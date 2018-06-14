 Руководитель "Центра сертификации и экспертизы семян" и два его подчиненных требовали взятку в $10 тыс. у коллеги из региона, - ГПУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению руководителя государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и двух его работников в получении неправомерной выгоды.

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"Указанные лица, будучи должностными лицами, используя предоставленные им полномочия, с целью личного незаконного обогащения, получили от директора одного из филиалов указанного предприятия неправомерную выгоду в сумме 10 тыс долларов США за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обвинительный акт в указанном уголовном производстве 12.06.2018 направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточняют, что указанным должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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