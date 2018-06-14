ЕС ожидает от Украины быстрого запуска ГБР и Антикоррупционного суда, - Мингарелли.

Об этом на конференции в Киеве заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"За три-четыре последних года в Украине было создано много новых органов. Поэтому сейчас крайне важно обеспечить четкое разделение функций этих органов. В частности, что касается Государственного бюро расследований. Именно этот орган мог бы обеспечить возвращение доверия украинского общества, успешные расследования фактов коррупции на высшем уровне", - сказал он.

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Поэтому, по его словам, для ЕС важно, чтобы ГБР было создано как можно быстрее с расширением функций внутреннего отбора в состав этого органа.

"Мы хотим подчеркнуть, что хотим видеть ГБР как можно быстрее как орган, который функционально будет дееспособным и таким, который заполнит правовой вакуум, который существовал последнее время. Также крайне важно, чтобы сотрудничество ГБР и Генпрокуратуры было также эффективным", - добавил он.

Мингарелли подчеркнул, что ЕС будет и дальше настаивать на том, чтобы Служба безопасности занималась вопросами нацбезопасности, предотвращения терроризму, а не несвойственными ей функциями.

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"Что касается борьбы с экономической преступностью... СБУ не должна этим заниматься. Мы об этом говорили не раз и ещё раз на этом делаем акцент. Это одна из преград для дальнейшего финансирования Украины", - отметь он.

Что касается Национального антикоррупционного бюро, то, по его мнению, этот орган последовательно занимается расследованием коррупционных дел, за чем пристально следит ЕС.

"Мы также знаем, что ожидается создание Антикоррупционного суда. И мы надеемся, что будет обеспечена быстрая операционная составляющая для работы такого суда", - добавил Мингарелли.

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Напомним, сегодня, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Ранее Стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.