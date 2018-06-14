EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  898  13
Материалы по теме:
Все про:Газ (8846) газопровод (636) Германия (3101) МИД (4587) США (13808) Евросоюз (11918) Северный поток (281) Трамп (1843) Зеркаль (122)

 Относительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль

Украина должна стать частью газового рынка ЕС, и это можно сделать, даже не меняя соглашения об ассоциации.

Позиция Украины, что "Северного потока-2" не должно быть остается ​​стабильной. Об этом заявила в эфире "5 канала" заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается позиции, которую занимает Германия и США, здесь может быть довольно много неожиданностей. США не играют в эту игру только потому, что они нас так поддерживают. У них также своя заинтересованность и свои торговые интересы в Европе. А профицит торговли между Германией и США, а "Фольксваген" и вообще европейская машиностроительная индустрия, и протекционизм Трампа на внутреннем рынке? .. Что касается того, в чем заинтересован Трамп, они заинтересованы вообще в изменении глобальных правил торговли. И он играет в игру, а остальное - это уже составляющие этой игры", - сказала Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода

На вопрос ведущего, поддерживает ли это Украина или она против, Зеркаль ответила: "Я же говорю, что нам надо иметь план А, план Б и понимать, как и в каком случае мы себя ведем, что у нас главное, чего мы хотим достичь. Потому что есть статус-кво - это наш контракт до конца 2019 года. Что дальше? Есть идеи у "Нафтогаза", но нет видения, что мы делаем. Если они строят, что мы делаем в другом случае, на чем нам надо настаивать".

Она также отметила: "У нас есть видение того, что мы должны стать частью рынка ЕС по газу. И мы можем это сделать, прости внести изменения в приложение к соглашению об ассоциации, взять на себя дополнительные обязательства по адаптации законодательства. А ЕС будет относиться к Украине в газовой сфере, как к стране-члену ЕС. И даже не надо менять само соглашение об ассоциации. Но тогда мы должны понимать, тогда мы настаивать на том, чтобы к Nord Stream или другим "стримам" также относились как к части европейского рынка и были одинаковые требования ко всем "стримам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3071424
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Российский режиссер и экс-глава штаба президента РФ Говорухин скончался в Подмосковье."
-Еще одна рашистская гнида покикинула этот свет. Я рад.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не "скончался". Он был тяжелее воздуха и вообще - его подкинули в Подмосковье уже дохлым.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно закрити для європейський операторів доступ до українських газових сховищ, щоб вони не могли за рахунок українських сховищ балансувати на європейському ринку і тоді Північний поток буде безглуздим - він не зможе працювати на повну потужність, бо не буде куди дівати зайвий газ і не буде звідки брати додатковий газ в моменти пікового споживання! Українські газові сховища сьогодні доступні всім бажаючим і путінським євротрейдерам також і тому путін може гратись в ідіотські газопроводні проекти! На кінці морської ділянки Північного потоку немає газових сховищ, тому всі ці підводні газопроводи не можуть працювати на повну потужність і тому вони невигідні! Всі ці проекти - це махінації Меркель та путіна, яки дають можливість імітувати високі прибутки для банків та всіх учасників махінації! Насправді це все фінансова піраміда і вона рухне як тільки путін помре!
 показать весь комментарий
 
 
Относительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль.

Яких, дитячих?
 показать весь комментарий
 
 
вопрос в другом
А видит ли Европа Украину частью рынка по газу в ЕС ?!
ну то такое
 показать весь комментарий
 
зрозуміло, дали команду заговорювати тему! Относительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 656
 показать весь комментарий
 
 
Германия хочет получать газ напрямую, без посредников. А посредник не хочет терять деньги за транзит. Вот и вся сермяжная правда жизни. Все остальное - это бла-бла-бла.
 показать весь комментарий
 
 
Странно почему Цензор закрыл каменты по смерти Говорухина? Боится что заплюют на дорожку путинского холуя?
 показать весь комментарий
 
 
А что Европа хочет? Что б мы их ограждали от рф или вместе с ними пришли к ним?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтносительно позиций Германии и США по "Северному потоку-2" может быть много неожиданностей, - Зеркаль
 
 
 
 
 
 вверх