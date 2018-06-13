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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (626) НАТО (5859) США (13805) Зеркаль (122)

 Украина рассчитывает на помощь США в диалоге с Венгрией по снятию блокады на площадке НАТО, – Зеркаль

В споре с Венгрией Украине будет сложно добиться снятия блокирования на площадке НАТО без участия посредников, в частности, США.

Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

Зеркаль отметила, что блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику члинов НАТО и стран ЕС.

"Здесь же также вопрос компромисса. Компромисс достигнут относительно того, что 22 будет совместная встреча министров образования и иностранных дел, посвященная вопросу, как будут дальше развиваться отношения Украины и Венгрии и что мы делаем для того, чтобы у нас улучшились отношения. чтобы не было проблем на различных международных площадках. Лилия Гриневич встречалась с венгерсой общиной, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельное решение, потому что община зависит от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - сказала чиновник.

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Зеркаль подчеркнула: "Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду".

На вопрос ведущего, успеет ли Украина все эти вещи уладить вовремя, заместитель главы МИД ответила: "Саммит - это действительно важная встреча. Но самое важное то, что мы успеваем сделать здесь внутри и это уже вопрос к моим коллегам. Есть же планы, которые мы выполняем, есть продвижение ... Хотелось бы видеть у нас больше прогресса, он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них".

Также читайте: Минобразования и венгерская община начали "конструктивные переговоры", - Гриневич

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3071374
 
   
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Нет, лучше дать венграм и прочим содержанкам США сесть на шею.
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цікаво - яке звання має товаріщч Клімкін в структурі КДБ-ФСБ ..?
про те , що він був заступником голови МЗС при Янику , чому ніхто не згадує ?
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Зато в Курске мемориальную табличку откроют, мол здесь родился и вырос будущий нарком Климкинд
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12 июня 1921 года, командующий войсками Тамбовской губернии
Тухачевский, будущий Маршал Советского Союза, отдал приказ на применене против своих сограждан химического оружия.

Впервые в мировой истории против своих сограждан был применено химическое оружие - хлор.

С днём России..
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ЦНа тамбовщині досі є нащадки тих людей, які ненавидять всю ту совєцьку владу.
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Вибачте, що не по темі.
Подивіться який мега-офігенний номер Українці показали на талант-шоу в США. Це просто круто! Будь ласка, підтримайте їх лайками.
https://www.youtube.com/watch?v=-2bvmM69A_g

.
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Тобто мадяри тупо продавлюють те, що їм вигідно за рахунок свого становища в НАТО. Але такий підхід називається шантажем і має негативні наслідки, бо далі і Україна може щось використати та шантажувати.
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Водночас Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, вони погоджували план. Звичайно, вони не можуть ухвалити самостійно рішення, бо громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешту", - сказала політик.

Цим все сказано!
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3071374
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плохой прецедент для Украины

Греция и Македония пришли к согласию о смене названия македонского государства. Теперь Македония будет называться Республика Северная Македония. Кроме того, в соглашении записано согласие Македонии, что она не имеет притязаний на историческую Македонию, где развивалась античная культура. Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО именно из-за исторических разногласий. И Греция добилась своего.
Україна розраховує на допомогу США в діалозі з Угорщиною щодо зняття блокади на майданчику НАТО, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1391Очень плохой прецедент для нас. У нас тоже есть гуманитарные споры с соседями. Польша выдвигает претензии по УПА и Бандере, Венгрия по венгерскому меньшинству в Закарпатье. Польша уже заявила, что с "Бандерой Украине в ЕС делать нечего", а Венгрия уже блокирует саммиты Украина-НАТО.
Теперь, после прецедента с Македонией можно забыть о том, что они добровольно снимут свои претензии в наш адрес. Они будут шантажировать нас и использовать свое право вето, чтобы мы отказались от защиты украинского языка и своей истории. Тем более они видят, что среди нашего полит-бомонда полно шлюх, готовых этой темой торговать. Естественно, видя всех этих сааков, шуфричей и тимох, это им позволяет смелее с нами разговаривать. Когда встанет вопрос ребром о нашем вступлении в ЕС и НАТО, поляки и венгры обязательно с радостью сыграют на нашем желании получить членство.

Нужно уже сейчас про это думать и готовить контрмеры.
Тут для нас не все так ужасно, как для маленькой Македонии.
Во-первых, мы не Македония. Мы субъект мировой политики. Но надо становиться еще сильнее. Нужно и дальше проводить реформы, развивать экономику, строить армию, развивать контакты с соседями и увеличивать свой вес. Тогда с нами разговаривать как с Македонией будет себе дороже.
Во-вторых, наша дипломатия должна привлекать сильных членов НАТО и ЕС, понимающих интересы НАТО и не страдающих исторической фигней, на нашу сторону. США уже надавили на Венгрию по блокированию встреч в НАТО. Вот так США, Германия, ВБ и Франция должны давить на Польшу и Венгрию в будущем.
В-третьих, надо показывать твердость в гуманитарных вопросах. Надо быстрее вводить в действие языковую норму и продвигать УПА в Украине. Без оглядок на соседей и без провокаций их своей слабостью.
Перспектива вступления в НАТО и ЕС - это минимум 5 и 10 лет. За это время наоборот нужно создать новую ситуацию, и чтобы они с ней свыклись. Тогда им будет труднее на этом играть.
И наконец, власти этих стран будут идти за настроением своих граждан. Нужно развивать контакты с населением этих стран, улучшать их мнение об Украине. Чтобы в нужный момент граждане этих стран нас поддержали, а не как в случае с референдумом в Нидерландах. Тогда все будет тип-топ.
джонсмит
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президент Македонии отказался подписывать соглашение о переименовании страны. а проповедь свою обрати к власть предержащим.
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Нельзя прогинаться перед йобиками. Хотят образование на венгерском - пусть финансируют частные конторы
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Украине уже рассчитывать ненакого. Америкашки обосрались с Уокером, уже и не слышно про него. Европа жопу лижет Рашке. Так что финита ля комедия.
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Из российских СМИ. Журнал Дилетант
13 июня 2018
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина рассчитывает на помощь США в диалоге с Венгрией по снятию блокады на площадке НАТО, – Зеркаль
 
 
 
 
 
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