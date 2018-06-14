 Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается, - сестра

Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась о видеозвонке с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти.Толком про здоровье Олега Сенцова пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно", – сообщила сестра украинского режиссера Наталья Каплан.
12 июня российская правозащитница Зоя Светова сообщила о том, что Сенцов находится в медчасти, но несмотря на это продолжает голодовку.
"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег мне о своем здоровье ничего не сообщал. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже", – добавила Каплан.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Чекаємо на Олега вдома.
Давай, болезный, версируй!
Так ось заради чого усе це "загострення" з Сєнцовим, Афанасьєвим, Мураєвим та іншими фігурантами теми політв"язні чи террористи. "Операція відволікання уваги" від здорожчання ціни на горілку.... і не більше.
от так українців на "бояру" і пересаджують.
яка ж у тебе хвороблива фантазія.. кацапи покусали ?
Видно и без микроскопа
Как сытая и жирная Европа
Будет бороться за животных
Полуголодных и чуть потных.
Мол, нарушаются права
Не сочная у них трава
В вольере горного козла,
Нет света ночью у осла.
Какие же вы сами твари
В России мундиаль в разгаре.
А где агрессору бойкот?
Ведь в тюрьмах мой народ.
Людей Россия в зоне убивает
И невиновных истязает.
Где объявили голодовки
Против Х-ЛА многоходовки.
Не зверь, а человек Сенцов
С реанимации послал вам зов.
В Крыму на грани смерти Балух
От защитников животных нет жалю.
Вот ваше настоящее лицо
Здесь проявляется гнильцо.
Слепые соучастники убийцы
По сути те же кровопийцы.
14.06.2018
Анатолий Березенский