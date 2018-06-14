 Силовики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус

Такое предложение представители этих ведомств, в частности, водная полиция и Госпогранслужба, озвучили во время совещания в МОН по разработке Концепции Государственной целевой научно-технической программы восстановления морских исследований и научно-исследовательской инфраструктуры до 2023 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

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В частности, речь шла о том, что на борту судов ученые смогут на постоянной основе делать необходимые замеры и другие исследования.

"Мы очень благодарны нашим коллегам за такое предложение, это действительно откроет для украинских морских исследователей ряд возможностей, отобранных у нас вместе с Крымом. Хотя и временно, но мы потеряли большинство научных морских организаций и вузов с соответствующей инфраструктурой - лабораториями, станциями, флотом и тому подобное. И мы все должны понимать, что восстановление морских исследований в Украине - это не узкий вопрос научной сферы. Этот вопрос защиты наших национальных интересов, повышение обороноспособности страны. Поэтому вместе мы должны заложить в Концепцию целевой программы те вещи, которые позволят нам уже в ближайшие годы восстановить уничтоженный потенциал. И параллельно осуществлять те шаги, которые позволят развивать украинскую морскую науку уже сегодня", - подчеркнул глава директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

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Он напомнил, что одним из таких конкретных шагов стало проведение МОН конкурса научных проектов для вузов и научных учреждений Министерства по новым направлением - морские исследования. Победители получат бюджетное финансирование - от 600 тыс до 3 млн гривен или даже больше - на двух- или трехлетний научный проект.

По итогам совещания участники договорились в течение месяца создать проект Концепции целевой программы и направить его на рассмотрение всех заинтересованных ведомств. Поэтому документ будет внесен для утверждения правительством.