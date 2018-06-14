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 Политика Украины
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 Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня.

Как известно, данный закон был принят Верховной Радой 7 июня и подписан президентом Украины Петром Порошенко 11 июня. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" в номере за 13 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно переходным положениям, закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда. П.Порошенко ожидает, что Высший антикоррупционный суд будет создан до конца текущего года.

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Антикоррупционный суд начнет работу после назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, хотя бы 10 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты. Предельное число судей будет определено позже.

Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, подследственным Национальному антикоррупционному бюро, только в том случае, если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на данный момент - 881 тыс. гривен).

Также закон предусматривает создание Общественного совета международных экспертов, который сможет ветировать кандидатуры на должности судей Антикоррупционного суда.

Совет создается сроком на 6 лет Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) и является ее вспомогательным органом. Члены Совета назначаются на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.

Членами Общественного совета могут быть назначены граждане Украины или иностранцы, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы в других странах не менее 5 лет по процессуальному руководству или осуществлению судопроизводства в делах, связанных с коррупцией. Члены Совета будут получать вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда (на данный момент - 132,2 тыс. гривен), а также компенсацию проживания и проезда (для непроживающих в Украине).

Совет собирает, проверяет и анализирует информацию о кандидатах и предоставляет ее ВККС. По инициативе не менее троих членов Совета созывается совместное с ВККС заседание.

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Решение о соответствии кандидата необходимым требованием принимается большинством от общего состава (16 - ВККС и 6 - Совет экспертов, всего - 22) при условии, что за такое решение проголосовало не менее половины членов Совета (3 из 6).

Кроме того, устанавливаются дополнительные гарантии безопасности судьям. В частности, судьям Антикоррупционного суда, а в случае необходимости также членам их семей предоставляется круглосуточная охрана от Службы судебной охраны.

Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками тревожной сигнализации.

Судьей Антикоррупционного суда может стать гражданин Украины, который имеет стаж работы в должности судьи, адвоката или научный стаж (не менее 7 лет).

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые в течение 10 лет, предшествующих назначению, работали в правоохранительных органах (в том числе НАБУ и САП) или занимали политические должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3071401
 
   
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ну что то в этом роде блукает по русру, но вы же то с Киева, не надоело сколько времени фингей заниматься да еще и под моим флагом
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"да еще и под моим флагом")))))))))))) Порвало Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 8883 Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 8883 Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 8883
ну и ходила бы под "своим флагом" по немецким форумам))))))))))) Не?
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Вступил в силу... - и тут же выступил из нее. Ибо согласно принятому закону решение антикоррупционного суда может быть обжаловано в любом "печерском суде" Украины. Который, как показывает практика, запросто можно купить, а потом продать и еще раз купить...
Лицемерием попахивает ваш новый закон, господа коррупционеры из ВР...
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Судя по коментариям Наема и Соболева это полное фуфло. Пете с компанией удалось магическим (самым обычным у наперсточников) способом превратить эту контору в обыкновенный фуфло-суд. Дела сегодняшние будут развалены через апелляцию, а через пару-тройку лет найдут ходы и приемчики для "самых доброчесных" судей из нового суда.
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Знайшов афторитетів. А Лушпайка нічого ще не казала?
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Ну для тебя афторитет - пук из бисквитной дупы Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 9547
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Ну да,куда ж им до "авторитетов" мальдивской банды)))
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а они не тоже самое и что не голосовали или языками галасували?
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Венецианская комиссия ждет текст закона на английском языке для его окончательной оценки.
Посмотрим на их оценку.
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Наєм сказав, що ВК про цю поправку не просила. Але чому він про це каже зараз, а не на ВР?
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Там чорт ногу зломить з тими внесеннями, обговореннями. Правильніше було би самим депутатам в одній із відповідних комісій ВР підняти це питання, згадати як це все було і винести оцінку.
А так тільки палають сторінки фейсбуку та форумів...

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Може так і є. Але чому Наєм і Соболєв не кричали про це у ВР? Не кидали димових шашок? Чому така запізніла реакція?
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Може ви дасте собі часу прочитати звернення політиків? Голосували за один текст, а опублікували інший.
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То це я маю відслідковувати ці нюанси?

