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 Политика Украины
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Все про:голодовка (610) Россия (69632) политзаключенные (803) Сенцов (541) Каплан Наталья (5)

 Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается, - сестра

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, в пятницу увозили в реанимацию. Сейчас он находится в санчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась о видеозвонке с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти.Толком про здоровье Олега Сенцова пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно", – сообщила сестра украинского режиссера Наталья Каплан.

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12 июня российская правозащитница Зоя Светова сообщила о том, что Сенцов находится в медчасти, но несмотря на это продолжает голодовку.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег мне о своем здоровье ничего не сообщал. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже", – добавила Каплан.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3071389
 
 
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Правда обов'язково переможе.
Чекаємо на Олега вдома.
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Какая-то мутная ситуация вокруг этого сенцова - голодовка уже в течении 30 дней, а это почти смертельный срок, насильное питание и очень счастливое не изможденное лицо сенцова! все это ОЧЕНЬ напоминает историю с гадей, боюсь что-бы мы с этим сенцовым не сели в лужу в очередной раз. И что настораживает так это большая опека со стороны пецькиных подпевал, а где же они были до этого 4 года?
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О! Нумерованный лапртеногий ыксперд вылез!
Давай, болезный, версируй!
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"...Повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин - на 12%; коньяк - на 6,6-9,5% и вина - на 4,5-13,5% предлагает Министерство экономического развития и торговли Украины...."

Так ось заради чого усе це "загострення" з Сєнцовим, Афанасьєвим, Мураєвим та іншими фігурантами теми політв"язні чи террористи. "Операція відволікання уваги" від здорожчання ціни на горілку.... і не більше.
от так українців на "бояру" і пересаджують.
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думаєш, в Україні самі алконавти ? і для їхнього спокою провладні змі теражують тему Сєнцова та інших в'язнів ?
яка ж у тебе хвороблива фантазія.. кацапи покусали ?
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ОБМАНЧИВАЯ ЕВРОПА
Видно и без микроскопа
Как сытая и жирная Европа
Будет бороться за животных
Полуголодных и чуть потных.

Мол, нарушаются права
Не сочная у них трава
В вольере горного козла,
Нет света ночью у осла.

Какие же вы сами твари
В России мундиаль в разгаре.
А где агрессору бойкот?
Ведь в тюрьмах мой народ.

Людей Россия в зоне убивает
И невиновных истязает.
Где объявили голодовки
Против Х-ЛА многоходовки.

Не зверь, а человек Сенцов
С реанимации послал вам зов.
В Крыму на грани смерти Балух
От защитников животных нет жалю.

Вот ваше настоящее лицо
Здесь проявляется гнильцо.
Слепые соучастники убийцы
По сути те же кровопийцы.
14.06.2018
Анатолий Березенский
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается, - сестра
 
 
 
 
 
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