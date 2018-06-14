Президент США Дональд Трамп пояснил свои слова о необходимости возвращения России в G7. Так, глава США считает, что поскольку большая часть времени на саммитах посвящена обсуждению России было бы логично, чтобы на встрече присутствовали ее представители. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Вы знаете, мы тратим, наверное, 25 процентов нашего времени, говоря о России (на саммитах G7. - Ред.), И я сказал, что не было ли бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты", - рассказал Трамп.
Он также отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украине.
"В качестве примера, я скажу вам, если бы он был на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него", - подчеркнул Трамп.
Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.
Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.
Кто мешает запустить лакмусовую просьбу, для проверки и без G8?
- Кто на меня?
- Ну, я! А что?
- Как звать?
- Лёха.
- Кто на нас с Лёхой?
Это значит, что "они" не выкачивают воду, конечно же, а используют боковые каналы для возмущений ядра Земли. Т.е те точки на льду в Арктике, которые обнаружила NASA, не являются принципиальными для запуска возмущений. Это очень важно!!!!, теперь понятно - почему предыдущим цивилизациям было так трудно с ними бороться.
Дослідження, проведене вченими з США і Великобританії, виявляє, що швидкість танення антарктичних пластів льоду прискорилася в три рази за останні п'ять років. Так, згідно з дослідженням, до 2012 року скорочення кількості льоду в Антарктиці трималося на рівні 76 млрд тонн на рік, однак з тих пір ця цифра зросла до рівня 219 млрд тонн на рік. В іншому дослідженні говориться, що без екстрених заходів протягом наступного десятиліття, розтала вода може додати більше 25 см до загального збільшення рівня моря. Таким чином, в цілому рівень моря може зрости на 3,5 м до 2070 року.
А нет! Он серьезно считает, что пуйла нужно на равных посадить за один стол с людьми.
Попроси его отравиться, потом повеситься и для верности застрелиться.
- КГБист...
- КГБисты воспринимают людей либо как противников, либо - как союзников... Союзники для них - люди, во всём согласные с КГБистами... Просьбы или попытки найти консенсус они воспринимают, как слабость... О чём можно говорить с КГБистами? Если Трампу это объясняли, а он не понял - он случайный человек на посту президента США... Не для него эта "игрушка"...