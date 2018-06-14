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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Варфоломей (58) Константинопольский патриархат (13) религия (672) УПЦ КП (376) Филарет (285) православие (120) автокефалия (57)

 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ, - Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает lb.ua.

"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще - Польская церковь, Чехословацкая церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская церковь [с центром в столице Сирии], которая полностью зависит от Московского патриархата. И Сербская ... Если из 15 церквей три не признают, то 12 признают. По количеству епископов и верующих это будет большинство", - заявил Филарет.

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Он считает, что для вселенского патриарха Варфоломея вопрос предоставления автокефалии должен быть принципиальным. "Если он и на этот раз Томос не даст, то это будет означать, что хоть он и вселенский патриарх, а влияния не имеет. А Москва, хоть и не первая, но то, что хочет, то и делает в православии", - сказал Филарет.

По его данным, Варфоломей сейчас твердо стоит на позиции предоставления автокефалии УПЦ, но Россия делает все возможное, чтобы не допустить этого.

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"Вселенский патриарх создал комиссию из трех митрополитов, которые объезжают поместные церкви и информируют о своих намерениях. В то же время Москва рассылает по всем тем же церквях своих представителей, которые агитируют глав церквей, чтобы они не поддерживали вселенского патриарха. Кроме того, Украинская церковь Московского патриархата не знаю сколько десятков тысяч обращений рассылает по приходам и епархиям, чтобы они подписывали и отправляли вселенскому патриарху с просьбой не предоставлять Томос. Часть верующих подписывает, но подавляющее большинство отказывается. Москва задействовала все силы - не только по церковной линии, но и по государственной, чтобы не допустить предоставления Томоса", - сказал Филарет.

Источник: https://censor.net.ua/n3071406
 
   
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Якщо Варфоломій видасть Томос то у путіна є план Б, він делегує в нову церкву стільки приходів, щоб мати там більшість і поставити свого промосковського патріарха після смерті Філарета, яка вже не за горами! Навіть якщо ми виборемо Томос та автокефалію, нам потрібно буде ще втримати церкву від московських агентів, яких там і сьогодні немало! Весь цей цирк з автокефалією започаткований путіним, щоб дати порошенку піар перед виборами! Насправді путіну все одно скільки промосковських церковних чиновників буде в Україні, він захопить владу в будь якій автокефальній українській церкві, просто через арифметичну більшість промосковських попів та епископів, які підуть в нову церкву "об'єднуватись". Тому правильніше об'єднуватись навколо православної УГКЦ, яка вже має свого патріарха, має визнання у світі та приходи по всій планеті. УГКЦ історичний противник та супротивник КДБ та комуністів, тому захопити владу в УГКЦ путін та ФСБ не зможуть ніколи і саме навколо цієї історичної української церкви, започаткованої на Русі ще до хрещення Києва, відправленням Константинопольским патріархом ТРЬОХ!!! грецьких єпископів з Охридського архієпископства (грецька македонська церква) в руську столицю Пліснеськ та інші руські міста ще у 864 році!!!! Наша українська церква - УГКЦ веде свою історію від церкви апостола Павла, який започаткував християнство в Греції! УГКЦ ніколи не була під впливом дикунської москви та дикунських московських попів та синодів! УГКЦ зберегла справжню автентичність справжнього православ'я часів раннього християнства і є справжньою європейською церквою, визнаною у Європі та світі! Всі ці пляски навколо об'єднання колишніх КДБшних попів з діючими КДБшними попами, це все лише дурний піар та лукавство! Об'єднуватись потрібно навколо правдивої православної церкви, яка веде свою історію від апостола Павла!
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Ну як завжди. Маасква може тільки підісрати, це її всьо.
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будет затягивать и мешать до последнего и ресурсов на это жалеть не будут, уж поверьте
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Ресурсов и влияния у евреев больше, чем у кацорылых.
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Ясний-красний, ляжуть кістьми, бо без України вони не мають свого коріння. Ніхто і звати ніяк.
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У боротьбі зі злом добро стає сильнішим і якіснішим.
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Особливо "добро" помогло коли мільйони здихали від голоду, створеного "злом"... Нахріна ці казочки тут? Яхве, який міг тупо всіх затопити бо так простіше, раптом став добреньким і його хвилює шо Вася Попкін подумав, коли Петя Васін образив його собаку.
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Это то хорошо. Но вот ращисткая кгбэшная и её обслуга не признают. Ватные мракобесы хорошо платят.....Вселенскому Патриархату.
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добре, щоби це сталося,
ну а пап запише це до своїх перемог - так він такий і є!
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Аллах акбар! Официально признали католическое Рождество выходным днем, а мусульманское Рождество опустили? И вообще, у евреев классная церковь - ездят бесплатно в Иерусалим. Прямое нарушение Конституции - вмешательство государства в дела отделенной от него церкви!
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Шалом! ))) і не кажіть))) - коло кожної Християнської Церкви повинен бути Мусульманський мінарет і Синагога - і все буде в чоколяті! 12 із 15 православних церков визнають автокефалію УПЦ, - Філарет - Цензор.НЕТ 5066
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Ну мы же светское государство. Так в какой-то книжке написали, канституцыя вроде на обложке написано
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ну той що), а на другий термін треба обиратися - хоч як!
а то хуйло нападе, чи ще якось! 12 із 15 православних церков визнають автокефалію УПЦ, - Філарет - Цензор.НЕТ 2378
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точно, без петра - не буде життя па-новому!
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Як завжди бреше, хоче він тільки влади і більш нічого, такий самий як Порох
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Тоді нехай українська церква підпорядковується й надалі московії?
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Якби в Україні була одна Православна Церква, то Москві не було б на кого тут опертися. А зараз є. Насамперед - на Московський Патріархат, на частину проросійськи налаштованого населення і чиновників. Вони і є підгрунтям для дій Москви. А якби була одна Церква, то цього підгрунтя у Росії просто не було б.

