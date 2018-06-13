 Команды психолого-педагогического сопровождения появятся в школах и детсадах для лучшей адаптации детей с особыми образовательными потребностями, - МОН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОН, для лучшей адаптации детей с особыми образовательными потребностями в школах и детсадах должны создаваться команды психолого-педагогического сопровождения.

Они, в частности, будут разрабатывать индивидуальные программы, по которым начнет учиться ребенок, а также корректировать их при необходимости.

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"Сейчас МОН развивает инклюзивное обучение в школах и детсадах. Для создания инклюзивного класса или группы родители должны обратиться с соответствующим заявлением к руководителю учреждения. Он вместе с местными органами управления образованием должен обеспечить надлежащие условия для обучения такого ребенка. Создание команд сопровождения поможет объединить усилия родителей, педагогов и специалистов инклюзивного-ресурсных центров для социальной адаптации детей. В разработанном положении мы предположили, что члены команды должны работать на условиях толерантности и конфиденциальности", - рассказала генеральный директор Директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

В состав "школьной" команды должны войти руководители учреждения (директор или его заместитель по учебно-воспитательной работе), учителя и их ассистенты, учитель-реабилитолог, социальный педагог, психолог и, при необходимости, учитель-дефектолог. В "дошкольную" команду тоже входит директор, воспитатель и его помощник, социальный педагог, а также учитель-дефектолог и педагог.

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Предполагается, что членами команды обязательно должны быть родители или законные представители ребенка с особыми образовательными потребностями. Кроме того, можно привлекать других специалистов - врачей, ассистентов ребенка, представителей службы по делам детей и тому подобное.

Вместе специалисты составят учебный план, будут следить за достижениями ребенка и способствовать ее взаимодействия с другими учениками. Благодаря постоянной работе с педагогами родители смогут оперативно узнать о состоянии здоровья ребенка и динамику его развития.

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"Обучение среди сверстников и общение вне семьи, прежде всего, будет способствовать социальной адаптации детей. Они будут иметь целостное представление об окружающем мире, не будут изолированными и получать опыт общения с людьми разного возраста. Кроме того, дети смогут получить базовые знания для продолжения учебы в ПТУ или вузе. Но для того, чтобы воплотить все эти проекты, нам нужна поддержка как педагогов, так и родителей", - отметила Лариса Самсонова.