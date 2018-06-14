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Все про:Крым (20162) море (277) наука (514) Минобразования (952) ученые (237) Чеберкус (1)

 Силовики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус

Пока Украина будет искать возможности для восстановления научно-исследовательского флота, который использовался для морских исследований и был отобран Россией вместе с Крымом, украинские ученые смогут воспользоваться судами ряда силовых ведомств.

Такое предложение представители этих ведомств, в частности, водная полиция и Госпогранслужба, озвучили во время совещания в МОН по разработке Концепции Государственной целевой научно-технической программы восстановления морских исследований и научно-исследовательской инфраструктуры до 2023 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

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В частности, речь шла о том, что на борту судов ученые смогут на постоянной основе делать необходимые замеры и другие исследования.

"Мы очень благодарны нашим коллегам за такое предложение, это действительно откроет для украинских морских исследователей ряд возможностей, отобранных у нас вместе с Крымом. Хотя и временно, но мы потеряли большинство научных морских организаций и вузов с соответствующей инфраструктурой - лабораториями, станциями, флотом и тому подобное. И мы все должны понимать, что восстановление морских исследований в Украине - это не узкий вопрос научной сферы. Этот вопрос защиты наших национальных интересов, повышение обороноспособности страны. Поэтому вместе мы должны заложить в Концепцию целевой программы те вещи, которые позволят нам уже в ближайшие годы восстановить уничтоженный потенциал. И параллельно осуществлять те шаги, которые позволят развивать украинскую морскую науку уже сегодня", - подчеркнул глава директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

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Он напомнил, что одним из таких конкретных шагов стало проведение МОН конкурса научных проектов для вузов и научных учреждений Министерства по новым направлением - морские исследования. Победители получат бюджетное финансирование - от 600 тыс до 3 млн гривен или даже больше - на двух- или трехлетний научный проект.

По итогам совещания участники договорились в течение месяца создать проект Концепции целевой программы и направить его на рассмотрение всех заинтересованных ведомств. Поэтому документ будет внесен для утверждения правительством.

Источник: https://censor.net.ua/n3071383
 
 
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іще їх можна здавати в якості яхт, використовувати для екскурсій по прибережних болотах і у відкритому морі поплавати, а також а також за 20 грн. туристам з пляжу покататися. І на мотузочці вздовж берегової лінії повозити, щоб малюки пофотографувалися.
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2018 год нормальные люди Марс исследуют, а наши будут за 3 млн. температуру воды мерить.
Очень важные и нужные исследования.
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на кой нам этот марс,когда еще Черное море не обследовано полностьюСиловики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус - Цензор.НЕТ 6656 Силовики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус - Цензор.НЕТ 6656
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Оно то смешно, но на содержание таких вот "ученных" и их шараг ежегодно выделяются десятки миллионов. И никто за 30 лет у них не спросил: "А что Вы реально полезного открыли или изобрели ?"
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Научно исследовательские суда исследуют дно при разведке тех же полезных ресурсов,по сравнению с разворованными деньгами это вообще смешно
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Разведке простите чего ?
Карты Черного и Азовского моря были созданы ещё при СССР.
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Если вы не знаете то морские карты постоянно корректируются,на основе информации в том числе от таких научно исследовательских судов,каждую неделю на все суда в мировом океане отправляют извещения мореплавателям для корректуры морских карт и по Черному и Азовскому морям тоже
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Не юлите, ответьте на простой вопрос " от таких научно исследовательских судов" от каких ?
Судов 4 года нет, зарплату получали, стаж шел. Речь идет не од 1 и не о 10 сотрудниках.
Какова рентабельность этих сотрудников для страны ? Или попроще: за что 4 года получали з/п ?
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О, правильно!
Давайте отправим тех, кто в этом конкретном деле чего-то понимает, укладывать асфальт!
Судоа 4 года нет, а дороги - паршивые! Пусть рентабельно работают! и ещё сантехников в стране мало! и нефиг тут юлить! И грязно на удицах! И три саши этим крайне возмущены!
Мозг лечите.
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я вам не на допросе отвечать на вопросы,если что то интересует по этому вопросу,найдите телефон в интернете позвоните и спросите первоисточник,что они делали 4 года,а пока это ваши догадки и не больше,я говорил вообще не об этом,а о том,что любой развитой стране наука необходима,в Англии этих судов наверное десятки или даже сотни,на мой взгляд, им значит надо,а в Украине на хрен не надо?Ну так выращивайте буряк дальше и курей разводите у Касюка стройте дворцы олигархам здравствуй средневековье
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Что конкретно могут дать Украине морские исследования? Об этом в статье ни слова. Подозреваю очередной распил госбюджетных денег. На этот раз вместе с военными моряками.
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Кроме рабочих мест "ученных" ничего.
А сколько по стране таких шараг, где люди десятилетиями штаны протирают занимаясь "исследованиями дырки в бублике" за наши деньги, потом их дети продолжают эти "исследования".
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Вы
1.не путайте реальную науку и "сидение до пенсии".
2.не путайте гос.финансирование и самообеспечение либо обеспечение за счет людей которым это интересно.
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а вы докажите что они используют средства не целевым образом и будем говорить дальше,а пока это просто слова,если вы прочитали статью,то там не идет речь о самообеспечении,если куда и нужно вкладывать деньги,то в науку обязательно
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Это должен делать прокурор а не я.
4 года лодок нет, зарплату получали. Исследовали море не выходя из дому-хорошая работа и главное полезная для государства.
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а если у вас нет материалов по не целевому использованию средств,так и не говорите голословно,когда я учился в мореходном училище,научно исследовательские суда работали и даже курсанты проходили на них практику в море
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ви запитайте у прокурорів, що вони корисного зробили для України. І виявиться, що нічого. А що, не видно по Україні?
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Даже исходя чисто из этой статьи, что исследовали "исследователи" последние 4 года если у них даже лодок не осталось, а з/п то получали. До 2014 всё было то же, были лодки, но бензин заправили себе в Волгу.
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суда не на бензине работают,а на дизтопливе,научно исследовательские суда выполняют множества задач от разведки полезных ресурсов до рыбных запасов,только все это нужно в развитой стране,в которой экономика развивается и вместе с ней наука,в отсталых странах это точно никому не надо
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Не, ну можно привязать магнит на веревке, и доставать всякие ценности, с борта "Гюрзы"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСиловики предоставят ученым корабли, чтобы те могли продолжать морские исследования, - глава директората науки Чеберкус
 
 
 
 
 
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