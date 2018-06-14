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 Российский режиссер и экс-глава штаба президента РФ Говорухин скончался в Подмосковье

Умер режиссер, депутат Госдумы и бывший глава избирательного штаба действующего президента России Станислав Говорухин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 "в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни".

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Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму, а также был назначен главой предвыборного штаба действующего президента России на выборах 2012 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3071423
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский режиссер и экс-глава штаба президента РФ Говорухин скончался в Подмосковье
 
 
 
 
 
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