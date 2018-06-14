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 Политика Украины
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Все про:алкоголь (1339) водка (176) цены (2061) Минэкономразвития (457) повышение (101)

 Минэкономики предлагает повысить минимальную стоимость водки почти до 90 грн за 0,5 л.

Министерство экономического развития и торговли предложило повысить минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 19,6%, или на 25,47 грн до 321,34 грн из расчета за 1 литр 100%-го спирта; розничные цены предлагается повысить на 12,4%, или на 49,3 грн до 447,03 грн. Последний раз цены на алкоголь поднимали в сентябре.

Об этом говорится в обнародованном на сайте министерства проекте постановления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В результате повышения минимальная цена на бутылку водки 0,5 литра увеличится с 79,55 грн до 89,4 грн.

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На "трехзвездочный" коньяк, к примеру, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные цены на 6,6%, или на 25,47 грн до 412,45 грн из расчета за 1 литр 100%-го спирта, "четырехзвездочный" - на 10,3%, или на 42,4 грн до 455,23 грн, на виски – на 12,2%, или на 74 грн до 682 грн.

Минимальные розничные цены на "трехзвездочный" коньяк в случае принятия документа вырастут с 597,3 до 641,6 грн, "четырехзвездочный" - с 645,17 до 696,6 грн, на виски – с 799 до 895 грн из расчета за 1 литр 100%-го спирта.

Минимальные розничные цены на сидр и перри в таре 1 л предлагается поднять на 4,5%, или на 1,3 грн до 29,76 грн, на вина виноградные натуральные в таре 0,7 и 1 л – с 37 грн до 42 грн, крепленые вина и вермуты – с 45 до 49 грн.

Минэкономики предлагает повысить минимальную стоимость водки почти до 90 грн за 0,5 л. 01

Как менялись минимальные цены на алкоголь в Украине

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Необходимость повышения цен министерство аргументирует тем, что произошло подорожание компонентов производства: спирта, тары, комплектующих. В результате размер минимальных цен больше не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке, заявили в МЭРТ.

Действующие цены были введены в сентябре прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3071417
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Давно перешел на самогон. Уже сейчас в водочных отделах ни души. Покращуйте дальше. Отрасль умрет.
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Она уже умерла... Який идиот стане брать пляшку за 80грн. када можно купить спирт по 30 або самогонку за 24...
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Ну так вперед, хлескай) Свідкам покращення воно тільки на користь
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все верно, на хрена покупать дорогой яд, когда можно пить дешевый..
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Можно еще купить этиловый спирт или боярышник в аптеке. Вперед, любитель водяры) Даешь водку по 10 гривен за литр. Вперед, тАварищи на леворуцию) За спирт, за бояру!!!
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у нас в городе и так уже так называемую турецкую водку по 25 г за бутылку на каждом углу продают , понятно , никаких налогов с неё никто не платит .. пусть лепят на казёнку любые ценники.. её уже давно никто не берёт ...
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ВоТка это зло... А ось самогоночка українська це доооообре....
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из окна Ивана Петровича Сидорова видна боковая стена гастронома.В 80-х в ней прорубили проём и через него торговали водкой. Наблюдая за очередью за водкой и стоя в ней Иван Петрович Сидоров понял где находится пульс страны . И что независимо от того чья власть- коммунистов или капиталистов-кризису в стране предшествует повышение цены на водку.
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Необходимость повышения цен министерство аргументирует тем, что произошло подорожание компонентов производства: спирта, тары, комплектующих.
Так Гройсман и мин. экономики пару дней назад говорил что у нас инфляция ноль процентов последнее время???
Как хвастаться успехами, так инфляции нет,, ничего не дорожает. А как цены поднимать на проезд или алкоголь, та все комплектующие у них оказывается подорожали безмерно
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Да хоть до 900грн., почти все уже давно на смогонку да спирт перейшли...
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Грошей немає, доцарювались. Потрібно відмінити відшкодування ПДВ експортерам, якого в 2017 році віддали на 135 млрд грн! Експорт в нас як правило примітивний, зерно, олія, кури, яйця, металобрухт у вигляді примітивних виробів меткомбінатів.
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"Необходимость повышения цен министерство аргументирует тем, что произошло подорожание компонентов производства: спирта, тары, комплектующих. В результате размер минимальных цен больше не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке, заявили в МЭРТ.Источник:https://censor.net.ua/n3071417"

так а хто казав, що причин для підвищення цін нема?!
і щось мале підвищення - треба брати приклад з вітальки - ціни на проїзд в Києві - піднімемо в два рази !!! а тут що?!
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У нас полно водки по 30, так называемая. Где берут? Новитни полицианты не знают. Менты все знали, но не признавались.
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В ответ мы требуем зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро в месяц уже сегодня. Кто против?
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одобряю пусть алкашня побыстрее пьет паленку и сдыхает
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Давно перешел на продукт собственного изготовления, и аппарат уже окупился. Точно знаешь, что не бодяга, и не мучаешься потом... Кроме того даже самогон пью не настолько часто, чтоб переживать о доступности выпивки.
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у нас на сем бед один ответ - повысить цены, ума много не надо повышалы всегда найдутся
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Вспомнил частушки времён Брежнева:" Стала водка 7 и 8, всё равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу - нам и 10 по плечу!"
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"Если станет 25 - снова "Зимний" будем брать!"
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Хороший стимул для производителей фальсификата.
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якщо будете гнати, а не купувати - шокориги заборонят самогоноваріння!
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это никто не забороне .. вот только сахар подпрыгнет ... хотя в советское время алкаши даже из говна брагу делали .. к этому идём..
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Трындец ликеро-водочной промышленности - станут пить ТОЛЬКО левак и самогон теперь(
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да хоть до пятисот. как-то без разницы.

цены на газ значительно больше беспокоят.
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Здоровее будем. Эффективнее работать будем. Экономика будет повышаться.
) Всё окей.
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Цікаво, а в тому міністерстві економіки є хтось з економічною освітою? Вони знають про "еластичність попиту", "криву Лаффера" тощо. Гадаю, що ці терміни для них - китайська грамота. Вони беруть приклад зі свого шефа - гройсмана, якого на вінницькому базарі вчили тільки віднімати та ділити, а не додавати та множити.
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"А если не будут брать - отключим газ" (с)
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Ждем новые акцизы на сигареты - " в Европе знаете скока цыгаркы коштують ?" Так что - ждем. И новые цены на газ, и липисдричество. Налог на скважины в частных подворьях - не за горами. Как и налог на воздух.
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Дайош по 190 одразу! Ви хоча б заради приколу хоч на щось знизили б ціни, але на то ж мізки треба
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинэкономики предлагает повысить минимальную стоимость водки почти до 90 грн за 0,5 л.
 
 
 
 
 
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