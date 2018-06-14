 "Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ

Об этом сообщила председатель общественной организации "Центр гражданских свобод", координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Наша первая цель – принятие срочной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложников Кремля. Мы сделали всю подготовительную работу. В финальный текст резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации. Сегодня в 9 утра откроется пленарная сессия. Мы ведем игру против мощного российского лобби в ЕС. Нам важно сыграть командой", – сообщила Матвийчук.
Правозащитники предлагают такой алгоритм действий: нажать автоматический твит о вступлении в игру, написать в своем "Фейсбуке" и "Твитере" – #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018, тегнуть в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/europeanparliament/, тегнуть в "Твиттере" @Europarl_EN.
14 июня Европарламент проводит дебаты о соблюдении прав человека в России, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова.
Депутаты Европейского парламента также намерены призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который стартует в России.
В апреле 60 членов Европейского парламента уже поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.
Ох и заживет Красноярск
но в Украине еще круче. тупая харя, подобная этой, работает мэром столицы.
«На днях известный французский актер кино Жерар Депардье так прокомментировал свой отъезд из России Canal+: «Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае».
На марке в частности изображен футболист на красном фоне, который мячом сбивает самолет.
Международная коалиция по правам человека объявила начало глобальной медиа-кампании RedCard4Putin, направленной на освобождение политических заключенных на России. Старт кампании дали в среду во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.
"Сегодня международная коалиция по правам человека начинает кампанию RedCard4Putin. Мы делаем это в Киеве, поскольку Украина больше всего пострадала от режима Путина. Кампания RedCard4Putin - это международная кампания для давления на Россию-хозяйку чемпионата мира по футболу-2018 с требованием освободить политических заключенных, среди которых 70 украинцев, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный правопорядок", - заявил председатель международной коалиции по правам человека и вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павло Грод.
В течение месяца кампании "RedCard4Putin" будут выданы "красные карточки" для путинского режима, также будут опубликованы аналитические материалы о преступлениях Кремля в Украине и развитых странах Запада. В поддержку освобождения политзаключенных Москвы по всему миру будет организована серия флэш-мобов и глобальная медиа-кампанию, добавил Грод.
"Оккупация Крыма, война на востоке Украины, химическая атака в Великобритании, сбитие MH17 - это только часть известных преступлений путинского режима против человечества, свидетелями которых стало международное сообщество. Поэтому была создана Международная коалиция по правам человека, в которую входят общественные организации и отдельные личности со всего мира. Цель деятельности коалиции заключается в освобождении политических заключенных на России. Кампания RedCard4Putin призвана донести то, что агрессор не может оставаться безнаказанным, - отметил глава Международной коалиции по правам человека.
В состав коалиции, в частности, вошли Всемирный конгресс украинцев, Конгресс украинцев Канады, Украинский конгрессный комитет Америки, Союз украинцев в Австралии, Союз украинцев в Великобритании, Центрально-восточный Европейский Совет.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/9591764.html
Спорт, который вне политики выглядит примерно так как на фотографии. Слева - команда Англии (на Олимпийском стадионе в Берлине в 1938 году - прим. ред). Через полтора года их уже бомбили немцы, которые стоят рядом справа.
Нет никакого отдельного спорта. Чемпионат мира - это огромнейшая и дорогущая PR-акция для страны, привлечение внимания, улучшение имиджа, зарабатывание денег.
Эта страна убивает украинцев, стреляет в наших солдат, бомбит мирных жителей, забирает наши земли, воюет против нас автоматами, пушками, танками, смерчами, пропагандой, финансами, предателями, запугиванием, террором, ложью и мечтает уничтожить нас, нашу свободу и независимость, кинуть миллионы на подвалы, устроить расстрелы, пытки и отомстить нам просто за то что мы есть.
Чтобы мы исчезли и стали их частью. Частью безликого, покорного народа, бунтующего на коленях.
Этот чемпионат проклят, он залит кровью украинцев. Те, кто поехали его смотреть на стадионы - тупо твари. А те, кто будет его смотреть - люди без страны, без чести и совести.
Филипп Духлий
https://twitter.com/i/status/1007172461580963840
Повне ігнорування кацапського чемпіонату -- оце діло.
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