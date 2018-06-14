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 Руководитель "Центра сертификации и экспертизы семян" и два его подчиненных требовали взятку в $10 тыс. у коллеги из региона, - ГПУ

По обвинению во взяточничестве на скамье подсудимых оказались генеральный директор государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и двое его подчиненных.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению руководителя государственного предприятия "Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала" и двух его работников в получении неправомерной выгоды.

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"Указанные лица, будучи должностными лицами, используя предоставленные им полномочия, с целью личного незаконного обогащения, получили от директора одного из филиалов указанного предприятия неправомерную выгоду в сумме 10 тыс долларов США за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обвинительный акт в указанном уголовном производстве 12.06.2018 направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточняют, что указанным должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071386
 
 
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Руководитель "Центра сертификации и экспертизы семян" и два его подчиненных требовали взятку в $10 тыс. у коллеги из региона,
Та не может этого быть в эвропейской дэржаве,с самым антикоррупционным судом и гарантом- писателем многотомных сборников обещаний !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель "Центра сертификации и экспертизы семян" и два его подчиненных требовали взятку в $10 тыс. у коллеги из региона, - ГПУ
 
 
 
 
 
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