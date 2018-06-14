 Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль

В Министерстве иностранных дел Украины признают, что Украина отстает от Грузии в контексте реализации реформ, необходимых для евроатлантической интеграции с Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе важным вопросом является то, как Украина справляется с реализацией реформ.

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы", - заявила Зеркаль.

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По ее словам, как и в случае с введением Евросоюзом безвизового режима, Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в Альянс.

"Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаем от них", - сказала дипломат.

При этом она отметила, что Украина является большим государством и "что у нас есть проблема с открытым конфликтом, мы должны тратить очень много сил и есть особенности, которые не принимают во внимание в НАТО, но есть и другие вопросы".

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