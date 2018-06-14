 Наемники РФ за сутки 11 раз применили тяжелое вооружение: ранены четверо украинских воинов, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 14 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сообщении.

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"На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На Донецком, в районе города Авдеевка, враг предпринял ведения огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Талаковка и Водяное", - рассказали в пресс-центре ОС.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - добавили в штабе ООС.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов российско-оккупационных войск.

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"В течение ночи текущих суток, 14 июня, противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск", - добавили в пресс-центре ОС.



