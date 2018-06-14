 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ, - Филарет

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает lb.ua.
"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще - Польская церковь, Чехословацкая церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская церковь [с центром в столице Сирии], которая полностью зависит от Московского патриархата. И Сербская ... Если из 15 церквей три не признают, то 12 признают. По количеству епископов и верующих это будет большинство", - заявил Филарет.
Он считает, что для вселенского патриарха Варфоломея вопрос предоставления автокефалии должен быть принципиальным. "Если он и на этот раз Томос не даст, то это будет означать, что хоть он и вселенский патриарх, а влияния не имеет. А Москва, хоть и не первая, но то, что хочет, то и делает в православии", - сказал Филарет.
По его данным, Варфоломей сейчас твердо стоит на позиции предоставления автокефалии УПЦ, но Россия делает все возможное, чтобы не допустить этого.
"Вселенский патриарх создал комиссию из трех митрополитов, которые объезжают поместные церкви и информируют о своих намерениях. В то же время Москва рассылает по всем тем же церквях своих представителей, которые агитируют глав церквей, чтобы они не поддерживали вселенского патриарха. Кроме того, Украинская церковь Московского патриархата не знаю сколько десятков тысяч обращений рассылает по приходам и епархиям, чтобы они подписывали и отправляли вселенскому патриарху с просьбой не предоставлять Томос. Часть верующих подписывает, но подавляющее большинство отказывается. Москва задействовала все силы - не только по церковной линии, но и по государственной, чтобы не допустить предоставления Томоса", - сказал Филарет.
ну а пап запише це до своїх перемог - так він такий і є!
а то хуйло нападе, чи ще якось!
Dmytri Zinoviev
Як завжди бреше, хоче він тільки влади і більш нічого, такий самий як Порох
Але ... оце "коли" все тягнеться й тягнеться...
Нужна церковь - идите к католикам.
Там хоть скамейки есть и сделано для людей всё.
Илон Маск! Не читай этой новости, ибо риск погибнуть от разрыва живота - крайне вялик)
Тутмас! Партия! Филярет!
Силен Филарет в арифметике! Не знаю, как по числу епископов, но по числу верующих православных РПЦ точно много больше прочих, разве что Филарет так считает, что в Грузии или Румынии все верующие, а в России - 1% населения. Конечно, точно знать невозможно, но старый раскольник ляпает, что ему выгодно.