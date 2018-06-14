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 Политика Украины
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 Концепта и консенсуса в "нормандском формате" по миротворческой миссии на Донбассе нет, - Зеркаль

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах "нормандской четверки" отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет", - подчеркнула Зеркаль.

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"Концепта в "нормандском формате" по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса", - добавила замминистра.

"Лавров продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только о том, чтобы сопровождать там, где им будут позволять эти местные "авторитеты", - пояснила она.

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По ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ являются шагами назад.

Источник: https://censor.net.ua/n3071390
 
 
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Почему миротворческую миссию на Донбассе обсуждает чиновница по евроинтеграции? Концепта и консенсуса в "нормандском формате" по миротворческой миссии на Донбассе нет, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3388
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета".
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сейчас придут местные иксперды, они компетентно дадут здесь все ответы. Игоря L не будет - занят в генштабе.
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треба згортати мінський договорняк, там же є визнання лугандона, і федералізація України!
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прокинся), чоколятний, а що кучма, дотепер, президент України?!
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Концепта и консенсуса в "нормандском формате" по миротворческой миссии на Донбассе нет, - Зеркаль.

Концепта та консесуса немає, бо переговорами займаються контрацептиви.
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Та шо вы говорите? А я вот это понимал и описывал причины от самого начала заявлений Порошенко и компашки. Тут и пророком то быть не нужно. Нужно иметь немного мозгов.
Президент который столько наобещал и до конца своего правления так нифига толкового не сделал.
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Да плевала Рашка на все консенсунмы и на всех. А рода то какая довольная у Зеркала от этих новостей.
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Плевала то плевала. Подождем пока все в ответ плюнет.
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кацапы развязали войну явно не для того что б кто то ее останавливал.Пока ордынское образование не развалится это пустая трата времени
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонцепта и консенсуса в "нормандском формате" по миротворческой миссии на Донбассе нет, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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