 Минэкономики предлагает повысить минимальную стоимость водки почти до 90 грн за 0,5 л.

Об этом говорится в обнародованном на сайте министерства проекте постановления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В результате повышения минимальная цена на бутылку водки 0,5 литра увеличится с 79,55 грн до 89,4 грн.

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На "трехзвездочный" коньяк, к примеру, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные цены на 6,6%, или на 25,47 грн до 412,45 грн из расчета за 1 литр 100%-го спирта, "четырехзвездочный" - на 10,3%, или на 42,4 грн до 455,23 грн, на виски – на 12,2%, или на 74 грн до 682 грн.

Минимальные розничные цены на "трехзвездочный" коньяк в случае принятия документа вырастут с 597,3 до 641,6 грн, "четырехзвездочный" - с 645,17 до 696,6 грн, на виски – с 799 до 895 грн из расчета за 1 литр 100%-го спирта.

Минимальные розничные цены на сидр и перри в таре 1 л предлагается поднять на 4,5%, или на 1,3 грн до 29,76 грн, на вина виноградные натуральные в таре 0,7 и 1 л – с 37 грн до 42 грн, крепленые вина и вермуты – с 45 до 49 грн.

Как менялись минимальные цены на алкоголь в Украине

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Необходимость повышения цен министерство аргументирует тем, что произошло подорожание компонентов производства: спирта, тары, комплектующих. В результате размер минимальных цен больше не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке, заявили в МЭРТ.

Действующие цены были введены в сентябре прошлого года.