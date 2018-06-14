 18-летнюю студентку нашли мертвой в общежитии в Килие: ее отравили, - полиция

В Одесской области 18-летняя студентка, обнаруженная мертвой в общежитии лицея 11 июня, была отравлена. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об этом свидетельствует заключению судебно-медицинской экспертизы, передает Цензор.НЕТ.

В Килийское отделение полиции поступило сообщение о внезапной смерти 18-летней уроженки Саратского района, которая училась и жила в городе Килия. Ее тело обнаружили в комнате общежития местного лицея без признаков насильственной смерти.

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"Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма не оставляла, намерений самоубийства не высказывала", - заявили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. В настоящее время назначен ряд дополнительных экспертиз, в том числе, для установления вещества, которым была отравлена девушка.

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Как сообщалось, 11 июня в городе Килия Одесской области в общежитии профессионального лицея найдена мертвой 18-летняя студентка. Погибшая – бывшая воспитанница местной школы-интерната.