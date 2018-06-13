 Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

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Напоминаем, ранее Кабинет Министров одобрил увольнении главы Донецкой ОВГА Жебривского по собственному желанию.