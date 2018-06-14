 Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут переданы Украинской церкви, - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
"Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни, и они не могут принадлежать русской церкви. Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - подчеркнул Филарет.
"Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - добавил глава УПЦ КП. Напомним, что Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.
, только ушки руками прикройте...
трус ваш попик, бывший агент КГБ. Хотя, как известно, бывших агентов КГБ не бывает.. потому и ссорит украинцев между собой.
Перефразируя Филю насчет причин войны на Донбассе - у вас, попы, просто маловато было веры и поэтому ваши притоны оккупировали ваши московские коллеги. А то что тутмас не давали - так это из-за того что вы недостаточно активно лизали мощи и сорвали план продаж свечек. Яхве ведь тоже любит баблишко, не?
Дал бы ему по головному убору кто-то, у кого боевики "из-за недостатка у него веры в летающих бомжей" убили семью, разграбили дом, отжали машину, рейдернули бизнес, а его самого продержали годик в пыточных. Ублюдки вшивобородые в рясах.
идите, мару кусочков бомжа скушайте, да выпейте крови.
мерзость, дикарство( мощи полижите еще
этому мудозвону нужны величие и власть, вернее эти две лавры - как атрибуты власти. Потому что в УПЦ есть еще одна лавра - только там фиг самоутвердишься. Дорого обойдется
вот подонок..
кстати, в Украине не 2 лавры, а 3 - забыл про Святогорскую. Интересно, к чему бы? Обсчитался или обосрался забрать лавру, располоденную в Донецкой области?
еще и ссыкло.
Щас "провославный крот" новинский заведет шарманку о "едином провославии".