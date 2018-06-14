 Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут переданы Украинской церкви, - Филарет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни, и они не могут принадлежать русской церкви. Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - подчеркнул Филарет.

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"Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - добавил глава УПЦ КП. Напомним, что Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.