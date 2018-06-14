 "Забей первый гол Путину": в соцсетях стартует акция в поддержку украинских политузников в РФ

Об этом сообщила председатель общественной организации "Центр гражданских свобод", координатор "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Наша первая цель – принятие срочной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложников Кремля. Мы сделали всю подготовительную работу. В финальный текст резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации. Сегодня в 9 утра откроется пленарная сессия. Мы ведем игру против мощного российского лобби в ЕС. Нам важно сыграть командой", – сообщила Матвийчук.



Правозащитники предлагают такой алгоритм действий: нажать автоматический твит о вступлении в игру, написать в своем "Фейсбуке" и "Твитере" – #EuropeanParliament Act Now! Vote for resolution! Save Ukrainian Jailed-70 #SaveOlegSentsov #FreeSentsov #WorldCup #WorldCup2018, тегнуть в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/europeanparliament/, тегнуть в "Твиттере" @Europarl_EN.

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14 июня Европарламент проводит дебаты о соблюдении прав человека в России, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Депутаты Европейского парламента также намерены призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который стартует в России.

В апреле 60 членов Европейского парламента уже поддержали призыв своей коллеги из Германии, сопредседателя парламентской ассамблеи Euronest, члена фракции Зеленых Ребекки Хармс к правительствам европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, который Кремль намерен провести июне-июле этого года.