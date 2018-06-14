 Грузинская авиакомпания Myway Airlines будет летать в Харьков

Самолет Boeing 737-800 с представителями перевозчика, иностранными журналистами и почетными гостями прибыл в 8:50 по киевскому времени. Борт, по сложившейся традиции, встретили праздничной водной аркой. Аэропорт, в свое время реконструированный бизнесменом Александром Ярославским в рамках подготовки города к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), стал первыми украинскими воздушными воротами для этой новой авиакомпании.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"Грузия - страна, в которую украинцы всегда охотно летали. Мы любим грузинскую культуру, грузинское гостеприимство и рады, что наш аэропорт совместно с Myway Airlines теперь дает возможность летать в Тбилиси и Батуми комфортными прямыми рейсами", - заявил на пресс-конференции генеральный директор аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

Рейсы грузинской авиакомпании будут регулярными. По вторникам и субботам будет осуществляться прямой перелет "Харьков - Тбилиси" (время в пути 2 часа 40 минут), а по средам и субботам – перелет "Харьков - Батуми" (время в пути 2 часа 35 минут). Авиасообщение между Харьковом и главным курортом Грузии было налажено 13 июня. Как утверждается на веб-сайте аэропорта "Харьков", билеты уже есть в продаже. С учетом всех сборов и платежей стоимость перелета в одну сторону составляет от 99 долларов, в обе - от 189 долларов.

Как сообщалось ранее, харьковский аэропорт после реконструкции, в которую Александром Ярославским было инвестировано более 100 млн долларов, получил новый стимул для развития. За несколько лет предприятие существенно нарастило пассажиропоток. Только за 5 месяцев текущего года аэропорт обслужил 325,8 тыс. человек (+16% к показателям января-мая в 2017 году). На сегодняшний день аэропорт сотрудничает с множеством авиаперевозчиков, среди которых Turkish Airlines, LOT, Pegasus, Wizz Air и другие.