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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3406) МИД (4587) членство в НАТО (199) реформы (3016) членство в ЕС (112) Зеркаль (122)

 Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль

В МИД признают, что как в случае с отменой визового режима с ЕС, Грузия опережает Украину в приближении к евроатлантическим структурам.

В Министерстве иностранных дел Украины признают, что Украина отстает от Грузии в контексте реализации реформ, необходимых для евроатлантической интеграции с Организацией Североатлантического договора (НАТО). Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Она отметила, что перед июльским саммитом НАТО в Брюсселе важным вопросом является то, как Украина справляется с реализацией реформ.

"Насколько я знаю, наши грузинские коллеги намного более продвинуты в вопросах реформ по всем сферам, чем мы", - заявила Зеркаль.

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По ее словам, как и в случае с введением Евросоюзом безвизового режима, Грузия опережает Украину на пути евроатлантической интеграции в Альянс.

"Хотелось бы видеть у нас больше прогресса. Он есть, но он не такой как у грузин. Мы отстаем от них", - сказала дипломат.

При этом она отметила, что Украина является большим государством и "что у нас есть проблема с открытым конфликтом, мы должны тратить очень много сил и есть особенности, которые не принимают во внимание в НАТО, но есть и другие вопросы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071392
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
як бачите, це не має великого значення - головне підвалини реформ -
тоді все йде вірним)) шляхом!
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Тбилиси: Возвращение в Грузию для Саакашвили равнозначно аресту
Подробности: https://regnum.ru/news/2378539.html
Это такая брагодарность у жителей Грузии?
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новини))) з кацапського сайту! Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7765
причому тут "такая брагодарность" ))) до реформ?
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Так чего зрада упиралась, когда сторонники Саакашвили предлагали отказаться от Крыма и Донбасса, как сделал он?
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Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль - так в Грузии Михо реформы проводил, а в Украине - свинья мальдивская...................
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Саме реформи в основному проводив Бендукідзе, але Міхо забезпечив їх безперешкодне проведення (щоб не вставляли палки в колеса) і поборов корупцію та пересаджав усіх, кого треба було пересаджати..
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Саакашвили был, всего лишь, харизматичной личностью, а то, что он не создавал преград реформам - вопрос, судя по недавним протестам в Грузии
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Надо уточнить, поборов коррупцию на низовом уровне.
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З риго-соєвими "керманичами" Україну вже починають порівнювати не з країнами Східної Європи та колишніми республіками "савєцького союзу", а з країнами Африки, такими як Мавританія, Ефіопія та Зімбабве.
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Рыго-нарфронт-батькивщино-соевыми.
Все при власти были, без исключения.
Остается только вспоминать, когда было лучше.
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Да при яныке было ровно в 7 раз лучше платить за газ. Доллар тогда "скакал" от 5 до 8 гривень... ЭхЪ!((
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Только Янык этот спустил ЗВР страны, на том и держался, и еще кредитик от РФ, как раз до выборов дотянуть
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Про кредиты не надо... Не известно, кто больше обкредитился.
Про ЗВР - сейчас полные закрома...
Давай лучше, про наши резервы в кошельках.
Получшало?
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Вставил свои, уже никому не нужные, 5 копеек.
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А шо ти розписуєшся за всіх? Тебе не спитав що мені робити.
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Разве, только газ?
В стране - бардак и анархия.
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по-моему, в Украине реформы вообще проводятся на уровне принятия законов, плохо проработанных и нежизнеспособных, которые никто не соблюдает и всё это только под настойчивые "рекомендации" Запада … заметно, что по сравнению с Майданом, наступила апатия и разочарование большинства украинцев под чутким руководством продажного и предательского Мальдивского и К° …
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В Грузии реформы начал Саакашвили, а в Украине Порошенко. Всего то разницы.
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Вывсеврети,михо разворовал Грузию и приехал в Украину мальдивским рехформаторам мешать)))).Как только его вывезли о мешком на голове бандюки от фсбу,сразу мы Грузию обогнали и сталы жыты по новому))))
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Грузия войдет в НАТО с населением 3 миллиона человек конечно быстрее,это вам не реформированная Одесса с таким же населением грузинским рыхварматрам Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9607
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Украина скоро догонит Грузию по численности населения. У нас в РФ и Польше батрачит реально пол страны - сколько это миллионов?
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"Украина отстает от Грузии в контексте реализации реформ, необходимых для евроатлантической интеграции с НАТО".

Но опережает Зимбабве. Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6673
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Пальцем в небо, друг. Мы реально отстаем от Зимбабве! Найди другой пример)
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По вступлению в НАТО? Я что-то пропустил?
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В Грузии был М Саакашвили , а в Украине торгаш который ничего не может , и не хочет предпринять против своих торговых партнёров.
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Пусть Миша приедет сегодня в реформированную им ГРУЗИЮ....Слабо или ссыкотно Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1242
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Пусть янык вернется в убитую шоколадом Украину сперва.
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Грузія багато заробляє на туризмі. Нам є чому повчитися..
Та й в решті..
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Нам є чому повчитися..

