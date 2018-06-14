 В Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают заробитчанам, - "Обозреватель"

Об это пишет Обозреватель в своем материале "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".



"В Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают заробитчанам, к примеру, в Польше. Причем речь идет не только об уровне заработных плат, но и о возможности реализовать себя, построить карьеру, значительно увеличить свое материальное положение", говорится в материале.



Издание приводит данные Международной организации труда, согласно которой за границей карьеру строят только единицы украинцев. По данным Международной организации труда, 40% трудовых мигрантов нашли низкоквалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности.



"Значительная доля занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области", - говорится в отчете МОТ.



Из-за большого количества трудовых мигрантов, особенно после запуска безвиза, кадровый голод ощутили на себе многие бизнесмены, в том числе и рестораторы. И чтобы удержать сотрудников, пришлось повышать зарплаты. Уже сейчас квалифицированные официанты в столичных заведениях вместе с чаем могут зарабатывать около $1 тыс.



Для сравнения, в соседней Польше большинство украинцев работает нелегально и зарабатывает 20-25 тыс. грн, сообщают журналисты.