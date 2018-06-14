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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (11918) Государственное бюро расследований (119) Мингарелли (151) Антикоррупционный суд (267)

 ЕС ожидает от Украины быстрого запуска ГБР и Антикоррупционного суда, - Мингарелли

В Европейском Союзе ожидают от Украины быстрого запуска Государственного бюро расследований и Антикоррупционного суда.

Об этом на конференции в Киеве заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"За три-четыре последних года в Украине было создано много новых органов. Поэтому сейчас крайне важно обеспечить четкое разделение функций этих органов. В частности, что касается Государственного бюро расследований. Именно этот орган мог бы обеспечить возвращение доверия украинского общества, успешные расследования фактов коррупции на высшем уровне", - сказал он.

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Поэтому, по его словам, для ЕС важно, чтобы ГБР было создано как можно быстрее с расширением функций внутреннего отбора в состав этого органа.

"Мы хотим подчеркнуть, что хотим видеть ГБР как можно быстрее как орган, который функционально будет дееспособным и таким, который заполнит правовой вакуум, который существовал последнее время. Также крайне важно, чтобы сотрудничество ГБР и Генпрокуратуры было также эффективным", - добавил он.

Мингарелли подчеркнул, что ЕС будет и дальше настаивать на том, чтобы Служба безопасности занималась вопросами нацбезопасности, предотвращения терроризму, а не несвойственными ей функциями.

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"Что касается борьбы с экономической преступностью... СБУ не должна этим заниматься. Мы об этом говорили не раз и ещё раз на этом делаем акцент. Это одна из преград для дальнейшего финансирования Украины", - отметь он.

Что касается Национального антикоррупционного бюро, то, по его мнению, этот орган последовательно занимается расследованием коррупционных дел, за чем пристально следит ЕС.

"Мы также знаем, что ожидается создание Антикоррупционного суда. И мы надеемся, что будет обеспечена быстрая операционная составляющая для работы такого суда", - добавил Мингарелли.

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Напомним, сегодня, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Ранее Стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов

Источник: https://censor.net.ua/n3071421
 
 
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ожидайте, мингарелли, ожидайте.... скоро будэ, что неясно?

П.С.ЕС ожидает от Украины быстрого запуска ГБР и Антикоррупционного суда, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1485
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«Даниссимо» «Рошен». И пусть весь мир подождёт!
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Для швидкого запуску суду та ДБР потрібно швидко замінити владу!
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А мы требуем зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро в месяц уже сегодня. Почувствуйте разницу.
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Время такое сложное. Делай бизнес на топорах и будет тебе счастье даже больше 2000 евро.
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Без сопливых обойдемся с их советами. Нас ведет президент Порошенко. И он хочет, что бы украинский народ пробудился и вышел на демонстрации и забастовки.
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Без сопливых ты уже выбрал себе Порошенко. Но продолжаешь чем-то возмущаться.
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Это ты возмущаешься, кацапчик. А и президент Порошенко требуем.
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Не опускайся до уровня примитива, а то уже начал мимо клавишь стучать.
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ЕС ожидает от Украины быстрого запуска ГБР и Антикоррупционного суда, - Мингарелли.

А вони хіба не знають, що в ДБР - Труба?
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кажуть закон про АС має "поправочку", з голоса,
і всі апеляції будуть йти в судах загальної юрисдикції.
і запуска цього АС нема!
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НАИВНЫЙ этот Мингарелли 😅 , у нас сейчас все коррупционеры спешить успеть попасть под простой суд - не так сцыкотно и он сговорчивей ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС ожидает от Украины быстрого запуска ГБР и Антикоррупционного суда, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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