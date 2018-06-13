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  1989  26
Все про:Африка (106) ЧВК_"Вагнера" (41)

 Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета"

Вооруженный контингент из России размещен в Центральноафриканской Республике для "обеспечения безопасности" президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры и тренировки местных военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на французскую Le Monde.

Издание пишет о прибывших в страну пяти кадровых военных разведчиках и 170 гражданских инструкторах. Утверждается, что формально они работают на две частные военные компании - Sewa Security Services и Lobaye Ltd.

Однако, как заявили газете эксперты, речь идет о "российских наемниках" из так называемой "частной военной компании Вагнера" ("ЧВК Вагнера"), которая предположительно связана с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют другом российского президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

По сведениям парижской прессы, база "посланцев Москвы" расположена в 60 километрах от столицы ЦАР, на территории поместья Беренго, бывшего некогда резиденцией президента, а затем императора страны Жан-Беделя Бокассы.

Le Monde пишет, что задача россиян - охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.

Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет издание. По его данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства.

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Отмечается, что один из московских "советников" координирует президентских телохранителей, совмещая этот пост с должностью посредника между Россией и ЦАР в военной и экономической сферах.

Напомним, что ЧВК Вагнера" была создана в 2014 году российским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророссийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии.

Группу связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Ранее полный тезка Уткина был назначен гендиректором фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного бизнеса Пригожина. Сам бизнесмен свою связь с "ЧВК Вагнера" отвергает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уголовники, насильники, неофашисты: установлены около 40 украинских наемников, которые воюют в Сирии в составе ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3071382
 
 
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А вот здесь этот номер не пройдет. В отличие от шайтанов ИГИЛ в Сирии, жители Центральной Африки любят человечинкой побаловаться Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6559
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Смажений кабанчик, вагнер з майонезом😆..
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Тепер кацапам ЦАР треба приєднати до росії?
Любовницу, которая стала его первым блюдом, звали Дорис. Девушка-студентка довольно долго встречалась с Бокассой и имела в отношении него серьезные намерения. Дорис он задушил, когда та спала. Французские газеты тогда печатали отрывки из протоколов допроса Бокассы: «Я наслаждался, поедая ее парное мясо, особенно печень и сердце, так как, по нашим африканским поверьям, это означает, что ты становишься мужественнее и храбрее. Столовой ложкой я съел в сыром виде ее мозг - чтобы быть умным и хитрым, как женщина. В последующем всех новых девушек, которых я приводил к себе домой, я угощал бифштексами, приготовленными из мяса не только Дорис, но и остальных моих прежних подружек»...
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Вагнеровців теж з'їдять.
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На це не дуже надійні, бо їм зробили щеплення і харчування своє привозять. Але контакти з місцевими є і будуть. Ось тут і почнуть зникати вагнеровців, бо місцеві постійно голодні😊
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Они вступают в боестолкновение в исключительных случаях, Это, нанятая, личка президента ЦАР, хотя им пофиг кого охранять. и еще они инструктора, обучают местный спецназ. То, что здесь пишут о том, что туда шахтеров берут - чушь. Там очень приличное денежное довольствие, но и ты должен быть профессионалом.
В США таких ЧВК больше 10. В Раше есть еще одно, "Туран", там мусульмане, в основном чечены, но им пофиг, они "плохих" мусульман, мочить будут только в путь.
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Для вагнеровців ці винятки будуть і в росію повернуться не всі.
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Качество удобрений от проФФесионализма пушечного мяса не зависит.
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Вы все врете! Это один из дачных участков на берегу Красноярского водохранилища Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 8588
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В Росії навіть бомжі мають такі палаци😥
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Я не то, что не понимаю, чего они там забыли, но даже не знаю, где это находится!😁
Наверное где-то в центре Африки 😁
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Вы правы - в центре Африки появилась дырка и ей срочно понадобилась затычка Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2935
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это даже хорошо. Если в Сурии русню просто резали то у бакасы русню будут потрошить как обычных свинособак и есть.
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побольше разных туандер, тогда кацапы более лучше станут жить, а некоторые более быстрее погасят ипотеку.
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В зоне проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки ликвидировано 5 боевиков, еще 4 ранены. Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Укринформ.
Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 4517
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ну чего цепляешься? просто красивая картинка. Или нужно показать, как были ликвидированы?
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Чем их больше в Африке - тем меньше в ОРДЛО. Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 2607
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета"
 
 
 
 
 
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