 Украина рассчитывает на помощь США в диалоге с Венгрией по снятию блокады на площадке НАТО, – Зеркаль

Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

Зеркаль отметила, что блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику члинов НАТО и стран ЕС.

"Здесь же также вопрос компромисса. Компромисс достигнут относительно того, что 22 будет совместная встреча министров образования и иностранных дел, посвященная вопросу, как будут дальше развиваться отношения Украины и Венгрии и что мы делаем для того, чтобы у нас улучшились отношения. чтобы не было проблем на различных международных площадках. Лилия Гриневич встречалась с венгерсой общиной, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельное решение, потому что община зависит от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - сказала чиновник.

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Зеркаль подчеркнула: "Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду".

На вопрос ведущего, успеет ли Украина все эти вещи уладить вовремя, заместитель главы МИД ответила: "Саммит - это действительно важная встреча. Но самое важное то, что мы успеваем сделать здесь внутри и это уже вопрос к моим коллегам. Есть же планы, которые мы выполняем, есть продвижение ... Хотелось бы видеть у нас больше прогресса, он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них".

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Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.