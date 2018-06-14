 В ЕС обещают отреагировать на правки в законе об Антикоррупционном суде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии "Громадському радио" Фредрик Весслау, исполняющий обязанности председателя Консультативного миссии Европейского Союза в Украине.

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"Он был опубликован только вчера, поэтому мы все еще изучаем его. И когда изучим, сделаем заявление в ближайшие дни. Нам действительно еще рано комментировать это", - сказал Весслау.

Вчера, 13 мая, после публикации закона стало известно, что в его тексте появился пункт о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, в обход Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, сегодня вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде.