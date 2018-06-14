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 Политика Украины
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Все про:законопроект (1946) Минюст (1296) однополые браки (8) легализация (85) ЛГБТ-сообщество (187) Власюк (1)

 Минюст не разрабатывал законопроектов о легализации гражданского партнерства однополых пар в Украине, - Власюк

Директор Директората по правам человека Владислав Власюк во время круглого стола, посвященного реализации Нацстратегии в области прав человека, в ответ на вопрос о легализации однополых браков отметил необходимость проработки темы.

Министерство юстиции Украины официально сообщает, что 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему "Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года" в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на вопрос о легализации однополых браков сообщил следующее: "В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и проработки и пока не может быть выполнен", информирует Цензор.НЕТ.

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Подчеркивается, что информация относительно представления Министерством юстиции законопроекта на рассмотрение Кабинета министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар не соответствует действительности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071385
 
 
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"В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и проработки и пока не может быть выполнен", Источник: https://censor.net.ua/n3071385

Хто звертається ? Минюст не разрабатывал законопроектов о легализации гражданского партнерства однополых пар в Украине, - Власюк - Цензор.НЕТ 8889
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Из ОРДЛО, Крыма, из рашки, кто ж ёще...

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Звертаються зацікавлені особи. Хоча які вони особи😎
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст не разрабатывал законопроектов о легализации гражданского партнерства однополых пар в Украине, - Власюк
 
 
 
 
 
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