, але то будуть не фатальні для них трабли. Переживуть. Вони чуму пережили. І росіян переживуть. З нами чи без нас.
Схоже, у нас це не всі розуміють. Помилка, вважати себе дуже особливими. У нас нема привілеїв. Ми нічим не кращі за греків чи поляків.
Тому є межа для ви..єбонів. Для демонстрації вашої хитросракості. Є межа. І є ліміт сцяння у чашу європейського терпіння.
Как пояснить международным партнёрам, что у нас в парламенте один вариант проекта одного и того же закона подают, другой - раздают в печатном виде депутатам в Раде, за третий вариант голосуют, а что будет в конечном итоге - никто не знает до публикации в Голосе Украины?
Именно так произошло с законом про АКС.
Да, сразу, разбежались.
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Так Порошенко так фальсифицирует уже не в первый раз.
Например.Источник: https://censor.net.ua/n3071431
После парламентских выборов в марте 2002 года, когда «Наша Украина» получила наибольшую долю голосов избирателей, Порошенко возглавил в парламенте комитет по вопросам бюджета.
Кота назначили стеречь сметану.
Так вот, в конце года был проголосованы все статьи бюджета и был принят весь бюджет в целом.
А на следующий день один дотошный депутат стал сверять циферки по статьям после голосования и после опубликования и обнаружил, что в одной статье была изменена уже после голосования сумма денег. Денег оказалось на несколько десятков миллионов гривен меньше.
Возбудили уголовное дело, стали разбираться и обнаружили, что эти миллионы ушли в Винницу на коммерческое предприятие отца Порошенко, Но уголовное дело закрыли по той причине, что мол Порошенко вернул деньги в бюджет.