 Капеллан Сергей Дмитриев собирает средства на учебу детей погибших на фронте воинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на волонтерский фонд "Повернись живим".

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Отмечается, что Сергей Дмитриев родился в России, но с 90-х живет и служит в Украине. Его знают как волонтера, военного священника, активиста и просто человека с широким сердцем и большим чувством юмора, который полностью разрушает стереотип типичного священнослужителя.

Кроме того, по словам волонтеров, Падре возглавляет общественную организацию Eleos-Ukraine, через которую ищет меценатов и отправляет на учебу за границу детей погибших на Донбассе военнослужащих.

"Сергей Дмитриев, руководитель "Елеоса", человек с большой буквы и профессионал. Каждый месяц я поддерживаю деятельность, перечисляя на организацию средства. Я знаю, что эти средства будут направлены на важные, конкретные проблемы. Если у вас есть возможность, подключайтесь", - отмечает крымскотатарский общественный деятель Эрфан Кудусов.

Для всех желающих принять участие в благотворительной деятельности вместе с отцом Сергеем приводим банковские реквизиты.

Карта ПриватБанка: 5168 7551 0682 9183 Дмитриев Сергей Владимирович

Общественная организация "ЕЛЕОС-УКРАИНА" (счет в гривне)

ЕГРПОУ 39374709Р / 2600501675798 в ОАО "Кредобанк"

МФО 325365

Руководитель Дмитриев Сергей Владимирович

Адрес: г. Киев, ул. Трехсвятительская, 4-Б