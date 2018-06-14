 Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль

В Министерстве иностранных дел Украины признают, что Украина отстает от Грузии в контексте реализации реформ, необходимых для евроатлантической интеграции с Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Она отметила, что перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе важным вопросом является то, как Украина справляется с реализацией реформ.
"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы", - заявила Зеркаль.
По ее словам, как и в случае с введением Евросоюзом безвизового режима, Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в Альянс.
"Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаем от них", - сказала дипломат.
При этом она отметила, что Украина является большим государством и "что у нас есть проблема с открытым конфликтом, мы должны тратить очень много сил и есть особенности, которые не принимают во внимание в НАТО, но есть и другие вопросы".
тоді все йде вірним)) шляхом!
Подробности: https://regnum.ru/news/2378539.html
Это такая брагодарность у жителей Грузии?
причому тут "такая брагодарность" ))) до реформ?
Все при власти были, без исключения.
Остается только вспоминать, когда было лучше.
Про ЗВР - сейчас полные закрома...
Давай лучше, про наши резервы в кошельках.
Получшало?
В стране - бардак и анархия.
Но опережает Зимбабве.
Та й в решті..
Досить повторювати мантру про навчання прикладу Грузії. Нема чому Україні вчиться в країни яка має населення Київа. Це не порівнювані країни ані за населенням ані за теріторією ані за обсягами еконміки. Особливості та швидкість соцально-економічних перетвореннь геть інші.
Но самое обидное что у других странах они(реформы) есть, а в Украине нет. Их там можно даже в кошельке пересчитать.
И тут я понял, реформы не любят сладкого, шоколад им противопоказан. Поэтому они обходят стороной и Киев и Липецк
Премьер-министр Грузии подал в отставку
13.06.2018 19:05
14 июня 2018, четверг 08 32
Массовые протесты в Грузии: генпрокурор страны решил уйти в отставку
М"ясо(вирізка) - 27 гривень.
А тепер згадай при кому це було.
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Это не главное.Главное то,что Президент Украины опережает всех граждан по росту
благосостояния.Хоть кто-то должен жить хорошо в такой разграбленной стране.
Сакартекло раніше за Україну пройшла крапку неповернення до "Руськага миіра"
Кремль поставив на головну владну посаду сврою людину і все одно Сакартвело не змогла обернути до себе.
Україна пройде перевірку виборами і наступними після виборів реформами.