 Сенцов голодает в медчасти, сдаваться не собирается, - сестра

Об этом рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась о видеозвонке с Олегом, в пятницу его увозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти.Толком про здоровье Олега Сенцова пока ничего не известно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно", – сообщила сестра украинского режиссера Наталья Каплан.

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12 июня российская правозащитница Зоя Светова сообщила о том, что Сенцов находится в медчасти, но несмотря на это продолжает голодовку.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег мне о своем здоровье ничего не сообщал. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже", – добавила Каплан.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.