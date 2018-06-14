Концепта и консенсуса в "нормандском формате" по миротворческой миссии на Донбассе нет, - Зеркаль.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет", - подчеркнула Зеркаль.

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"Концепта в "нормандском формате" по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - добавила замминистра.

"Лавров продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только о том, чтобы сопровождать там, где им будут позволять эти местные "авторитеты", - пояснила она.

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По ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ являются шагами назад.