Досить повторювати мантру про навчання прикладу Грузії. Нема чому Україні вчиться в країни яка має населення Київа. Це не порівнювані країни ані за населенням ані за теріторією ані за обсягами еконміки. Особливості та швидкість соцально-економічних перетвореннь геть інші.
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Вон НБУ уже кричит о оттоке капитала из Украины и ищет кто бы ещё бабла дал независимо от МВФ.
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Этим соевая балаболка как бы оправдывает своего шефа и всю свою зграю - ну отстаём, зато движемся. На самом деле реформ ноль, а страна под керивныцтвом липецкого вассала движется не в сторону ЕС и НАТО, а дрейфует в противоположную сторону - к Козломордии. И не стоит обращать внимание на вышиванки и патриотическую патетику. В этом и состоит хуцпатое коварство
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Одесситы оказались неправильными Пчёлами потому Михо и не смог их РЕФОРМИРОВАТЬ... Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4529 Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4529
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всі стали бидлом з 90х. всі таки круті бандюки - всі іщуть лоха щоб наіпати його чи її. а в результаті всі коллективно опинились лохами. окрім маленької купки людей. тому що інши відносини в країні треба було будувати. не гопниками, а розумними, культурними, інтеллігентними людьми треба було бути. а тепер все. це зараза ще на 20 -30 років, як мінімум.
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Грузинский политик и Барыга, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сделал для Грузии больше чем вся команда кокаинщика из Голландии.. Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8872
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А сколько олигархов и воров от власти реально посадили в тюрьмы Грузии и Украины? Вот где пропорция!
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Нужна диктатура? Хорошо. Кто будет хорошим диктатором (его надо выбрать или он сам должен власть захватить?): Тимошенко, Ляшко, кто-то другой? Какие силы будут поддерживать диктатора и расправляться с неправильными?

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Это сладкое слово - реформы. Все о них слышали но никто не видел. У кормушек сидят пасторы которые их видят - когда в погружаются в состояние транса, где-то на Мальдивах и Сейшелах.
Но самое обидное что у других странах они(реформы) есть, а в Украине нет. Их там можно даже в кошельке пересчитать.
И тут я понял, реформы не любят сладкого, шоколад им противопоказан. Поэтому они обходят стороной и Киев и Липецк
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Разница в том, что одни проводят реформы, а другие их только имитируют. Вот и результат соответствующий.
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Потому, что грузинскому народу реформы нужны были, а украинскому нет. Зеркало не виновато, что морда кривая.
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А какой процент это понимает? У нас все на словах хотят "как в Европе", а сами фантик до мусорки элементарно не донесут. Если 95% в должности депутата или чиновника видят возможности грести лопатой деньги - то откуда в такой стране возьмутся честные политики? Если неуплата налогов в нашей стране, по словам одного предпринимателя - "признак психического здоровья"? Таже ситуация с евробляхами очень точно подчеркивает менталитет нашего народа - сначала нарушить закон, обвиняя в этом власти, а потом собраться в кучку и требовать поменять законы под себя.
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Если говорить о вениках, Грузия продвинулась намного глубже.
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Вся разница между Мишей и Петром , что первый строил Государство для граждан , второй теплую будку для себя , своей семьи , кумовей' сватов , друзей и торговых партнёров.
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В Киеве сколько МАФов в 2013 году построил Мыкола Азаров Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6751Реформатор,а его сын Алексей?за одну НОЧЬ 230 Ларьков,это Мировой Рекорд...
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У нас такое возможно? Нет! Вот и вся разница.
Премьер-министр Грузии подал в отставку

13.06.2018 19:05

14 июня 2018, четверг 08 32



Массовые протесты в Грузии: генпрокурор страны решил уйти в отставку
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Президентами Украины в 2019 году хотят быть 18 человек,США ставку не делают ни на одного кандидата и это ПРАВИЛЬНО.... Демократия тем и сильна что в ней нет Плешивого Педофила... Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3183
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потому что у них очень мало гройсманов и розенблатов
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В Грузии 1982 года было миллионеров больше чем во всем СССре дохляке... Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1582
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Грузинам проще чисто логистически-там половина населения живёт в Тбилиси,по свистку через час сбежится пара миллионов человек,да и этнически-кацапья там в разы меньше чем у нас.
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Вони свою країни зберегли 2500 років. і далі зберегуть.
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Вот как то так. А Саакашвили властным упырям в Украине плохой и все беды от него? за 4 года полной власти загнали Украину в опу, уровень жизни хуже чем в Африканских странах.
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Население Грузии 3 миллиона 700 000,в Одесской области 2 миллиона 400 000 и Михо не СПРАВИЛСЯ... Грузія значно більше просунулася в питаннях реформ у всіх сферах, ніж Україна, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5653
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Хліб - 1 гривня

М"ясо(вирізка) - 27 гривень.
А тепер згадай при кому це було.
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Про мясо не помню, но хлеб при Кучме на протяжении нескольких лет был по 72 копейки за буханку...
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Грузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль

Это не главное.Главное то,что Президент Украины опережает всех граждан по росту
благосостояния.Хоть кто-то должен жить хорошо в такой разграбленной стране.
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На 1 января 2012 года в Украине было 39 миллиардеров из донецких 24
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У данному випадку спрацьовує часовий фактор.
Сакартекло раніше за Україну пройшла крапку неповернення до "Руськага миіра"
Кремль поставив на головну владну посаду сврою людину і все одно Сакартвело не змогла обернути до себе.
Україна пройде перевірку виборами і наступними після виборів реформами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрузия намного больше продвинулась в вопросах реформ по всем сферам, чем Украина, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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