Я працюю тролем і мені платять за тролинґ. А політикам я плачу гроші зі своїх податків щоб вони не волали постфактум про "опублікували", а щоб не допускали цього.
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Тролль платин налоги!😁
А вредность у вас есть? Льготы?
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Все є. Повний пакет. Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 6015 А яка може бути шкідливість, коли ви тролите з Азорських островів? Закон про Вищий антикорупційний суд набув чинності - Цензор.НЕТ 6015 Я розумію, що ультрафіолет, але це можна пережити.

Тролі -- відповідальні платники податків. І не беруть хабарів
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Очередную хорошую идею банда наперсточников превратила в фарс.Если аппеляции будут в обычных судах,то дальше все понятно.
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Население хорошо поработало в этом году. Весь год оно платило налоги, акцизы, сборы, поборы и теперь спокойно может себе позволить отправить депутатов в экзотические и дорогие страны на каникулы.
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Все, кінець корупції..вирвали в неї жало...и кстати, с кредитами там не затягивайте
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Теперь станут наносить ущерб в 449 прожиточных минимумов …….. Дробим кражу господа, воруем не эшелонами, а вагонами....
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теперь смотрим на саботаж банковой и Рады......петлять будут. но при этом на ТВ камеру делать серьёзные хари и рассказывать как надо бороться с коррупцией...Розенблат, Мосийчук,дейдей, Лоховой, Линько, Ляшко, Коненко, Мартыненко, Яйценюк ..........
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Ну хоть бы что то сделали правильно и честно. Ну не для людей, это понятно, но хоть для бабла из МВФ.
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Подмыленный и подслюнявленный рыго-соевыми мошенниками Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу.
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Коли я казав, що з цього закону буде великий пшик, то порохососи, всім кагалом накинулися і прозвали кремлівським агентом. Гей порохососи відгукніця, де ви свої язики поховали.
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до вынесения оценки этому "закону" цивилизованным миром, он для меня остается такой же профанацией, как и все сделанное живущими по-новому.
от сказок шоколадных шулеров о причастности к скандальной норме Венецианская комиссия уже официально открестилась. ждем окончательного приговора.
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Поможет нам этот суд как мертвому горчичники. Нормальные люди на суды не полагаются. Правительство Грузии ушло в отставку после протестов. А наше правительство украинский народ вполне устраивает, никаких протестов нет и близко. Только все почему то ругают президента Порошенко, как будто он в чем то виноват. Украинцы нация кретинов?
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грызодубов,ты сломался давай нового.
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ну... скажем так... большого счастья я от этого не испытываю
у нас столько антикоррупционеров... что они уже грызут друг друга за локти
и потом... судьи там будут не из космоса.. а наши... с кумами-друзьями-родственниками...
т.е ворон ворону глаз...алмаз
отчитаться перед МВФ и прочими.... почти получилось...хоть и не уследили за руками...
поживем увидим - сколько это счастье будет нам стоить и когда оно загудит-заработает
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Якщо я не помиляюся, то суддів буде призначати спеціальна комісія з іноземцями у складі. Може хоч одного чесного суддю вдасться призначити. Утім, у нас не може бути чесних суддів, бо сама система підготовки їх є корумпованою. Можна навіть назвати: Система підготовки "юристів" імені ківалова.
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міні здається...
що навіть іноземці у нас дуже швидко ассимілюються ...
або не приживаються і зі шкандалями тікають геть
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Про "асимілюються", навряд. У Хорватії (чи Словенії), куди було запрошено англійців разом з їхнім законодавством, все вийшло. Але втікати можуть змусити. Досвід мають на грузинах та Абромавичусі. Наша бидлоеліта в цьому одностайна.
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И мычат, и мычат....

"Вступил в силу... - и тут же выступил из нее. Ибо согласно принятому закону решение антикоррупционного суда может быть обжаловано в любом "печерском суде" Украины"
ДИГИНИРАТЫ ВАНЮЧИЕ, читайте:
"Зокрема, правка, про яку пише Transparency International, встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді."

Эта правка касается дел, начатых ДО создания суда и сделана для того, чтобы деятельность суда с открыия с нового года не была парализована тысячами маломасштабных дел старых дел!
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Удача. На втором сроке президента Порошенко этот суд себя покажет.
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