EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  844  9
Все про:аэропорт (1122) Грузия (3406) Харьков (3884)

 Грузинская авиакомпания Myway Airlines будет летать в Харьков

12 июня международный аэропорт "Харьков" принял первый рейс из Тбилиси новой грузинской авиакомпании Myway Airlines.

Самолет Boeing 737-800 с представителями перевозчика, иностранными журналистами и почетными гостями прибыл в 8:50 по киевскому времени. Борт, по сложившейся традиции, встретили праздничной водной аркой. Аэропорт, в свое время реконструированный бизнесменом Александром Ярославским в рамках подготовки города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), стал первыми украинскими воздушными воротами для этой новой авиакомпании.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"Грузия - страна, в которую украинцы всегда охотно летали. Мы любим грузинскую культуру, грузинское гостеприимство и рады, что наш аэропорт совместно с Myway Airlines теперь дает возможность летать в Тбилиси и Батуми комфортными прямыми рейсами", - заявил на пресс-конференции генеральный директор аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

Грузинская авиакомпания Myway Airlines будет летать в Харьков 01

Рейсы грузинской авиакомпании будут регулярными. По вторникам и субботам будет осуществляться прямой перелет "Харьков - Тбилиси" (время в пути 2 часа 40 минут), а по средам и субботам – перелет "Харьков - Батуми" (время в пути 2 часа 35 минут). Авиасообщение между Харьковом и главным курортом Грузии было налажено 13 июня. Как утверждается на веб-сайте аэропорта "Харьков", билеты уже есть в продаже. С учетом всех сборов и платежей стоимость перелета в одну сторону составляет от 99 долларов, в обе - от 189 долларов.

Как сообщалось ранее, харьковский аэропорт после реконструкции, в которую Александром Ярославским было инвестировано более 100 млн долларов, получил новый стимул для развития. За несколько лет предприятие существенно нарастило пассажиропоток. Только за 5 месяцев текущего года аэропорт обслужил 325,8 тыс. человек (+16% к показателям января-мая в 2017 году). На сегодняшний день аэропорт сотрудничает с множеством авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines, LOT, Pegasus, Wizz Air и другие.

Источник: https://censor.net.ua/n3071413
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Колись летів в літаку з грузинами. Порозкладували їжу в проході і влаштували срач.
 показать весь комментарий
 
ты просто не привык к их гостеприимству,а они чувствовали себя,как дома
 показать весь комментарий
 
Это не "гостеприимство", а способ знакомства с девушками и затаскивания их в постель. С мужчинами грузины не так гостеприимны и не желают их бесплатно поить-кормить-веселить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это реформа. потужная и безальтернативно мыролюбная.
 показать весь комментарий
 
Идите к Раде с плакатом "Запретить Myway Airlines летать в Харьков из Грузии". Может отменят и ваша жизнь опять станет спокойной.
 показать весь комментарий
 
Летал в 2013-м Донецк - Кутаиси. В один день, кажись среда, билет стоил что-то около 650 гришек! Было акуенно! Как только грузины узнали, что с Украины, всё, можно было хоронить печень!
 показать весь комментарий
 
https://youtu.be/fNC0DMo_EuE

Всего 9 минут информации. Но такой приятной!
Один из роликов о TANAP. На мой взгляд - лучший))
 показать весь комментарий
 
Благодаря президенту Порошенко будет летать. Украина Порошенко демонстрирует всему миру невероятную открытость. Ну кроме кацапов Хуйла конечно.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГрузинская авиакомпания Myway Airlines будет летать в Харьков
 
 
 
 
 
 вверх