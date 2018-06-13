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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (625) Порошенко (14955) увольнение (1437) указ (281)

 Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого

Напоминаем, ранее Кабинет Министров одобрил увольнении главы Донецкой ОВГА Жебривского по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3071376
 
 
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Почему пришел - непонятно...
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Судя по редкой скорости подписания, то или
А. Надо приткнуть верного собаку на какую-то принципиальную должность
Б. Надо приткнуть какого-то рыга на должность гауляйтера скотозагона
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мелкие грызуны начинают покидать тонущий корабль президента
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Лузер, ты здесь на полставки устроился гавкать? За гречку или за гривны всираешься? Сам ведь жаловался , что тебе на еду не хватает.
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Ну, прямо по Шекспіру: "Мавр сделал своё дело..." (с)
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На посаду аудитора НАБУ від баригі ! Порошенко підписав указ про звільнення Жебрівського з поста глави Донецької облВЦА - Цензор.НЕТ 3549
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Президент Порошенко сидит на своем месте. А Жебривскому давно надо было поджопник дать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ об увольнении Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА
 
 
 
 
 
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