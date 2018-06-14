Относительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль.

Позиция Украины, что "Северного потока-2" не должно быть остается ​​стабильной. Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается позиции, которую занимает Германия и США, здесь может быть довольно много неожиданностей. США не играют в эту игру только потому, что они нас так поддерживают. У них также своя заинтересованность и свои торговые интересы в Европе. А профицит торговли между Германией и США, а "Фольксваген" и вообще европейская машиностроительная индустрия, и протекционизм Трампа на внутреннем рынке? .. Что касается того, в чем заинтересован Трамп, они заинтересованы вообще в изменении глобальных правил торговли. И он играет в игру, а остальное - это уже составляющие этой игры", - сказала Зеркаль.

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На вопрос ведущего, поддерживает ли это Украина или она против, Зеркаль ответила: "Я же говорю, что нам надо иметь план А, план Б и понимать, как и в каком случае мы себя ведем, что у нас главное, чего мы хотим достичь. Потому что есть статус-кво - это наш контракт до конца 2019 года. Что дальше? Есть идеи у "Нафтогаза", но нет видения, что мы делаем. Если они строят, что мы делаем в другом случае, на чем нам надо настаивать".

Она также отметила: "У нас есть видение того, что мы должны стать частью рынка ЕС по газу. И мы можем это сделать, прости внести изменения в приложение к соглашению об ассоциации, взять на себя дополнительные обязательства по адаптации законодательства. А ЕС будет относиться к Украине в газовой сфере, как к стране-члену ЕС. И даже не надо менять само соглашение об ассоциации. Но тогда мы должны понимать, тогда мы настаивать на том, чтобы к Nord Stream или другим "стримам" также относились как к части европейского рынка и были одинаковые требования ко всем "стримам".

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