 Российский режиссер и экс-глава штаба президента РФ Говорухин скончался в Подмосковье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 "в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни".

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Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму, а также был назначен главой предвыборного штаба действующего президента России на выборах 2012 года.