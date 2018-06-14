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 Политика Украины, Общество
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Все про:безработица (296) мигранты (512) работа (399) миграция (176) заробитчане (208)

 В Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают заробитчанам, - "Обозреватель"

Представители банковской сферы, а также сферы услуг таких как такси, рестораны считают, что в Украине вполне достаточно рабочих с достойным уровнем зарплаты.

Об это пишет Обозреватель в своем материале "Украинцы на экспорт: почему работать дома выгоднее и как бизнес борется с миграцией".

"В Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают заробитчанам, к примеру, в Польше. Причем речь идет не только об уровне заработных плат, но и о возможности реализовать себя, построить карьеру, значительно увеличить свое материальное положение", говорится в материале.

Издание приводит данные Международной организации труда, согласно которой за границей карьеру строят только единицы украинцев. По данным Международной организации труда, 40% трудовых мигрантов нашли низкоквалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности.

"Значительная доля занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области", - говорится в отчете МОТ.

Из-за большого количества трудовых мигрантов, особенно после запуска безвиза, кадровый голод ощутили на себе многие бизнесмены, в том числе и рестораторы. И чтобы удержать сотрудников, пришлось повышать зарплаты. Уже сейчас квалифицированные официанты в столичных заведениях вместе с чаем могут зарабатывать около $1 тыс.

Для сравнения, в соседней Польше большинство украинцев работает нелегально и зарабатывает 20-25 тыс. грн, сообщают журналисты.

Источник: https://censor.net.ua/n3071426
 
 
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Наприклад, головою та замом НАК "Нафтогаз"...
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если бы я получил лям зелени премии, то остаток жизни работал бы в нафтогозе без ЗП, точно говорю
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Цензор, навіщо ти кидаєш такі новини? Щоб людей накрутити, озлобити?
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Так большинство и не едет туда за карьерой, что за бред? Едут, чтобы банально выжить. Кто-то из авторов подобных статей вообще общался с нашими заробитчанами?
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Заказная олигархами статья. Трудяги из их рабства убегают.
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Рабы покидают рабовладельцев. Хто батрачить будет?
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На кацапетовке,никто даже в этом не сомневается)
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Надо не искать, а бастовать. Все просто. Средняя зарплата в Украине должна быть 2000 евро и пенсия 1000 евров месяц, как требует МВФ.
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Иди кланяйся хуйлу и на колени учись правильно падать,кацап)
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О, я уже соскучился о побрэхэньках "как плохо работать за границей". Теперь все нормально.😀
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когда нашёл работу в Украине с более выгодными условиями

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Как и следовало ожидать,начался вой,каравул работать некому)))Чем дальше тем сильнее он будет нарастать.Со всех экранов будут вещать как у нас зашибись,а везде плохо.Все конторы,которые гонят продукцию на экспорт,должны платить зп европейские.По другому прийдется снимать хозяевам пиджачки и становиться за станки.
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Но в статье же откровенное вранье и подмена. Зашквар такое перепубликовывать.
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можна ишшо на фабрику рашен, например, "тузики" соевые крутить)
Заодно и "карьеру" сделать, если постараться как юное "дарование" Вовк на масковском офисе харанта)))
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А врача в Украине можно найти? а скорую помощь? а нормального чиновника!! что вы все придолбались токо к ЗП?!! да ЗП важна но еще есть такая вещь как социум!! ну будет у тебя хорошая ЗП а дальше что?! пойдешь в магазин и заплатишь в 2 раза больше за мясо чем в ЕС?!! а как тебе ЗП поможет заставить ЖЕК убрать мусор с улицы?!! так что не одним ЗП люди живут!!
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вместо Ревы место случайно не освобождается ? ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине можно найти работу с более выгодными условиями, чем предлагают заробитчанам, - "Обозреватель"
 
 
 
 
 
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