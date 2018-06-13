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 Военнослужащий ВСУ Гапьяк рассказывал о переходе на сторону террористов после пыток, - СБУ

Служба безопасности Украины опровергла информацию, распространяемую интернет-ресурсами террористических организаций "ЛНР/ДНР", о том, что военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Гапьяк перешел на сторону террористов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ в Фейсбуке.

"Служба безопасности Украины опровергает очередную фейковую информацию, которая распространяется "ручными" интернет-ресурсами террористических организаций "Л / ДНР". В этот раз ложь пророссийских пропагандистов касается якобы перехода на днях на сторону террористов военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тараса Гапьяка", - говорится в сообщении .

В спецслужбе уточнили, что этот военнослужащий попал в плен в марте 2017 года и был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 27 декабря.

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После освобождения Т.Гапьяк предоставил письменные показания о том, как готовятся фейковые сюжеты для российских СМИ с "признаниями" украинских заложников. По его словам, это были допросы с применением физической силы и спецсредств.

Т.Гапяк смог идентифицировать 19 наемников из состава так называемой "военной комендатуры ЛНР", которые лично причастны к пыткам украинских заложников. В сообщении СБУ приводятся фамилии этих людей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071375
 
 
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Только вчера было то ли 3000, то ли 5000, сейчас уже 92000 +. Подписывайте, всего 8000 осталось! И даже когда наберется 100000, все равно надо продолжать подписывать, ибо, чем больше подписей, тем скорее удовлетворят.
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Needs 92,405 signatures by July 10, 2018 to get a response from the White House.

Нужно ещё 92 000 подписи, не три по ушам.
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Где 92 000? Сейчас зашла 7595 подписей только.
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Может еще где-то собирают? Делают так специально?
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Тортури і є тим засобом, який використовують терористи. Але ж досі повним ходом пропускають до 20 тисяч автівок кожен день у обох напрямках через адмінкордон із сепарами. Винуваті ми самі в існуванні цих терористів.
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а как попал он к дамбасянам - бамбасянам соевое сбу не рассказывало?
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На сколько знаю, заявления пленных и заложников вообще не имеют никаких последствий...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий ВСУ Гапьяк рассказывал о переходе на сторону террористов после пыток, - СБУ
 
 
 
 
 
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