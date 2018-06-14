 В профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ

В Комитете указывают, что редакция проекта Закона "О Высшем антикоррупционный суд", которая была принята парламентом в первом чтении, предусматривала передачу всех судебных дел, судебное разбирательство которых в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда в Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.

При подготовке законопроекта ко второму чтению Комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, обративших внимание на целесообразность того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются. В противном случае, передача дел привела бы к перегрузке судей ВАС, "учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда".

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Кроме того, Комитетом было принято во внимание, что в соответствии с принятой в первом чтении редакции законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда. Учитывая объем проделанной НАБУ работы, утверждают в комитете, передача дел в ВАС или "даже обжалования решений судов первой инстанции (как правило, решения по уголовным делам всегда оспаривается одной из сторон судебного разбирательства) в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда фактически заблокировала бы работу этого учреждения на долгие годы".

"В связи с вышеуказанными аргументами, Комитет еще на своем заседании 21 мая 2018 решил рекомендовать учесть соответствующую правку определив, что судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, который начался в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, продолжается в этих судах", - говорится в сообщении.

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Правка неоднократно была озвучена и указана в сопроводительных документах законопроекта.

"Таким образом, ни в коем случае не может идти речь об осуществлении любых непубличных изменений или фальсификаций положений Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" относительно апелляционного обжалования решений судов по делам подследственных Высшему антикоррупционному суду, поскольку во избежание возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений законопроекта, необходимые технико-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, совершены абсолютно открыто и публично, оформлены Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой Украины", - резюмируют в Комитете.

Напомним, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания.