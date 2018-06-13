 В этом году удалось сократить количество жертв среди гражданского населения на Донбассе, - Сайдик

"Сегодня я хотел бы отметить несколько важных тенденций. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения. Общее число жертв сократилось на 55%, а число погибших на 37%. Но в то же время должен отметить, что даже одна человеческая жертва – это уже слишком много. К сожалению, в этом году среди погибших детей на одного ребенка больше, чем в прошлом. Этот факт меня очень возмущает", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Сайдика, опубликованное на сайте ОБСЕ.

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Также он напомнил, что позавчера в Берлине состоялась встреча нормандской четверки на уровне министров иностранных дел, и выразил уверенность, что активизация нормандского формата на разных уровнях даст значимый политический импульс и работе в Минске.

11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

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По итогам глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждались вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.