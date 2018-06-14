 Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7

Президент США Дональд Трамп пояснил свои слова о необходимости возвращения России в G7. Так, глава США считает, что поскольку большая часть времени на саммитах посвящена обсуждению России было бы логично, чтобы на встрече присутствовали ее представители. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вы знаете, мы тратим, наверное, 25 процентов нашего времени, говоря о России (на саммитах G7. - Ред.), И я сказал, что не было ли бы лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты", - рассказал Трамп.

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Он также отметил, что если бы Путин присутствовал на саммитах "Большой семерки", то они бы все имели возможность обсудить с ним ситуации в Сирии и Украине.

"В качестве примера, я скажу вам, если бы он был на этой встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него", - подчеркнул Трамп.

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Напомним, американский президент Дональд Трамп высказался за возобновление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В рамках саммит глав государств и правительств стран-членов G7, который начался 8 июня в канадской провинции Квебек, европейские страны-участницы "Группы семи" - Франция, Германия, Италия, Великобритания - единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этом формате.

Россию исключили из Большой восьмерки после оккупации Крыма в 2014 году.