Dmytri Zinoviev

Як завжди бреше, хоче він тільки влади і більш нічого, такий самий як Порох
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Коли нададуть Томос, уся маячня з московитами і закінчиться.
Але ... оце "коли" все тягнеться й тягнеться... 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ, - Филарет - Цензор.НЕТ 3842
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Церкви тянут бабло из людей ни за что.
Нужна церковь - идите к католикам.
Там хоть скамейки есть и сделано для людей всё.
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Взагалі-то лавочки є і у грецьких. і у сербських православних церквах... Ніякі канони не прописують ні православним, ні католикам, як молитися - стоячи чи сидячи
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Від наРосії ніколи не можна очікувати ЛЮБОЇ доброї справи, добрих починань, підтримки. Про це говорить вся історія наРосії (особливо в стосунках з Україною). Ізвічний воріг.
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Когда польза от религии - реальная:
12 із 15 православних церков визнають автокефалію УПЦ, - Філарет - Цензор.НЕТ 4281
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а ще разом з Моцквою провалу чекають і зрадогниди Чому? Тому що все що погано для країни буде погано і для Пороха а значить добре для зраадоговенної шобли..Слідкуйте за їхньою реакцією на цю тему..
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Походу, саме ти і є та сама зрадогнида, жирна і тупа як і все ваше гнидяче племя.
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Дележка БАБЛА по-церковному) Еще троим забашлять и дело в шляпе!
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Главное - один из потоков денег в нарассию уменшится
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Сегодня создание Единой православной церкви Украины дело безусловно НЕОБХОДИМОЕ! Желаю служителям Веры успеха в этом деле! Другое дело - в будущем на планете будет только одно Вероучение и это не будет НИ ОДНО из нынешних!
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На жаль, в Україні ще дуже багато тупого прокацапського бидла, яке ходить в "церкву" москальсько-гундяєвського сатанату. Вважаю, що на даному етапі становлення України, як країни вільної від кацапо-орди, цю ординську секту, як ворожу, україноненависницьку, треба заборонити на державному рівні. Вона, ця кгбістсько-гундяєвська секта, несе неприховану загрозу нашій Державності. Сумно, коли де-хто з ніби-то Патріотів України, під час війни з козломордією, ходить в прокляту кацапо-ординську "церкву", навіть знаючи, що гундяєвські шамани "благословляють" ординців на вбивство наших співвітчизників.
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Санта-Барбара какая-то) Какой-то дед, должен что-то подписать, чтобы другие лентяи имели больше бабла, а московские лентяи - меньше. Все это поддерживают, или, приняв "подарок" от Москвы - не поддерживают третьи лентяи, которые с умным видом будут спорить о прямо противоположном. А как же "мудрость" и т.д.? Пхе, да они столетиями яростно резались(вернее большей частью резалось быдло) из-за "проблем" навроде - был ли какой-то фокусник яхвомужиком, или мужикояхве. Или какова плотность "св. духа"))
Илон Маск! Не читай этой новости, ибо риск погибнуть от разрыва живота - крайне вялик)

Тутмас! Партия! Филярет!
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"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще - Польская церковь, Чехословацкая церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская церковь [с центром в столице Сирии], которая полностью зависит от Московского патриархата. И Сербская ... Если из 15 церквей три не признают, то 12 признают. По количеству епископов и верующих это будет большинство.

Силен Филарет в арифметике! Не знаю, как по числу епископов, но по числу верующих православных РПЦ точно много больше прочих, разве что Филарет так считает, что в Грузии или Румынии все верующие, а в России - 1% населения. Конечно, точно знать невозможно, но старый раскольник ляпает, что ему выгодно.
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Создание автокефальной укр. церкви дело нужное для воспитания народа в духе атеизма и научного мировоззрения, в очередной раз попы покажут, что ради бабла готовы плевать на все свои каноны и догматы, прогибаясь перед обильно кормящей их светской властью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ, - Филарет
 
 
 
 
 
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