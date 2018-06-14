 Минюст не разрабатывал законопроектов о легализации гражданского партнерства однополых пар в Украине, - Власюк

Министерство юстиции Украины официально сообщает, что 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему "Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года" в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: "В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и проработки и пока не может быть выполнен", информирует Цензор.НЕТ.

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Подчеркивается, что информация относительно представления Министерством юстиции законопроекта на рассмотрение Кабинета министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар не соответствует действительности.

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