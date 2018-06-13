 В столичном "Жовтне" презентовали фильм об украинских политзаключенных в РФ Сенцове и Кольченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ,

Показ фильма был бесплатный, но каждый мог пожертвовать средства для благотворительного фонда "Родственники политзаключенных Кремля".

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По словам соавтора фильма, шеф-редактора Общественного Ангелины Карякиной, зал кинотеатра был полностью заполнен.

"Приятно, что пришли родственники политзаключенных, бывшие политзаключенные, пришли представители посольств. Ну собственно все люди, которые были на этом показе, это были люди, которые непосредственно к этой проблеме причастны ", - отметила она.

Также Карякина рассказала, что к Общественному обращаются "со всего мира", предлагая показать этот фильм. "Давайте покажем в Америке, Канаде, в Испании, Португалии, там еще где-то. Жаль, что поводом к этому стало голодовка Олега Сенцова ", - добавила она.

Также читайте: Сенцов из тюрьмы помогает в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы, - Паленчук