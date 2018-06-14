 Силовики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус

Такое предложение представители этих ведомств, в частности, водная полиция и Госпогранслужба, озвучили во время совещания в МОН по разработке Концепции Государственной целевой научно-технической программы восстановления морских исследований и научно-исследовательской инфраструктуры до 2023 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.
В частности, речь шла о том, что на борту судов ученые смогут на постоянной основе делать необходимые замеры и другие исследования.
"Мы очень благодарны нашим коллегам за такое предложение, это действительно откроет для украинских морских исследователей ряд возможностей, отобранных у нас вместе с Крымом. Хотя и временно, но мы потеряли большинство научных морских организаций и вузов с соответствующей инфраструктурой - лабораториями, станциями, флотом и тому подобное. И мы все должны понимать, что восстановление морских исследований в Украине - это не узкий вопрос научной сферы. Этот вопрос защиты наших национальных интересов, повышение обороноспособности страны. Поэтому вместе мы должны заложить в Концепцию целевой программы те вещи, которые позволят нам уже в ближайшие годы восстановить уничтоженный потенциал. И параллельно осуществлять те шаги, которые позволят развивать украинскую морскую науку уже сегодня", - подчеркнул глава директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.
Он напомнил, что одним из таких конкретных шагов стало проведение МОН конкурса научных проектов для вузов и научных учреждений Министерства по новым направлением - морские исследования. Победители получат бюджетное финансирование - от 600 тыс до 3 млн гривен или даже больше - на двух- или трехлетний научный проект.
По итогам совещания участники договорились в течение месяца создать проект Концепции целевой программы и направить его на рассмотрение всех заинтересованных ведомств. Поэтому документ будет внесен для утверждения правительством.
Очень важные и нужные исследования.
Карты Черного и Азовского моря были созданы ещё при СССР.
Судов 4 года нет, зарплату получали, стаж шел. Речь идет не од 1 и не о 10 сотрудниках.
Какова рентабельность этих сотрудников для страны ? Или попроще: за что 4 года получали з/п ?
Давайте отправим тех, кто в этом конкретном деле чего-то понимает, укладывать асфальт!
Судоа 4 года нет, а дороги - паршивые! Пусть рентабельно работают! и ещё сантехников в стране мало! и нефиг тут юлить! И грязно на удицах! И три саши этим крайне возмущены!
Мозг лечите.
А сколько по стране таких шараг, где люди десятилетиями штаны протирают занимаясь "исследованиями дырки в бублике" за наши деньги, потом их дети продолжают эти "исследования".
https://en.wikipedia.org/wiki/Woods_Hole_Oceanographic_Institution
1.не путайте реальную науку и "сидение до пенсии".
2.не путайте гос.финансирование и самообеспечение либо обеспечение за счет людей которым это интересно.
4 года лодок нет, зарплату получали. Исследовали море не выходя из дому-хорошая работа и главное полезная для государства.