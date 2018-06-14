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Все про:G7 (233) G8 (57) Путин (23915) Россия (69632) Сирия (2677) Трамп (1843)

 Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7

Трамп отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украине.

Президент США Дональд Трамп пояснил свои слова о необходимости возвращения России в G7. Так, глава США считает, что поскольку большая часть времени на саммитах посвящена обсуждению России было бы логично, чтобы на встрече присутствовали ее представители. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы знаете, мы тратим, наверное, 25 процентов нашего времени, говоря о России (на саммитах G7. - Ред.), И я сказал, что не было ли бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты", - рассказал Трамп.

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Он также отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украине.

"В качестве примера, я скажу вам, если бы он был на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него", - подчеркнул Трамп.

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Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3071397
 
 
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Ему новая шестерка в лице Путина нужна?
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Ему наверно нужен в этой компании еще кто-то, например этот таежный тролль, который бы отвлекал на себя внимание своими выходками больше чем он сам...
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надо привезти им фото дяди Вовы. пускай себе молятся
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Заявление ребенка, большого ребенка. Если бы не созданная сильная система США, контролирующая президента, страшно подумать что со своей страной мог бы сделать Трамп.
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Рейган мог и без G8 встречаться..давай с Рейкьявика начинай опять!
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Рано. До зустрічі в Рейк'явіку в совку вже закінчувалася їжа. А ціна на нафту знизилася, якщо не помиляюся, в п'ять разів.
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единственное хорошее что может сделать поганое хуйло - это откинуть копыта Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 9322
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Трампу поговорить захотелось? Так пусть по скайпу звонит или через Telegram.
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Так можно и сейчас попросить царя , чтоб сделал что то хорошее, и лишний раз убедиться, что ему верить нельзя.
Кто мешает запустить лакмусовую просьбу, для проверки и без G8?
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Булщит. Хочешь поговорить - сними трубку прямой межправительственной связи и говори. Да и о чем с ним можно говорить если его слова не стоят даже колебаний воздуха?
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Так может взять в G7 Асада и Ына чтобы была возможность обсуждать тамошние войны. Да и Гитлер был бы непротив если бы его взяли в Антанту.
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Лохматое чмо умничает. Думает, что оно такое хитрое.
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А зачем его просить, можно сделать, что-то "хорошее" для него, тем самым принудить его делать добро Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 8868
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Медведчук купил 112, NEWSONE и ZIK , а Тимошенко не вылазит из них, совпадение?
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На 112 Юли не видел, а вот друзья Парашенки там постоянно и неограниченно. Саакашвили, Семенченко. Парасюка и многих других патриотов там не было и нет. Зато Червоненко, Рабинович, Добкин и вся парашенковская рать каждый день засирают мозги вместо того, чтобы сидеть уже лет пять за решеткой.
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Почему так ограниченно? - надо было и Хуйло к рати причислить, всё равно поверят...
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Вспомнил "Ералаш"
- Кто на меня?
- Ну, я! А что?
- Как звать?
- Лёха.
- Кто на нас с Лёхой?
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Трамп мерзавец врет ...... русское хуйло перепрыгнул уровень Гитлера .....какокй попрошу сделать что то хорошее.....есть просто связь между хлом и трампом ....вот и вся арифметика.
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Не потрібно недооцінувати Трампа! Типова помилка дописувачів!Він нагне Путлера!
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Ничего нового Трамп у Хуйла не попросит. Всё уже было написано.
Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7 - Цензор.НЕТ 981
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Ну так пригласи хуйла в Сингапур...как того хомячка из СК...и ипи его там хоть до упаду...а в большой семерке хуйлу делать нечего....по той простой причине что оно хуйло...
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Мало того , что этот рыжий клоун доллар опустил , так ещё мать Терезу в политике из себя корчит ! Болван.
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Напиши еще длину метра изменил. Че, больной? ФРС Трампу не подчинена. В этом и сила и мощь и надежность Бакса.
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Мдаа, а у нас есть еще одно грустное подтверждение. Вот оно- https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=55JHXHwlxUs
Это значит, что "они" не выкачивают воду, конечно же, а используют боковые каналы для возмущений ядра Земли. Т.е те точки на льду в Арктике, которые обнаружила NASA, не являются принципиальными для запуска возмущений. Это очень важно!!!!, теперь понятно - почему предыдущим цивилизациям было так трудно с ними бороться.
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И вот вам результат...

Дослідження, проведене вченими з США і Великобританії, виявляє, що швидкість танення антарктичних пластів льоду прискорилася в три рази за останні п'ять років. Так, згідно з дослідженням, до 2012 року скорочення кількості льоду в Антарктиці трималося на рівні 76 млрд тонн на рік, однак з тих пір ця цифра зросла до рівня 219 млрд тонн на рік. В іншому дослідженні говориться, що без екстрених заходів протягом наступного десятиліття, розтала вода може додати більше 25 см до загального збільшення рівня моря. Таким чином, в цілому рівень моря може зрости на 3,5 м до 2070 року.
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Смешно. С Путлером сделать что то да ещё и ХОРОШЕЕ??? А без возврата с путлером нельзя поговорить чтоб он уёбин из Украины???
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Ну вот, а некоторые писали, что Трамп просто тороллит пуйло.
А нет! Он серьезно считает, что пуйла нужно на равных посадить за один стол с людьми.
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"Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее"

Попроси его отравиться, потом повеситься и для верности застрелиться.
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Зашел пАсмАтреть, а Шо там у кацапов... Забавненькая новость... Могли б обговорити Україну. Я міг би попросити Путіна зробити щось хороше, - Трамп пояснив, чому хоче повернення РФ у G7 - Цензор.НЕТ 9099

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- Кто такой Путин?
- КГБист...
- КГБисты воспринимают людей либо как противников, либо - как союзников... Союзники для них - люди, во всём согласные с КГБистами... Просьбы или попытки найти консенсус они воспринимают, как слабость... О чём можно говорить с КГБистами? Если Трампу это объясняли, а он не понял - он случайный человек на посту президента США... Не для него эта "игрушка"...
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Ой, вы не умеете! Вот я, дайте я, дайте мне, я сумею!!!
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Весь этот политический спектакль с ежемесячными "санкциями" , озабоченностями предназначен для усыпления местного электората. Мол мы боремся. Если бы они захотели то, остановили бы войны за пару месяцев, просто перестав спонсировать РФ через покупку газа и нефти. Но видимо всех такой расклад устраивает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМогли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7
 
 
 
 
 
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