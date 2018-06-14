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 Общество, За рубежом
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 "Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ

В день открытия Чемпионата мира по футболу в России украинские правозащитники начинают акцию в соцсетях, в которой предлагают "играть за политзаключенных" и "забить первый гол Путину".

Об этом сообщила председатель общественной организации "Центр гражданских свобод", координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Наша первая цель – принятие срочной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложников Кремля. Мы сделали всю подготовительную работу. В финальный текст резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации. Сегодня в 9 утра откроется пленарная сессия. Мы ведем игру против мощного российского лобби в ЕС. Нам важно сыграть командой", – сообщила Матвийчук.

Правозащитники предлагают такой алгоритм действий: нажать автоматический твит о вступлении в игру, написать в своем "Фейсбуке" и "Твитере" – #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018, тегнуть в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/europeanparliament/, тегнуть в "Твиттере" @Europarl_EN.

Смотрите также: РФ в "нормандском формате" сместила внимание на чувствительную для нас тему политзаключенных и начала играть этой картой, - Зеркаль. ВИДЕО

14 июня Европарламент проводит дебаты о соблюдении прав человека в России, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Депутаты Европейского парламента также намерены призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который стартует в России.

В апреле 60 членов Европейского парламента уже поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3071409
 
   
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засади, "тандерболт", путину первым - еще лучше.
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Для счастья мне недостаточно быть просто избранным» Интервью бойца ММА Джеффа Монсона. Он выиграл праймериз «Единой России» и пойдет на выборы в Красногорске
"Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ - Цензор.НЕТ 4924
Ох и заживет Красноярск
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ну да. харя просто обезображена.
но в Украине еще круче. тупая харя, подобная этой, работает мэром столицы.
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это точно. виталька - педалька еще с 14 года прславился когда изрек что никто в крыму ничего делать не будет пока в киеве все не поделят.
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да он не первый :
«На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».

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Нидерланды сделали почтовую марку с рисунком львовянина Андрея Ермоленко, где в художественной форме рассказывается об агрессивной политике Кремля и организованном им Чемпионат мира по футболу-2018.
На марке в частности изображен футболист на красном фоне, который мячом сбивает самолет.

"Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ - Цензор.НЕТ 2962
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с хуйлом будет, ведь оно же тсарь и для минимордора.
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Да ни с кем не буду, тк в детстве сломал палец при ударе о мяч. Лучше пойду на рыбалку и поймаю щуку больше чем он.
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Глобальную акцию "Красная карточка для Путина" начали с Киева
Международная коалиция по правам человека объявила начало глобальной медиа-кампании RedCard4Putin, направленной на освобождение политических заключенных на России. Старт кампании дали в среду во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
"Забий перший гол Путіну": в соцмережах стартує акція на підтримку українських політв'язнів в РФ - Цензор.НЕТ 4075
"Сегодня международная коалиция по правам человека начинает кампанию RedCard4Putin. Мы делаем это в Киеве, поскольку Украина больше всего пострадала от режима Путина. Кампания RedCard4Putin - это международная кампания для давления на Россию-хозяйку чемпионата мира по футболу-2018 с требованием освободить политических заключенных, среди которых 70 украинцев, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный правопорядок", - заявил председатель международной коалиции по правам человека и вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павло Грод.

В течение месяца кампании "RedCard4Putin" будут выданы "красные карточки" для путинского режима, также будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада. В поддержку освобождения политзаключенных Москвы по всему миру будет организована серия флэш-мобов и глобальная медиа-кампанию, добавил Грод.
"Забий перший гол Путіну": в соцмережах стартує акція на підтримку українських політв'язнів в РФ - Цензор.НЕТ 7527
"Оккупация Крыма, война на востоке Украины, химическая атака в Великобритании, сбитие MH17 - это только часть известных преступлений путинского режима против человечества, свидетелями которых стало международное сообщество. Поэтому была создана Международная коалиция по правам человека, в которую входят общественные организации и отдельные личности со всего мира. Цель деятельности коалиции заключается в освобождении политических заключенных на России. Кампания RedCard4Putin призвана донести то, что агрессор не может оставаться безнаказанным, - отметил глава Международной коалиции по правам человека.

В состав коалиции, в частности, вошли Всемирный конгресс украинцев, Конгресс украинцев Канады, Украинский конгрессный комитет Америки, Союз украинцев в Австралии, Союз украинцев в Великобритании, Центрально-восточный Европейский Совет.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9591764.html
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"забей первый кол в хуйла". такой заголовок намного лучше.
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это хуйленка русня в полный рост и натуральный размер выстругала?
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"Футбол вне политики" (с)
"Забий перший гол Путіну": в соцмережах стартує акція на підтримку українських політв'язнів в РФ - Цензор.НЕТ 6496
Спорт, который вне политики выглядит примерно так как на фотографии. Слева - команда Англии (на Олимпийском стадионе в Берлине в 1938 году - прим. ред). Через полтора года их уже бомбили немцы, которые стоят рядом справа.

Нет никакого отдельного спорта. Чемпионат мира - это огромнейшая и дорогущая PR-акция для страны, привлечение внимания, улучшение имиджа, зарабатывание денег.

Эта страна убивает украинцев, стреляет в наших солдат, бомбит мирных жителей, забирает наши земли, воюет против нас автоматами, пушками, танками, смерчами, пропагандой, финансами, предателями, запугиванием, террором, ложью и мечтает уничтожить нас, нашу свободу и независимость, кинуть миллионы на подвалы, устроить расстрелы, пытки и отомстить нам просто за то что мы есть.

Чтобы мы исчезли и стали их частью. Частью безликого, покорного народа, бунтующего на коленях.

Этот чемпионат проклят, он залит кровью украинцев. Те, кто поехали его смотреть на стадионы - тупо твари. А те, кто будет его смотреть - люди без страны, без чести и совести.

Филипп Духлий
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К сожалению видео сюда вставить невозможно. Поэтому просто ссылка

https://twitter.com/i/status/1007172461580963840
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Интересно, хоть один канал украинских СМИ показал это видео?
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Забий перший цвяху труну плешивої гидоти.
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Собака Шариков кацаПсинская забивака,...просто Булгаков собачачае сердце "Забий перший гол Путіну": в соцмережах стартує акція на підтримку українських політв'язнів в РФ - Цензор.НЕТ 5849не хватает Курицы с 2 бошками смотрящими вправо влево "Забий перший гол Путіну": в соцмережах стартує акція на підтримку українських політв'язнів в РФ - Цензор.НЕТ 5849
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volens-nolens, а ця акція на руку путіну, бо не ігнорує його ЧС. А саме це йому і треба.
Повне ігнорування кацапського чемпіонату -- оце діло.
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Почему-то сегодня нет новостей про Порошенка, наверное поехал в РФ на открытие ЧМ-2018, инкогнито.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ
 
 
 
 
 
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