 Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на французскую Le Monde.
Издание пишет о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Утверждается, что формально они работают на две частные военные компании - Sewa Security Services и Lobaye Ltd.
Однако, как заявили газете эксперты, речь идет о "российских наемниках" из так называемой "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), которая предположительно связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют другом российского президента.
По сведениям парижской прессы, база "посланцев Москвы" расположена в 60 километрах от столицы ЦАР, на территории поместья Беренго, бывшего некогда резиденцией президента, а затем императора страны Жан-Беделя Бокассы.
Le Monde пишет, что задача россиян - охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.
Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет издание. По его данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства.
Отмечается, что один из московских "советников" координирует президентских телохранителей, совмещая этот пост с должностью посредника между Россией и ЦАР в военной и экономической сферах.
Напомним, что ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году российским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророссийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.
Группу связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Ранее полный тезка Уткина был назначен гендиректором фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного бизнеса Пригожина. Сам бизнесмен свою связь с "ЧВК Вагнера" отвергает.
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Любовницу, которая стала его первым блюдом, звали Дорис. Девушка-студентка довольно долго встречалась с Бокассой и имела в отношении него серьезные намерения. Дорис он задушил, когда та спала. Французские газеты тогда печатали отрывки из протоколов допроса Бокассы: «Я наслаждался, поедая ее парное мясо, особенно печень и сердце, так как, по нашим африканским поверьям, это означает, что ты становишься мужественнее и храбрее. Столовой ложкой я съел в сыром виде ее мозг - чтобы быть умным и хитрым, как женщина. В последующем всех новых девушек, которых я приводил к себе домой, я угощал бифштексами, приготовленными из мяса не только Дорис, но и остальных моих прежних подружек»...
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Вагнеровців теж з'їдять.
В США таких ЧВК больше 10. В Раше есть еще одно, "Туран", там мусульмане, в основном чечены, но им пофиг, они "плохих" мусульман, мочить будут только в путь.
Наверное где-то в центре Африки 😁