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Все про:Лавра (175) УПЦ (648) УПЦ КП (376) Филарет (285) церковь (861)

 Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут переданы Украинской церкви, - Филарет

После предоставления Украине Томоса об автокефалии церкви, принадлежащие ныне УПЦ Московского патриархата Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут под управление Украинской церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. 

"Есть две лавры: Киево-Печерская и Почаевская. Кому они будут принадлежать? Украинской церкви, потому что это украинские святыни, и они не могут принадлежать русской церкви. Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - подчеркнул Филарет.

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"Поэтому и Киево-Печерская лавра, и Почаевская лавра в свое время будут переданы Украинской церкви", - добавил глава УПЦ КП. Напомним, что Патриарх константинопольский и синод Вселенского патриархата могут предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви уже в июле.

Источник: https://censor.net.ua/n3071418
 
   
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Поскорей бы. А то столько лет украинские святыни в оккупации
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Всі лаври будуть врешті решт передані в УГКЦ, як в найбільшу українську православну церкву!
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І тільки тоді, після передачі всіх православних лавр та храмів в правдиву православну церкву УГКЦ, нарешті перестануть в Лаврах та храмах просити гроші за свічки, а можна буде взяти свічку і поставити безкоштовно і не буде розцінок на служби та вінчання і храми та лаври нарешті знову стануть не тільки православними, а й християнськими!
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Делить шкуру не убитого медведя плохая мысль даже если известно, что медведь почти убит...
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Ух воплей на Москвобаде будет все дикие попы взбеленятся
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А теперь ждём реакцию вяликоскрепных пердаков...
, только ушки руками прикройте... Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут переданы Украинской церкви, - Филарет - Цензор.НЕТ 6955
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Вяликодержавно рвануло - прям в форме шапки мономаха
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вот такой тебе поп - до 3 считать не умеет. А может просто понимает, что Святогорскую отобрать не получится.
трус ваш попик, бывший агент КГБ. Хотя, как известно, бывших агентов КГБ не бывает.. потому и ссорит украинцев между собой.
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Почему бывший? Гундяя уволили за аморальное поведение?
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Не кажи гоп поки не перескочиш. Кепська прикмета. Особливо у справах українських. Вгамуйте сверблячку до часу
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А то устроили себе маленький Ватикан в сердце Киева
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Так здесь другой паствы просто нет. Посмотрите где есть прихожане а где одни вывески на молитвенных домах
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ой, а когда передадут Филарету, то сразу его попы перестанут возить шлюх на своих меринах и он сам перестанет ездит на бронированном майбахе. ага ага.
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И за аренду не мешало бы денег с винторогих срубить
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Сильный треск доносится даже к нам, на Западную Украину.
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Обновить парк лимузинов тоже надо. Золотишко, то се. Только когда принимать будете - саперы пусть первыми войдут.
Перефразируя Филю насчет причин войны на Донбассе - у вас, попы, просто маловато было веры и поэтому ваши притоны оккупировали ваши московские коллеги. А то что тутмас не давали - так это из-за того что вы недостаточно активно лизали мощи и сорвали план продаж свечек. Яхве ведь тоже любит баблишко, не?

Дал бы ему по головному убору кто-то, у кого боевики "из-за недостатка у него веры в летающих бомжей" убили семью, разграбили дом, отжали машину, рейдернули бизнес, а его самого продержали годик в пыточных. Ублюдки вшивобородые в рясах.
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христоеды спамят аж рясы шуршат(
идите, мару кусочков бомжа скушайте, да выпейте крови.
мерзость, дикарство( мощи полижите еще
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Будет вой русских попов отца Онуфрия - где же они будут прятать русские диверсионные группы?
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Это СПРАВЕДЛИВО! - Единая Украинская православная церковь должна иметь право на своей канонической территории принимать решение о принадлежности всех приходов и монастырей (лавр)!
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а как насчет остальных церквей?
этому мудозвону нужны величие и власть, вернее эти две лавры - как атрибуты власти. Потому что в УПЦ есть еще одна лавра - только там фиг самоутвердишься. Дорого обойдется
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Украинская КАНОНИЧЕСКАЯ православная церковь должна быть ОДНА !!! - все остальные автоматически становятся НЕ КАНОНИЧЕСКИМИ!!! Цена утверждения Единой украинской православной церкви не имеет значения - служение Вере ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!!
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кацап - ну зачем здесь знать, сколько лет прошло после того как вы зачали обезьян...?)))
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кто-то еще сомневается, что эта гнида - агент КГБ? Цель - устроить кровавую резню в Украине. Настоящую, без внешних вторжений.
вот подонок..
кстати, в Украине не 2 лавры, а 3 - забыл про Святогорскую. Интересно, к чему бы? Обсчитался или обосрался забрать лавру, располоденную в Донецкой области?
еще и ссыкло.
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судячи з коментів, прирізати залишилося одного тебе .... от і вся різня
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Це потрібно було робити ще на початку 2014 року, коли на Україну пішла кацапська орда, висвячена попом-розстригою гундяєм з ПГМ (православіє головного мозга), а насправді з вірою в сатанизм (точніше його вид - мамонізм).
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не пройдет и года, как вас ждет разочарование - потому что из Филарета такой же святой и поборник скромности, как из Путина - миротворец
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Ты в слове "хуйло" сделал четыре ошибки, подкацапник. А за Филарета не переживай, дай Бог, чтоб у тебя и подобныхх, хоть доля его качеств была.
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Только надо делать ето быстро. Ато кацапские гниды из Лавры вывезут не только иконы и святыни а и унитазы с окнами повырывают.
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Иконы с путиным пусть за собой уберут.

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Может и отдадут,НО не скоро и разграбленными.
Щас "провославный крот" новинский заведет шарманку о "едином провославии".
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Гореть у ваты будет оооооочень сильно. Можно даже из космоса увидеть)))
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В Західній Україні вже давно готові московських попів викидати з Почаєва!!!
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Прикольненько Смищныя бессеребрянники. Я за попкорном. )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиево-Печерская лавра и Почаевская лавра будут переданы Украинской церкви, - Филарет
 
 
 
 
 
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