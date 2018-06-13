 Украина рассчитывает на помощь США в диалоге с Венгрией по снятию блокады на площадке НАТО, – Зеркаль

Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
Зеркаль отметила, что блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику члинов НАТО и стран ЕС.
"Здесь же также вопрос компромисса. Компромисс достигнут относительно того, что 22 будет совместная встреча министров образования и иностранных дел, посвященная вопросу, как будут дальше развиваться отношения Украины и Венгрии и что мы делаем для того, чтобы у нас улучшились отношения. чтобы не было проблем на различных международных площадках. Лилия Гриневич встречалась с венгерсой общиной, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельное решение, потому что община зависит от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - сказала чиновник.
Зеркаль подчеркнула: "Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду".
На вопрос ведущего, успеет ли Украина все эти вещи уладить вовремя, заместитель главы МИД ответила: "Саммит - это действительно важная встреча. Но самое важное то, что мы успеваем сделать здесь внутри и это уже вопрос к моим коллегам. Есть же планы, которые мы выполняем, есть продвижение ... Хотелось бы видеть у нас больше прогресса, он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них".
Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
про те , що він був заступником голови МЗС при Янику , чому ніхто не згадує ?
Тухачевский, будущий Маршал Советского Союза, отдал приказ на применене против своих сограждан химического оружия.
Впервые в мировой истории против своих сограждан был применено химическое оружие - хлор.
С днём России..
Подивіться який мега-офігенний номер Українці показали на талант-шоу в США. Це просто круто! Будь ласка, підтримайте їх лайками.
https://www.youtube.com/watch?v=-2bvmM69A_g
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Цим все сказано!
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3071374
Греция и Македония пришли к согласию о смене названия македонского государства. Теперь Македония будет называться Республика Северная Македония. Кроме того, в соглашении записано согласие Македонии, что она не имеет притязаний на историческую Македонию, где развивалась античная культура. Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и НАТО именно из-за исторических разногласий. И Греция добилась своего.
Очень плохой прецедент для нас. У нас тоже есть гуманитарные споры с соседями. Польша выдвигает претензии по УПА и Бандере, Венгрия по венгерскому меньшинству в Закарпатье. Польша уже заявила, что с "Бандерой Украине в ЕС делать нечего", а Венгрия уже блокирует саммиты Украина-НАТО.
Теперь, после прецедента с Македонией можно забыть о том, что они добровольно снимут свои претензии в наш адрес. Они будут шантажировать нас и использовать свое право вето, чтобы мы отказались от защиты украинского языка и своей истории. Тем более они видят, что среди нашего полит-бомонда полно шлюх, готовых этой темой торговать. Естественно, видя всех этих сааков, шуфричей и тимох, это им позволяет смелее с нами разговаривать. Когда встанет вопрос ребром о нашем вступлении в ЕС и НАТО, поляки и венгры обязательно с радостью сыграют на нашем желании получить членство.
Нужно уже сейчас про это думать и готовить контрмеры.
Тут для нас не все так ужасно, как для маленькой Македонии.
Во-первых, мы не Македония. Мы субъект мировой политики. Но надо становиться еще сильнее. Нужно и дальше проводить реформы, развивать экономику, строить армию, развивать контакты с соседями и увеличивать свой вес. Тогда с нами разговаривать как с Македонией будет себе дороже.
Во-вторых, наша дипломатия должна привлекать сильных членов НАТО и ЕС, понимающих интересы НАТО и не страдающих исторической фигней, на нашу сторону. США уже надавили на Венгрию по блокированию встреч в НАТО. Вот так США, Германия, ВБ и Франция должны давить на Польшу и Венгрию в будущем.
В-третьих, надо показывать твердость в гуманитарных вопросах. Надо быстрее вводить в действие языковую норму и продвигать УПА в Украине. Без оглядок на соседей и без провокаций их своей слабостью.
Перспектива вступления в НАТО и ЕС - это минимум 5 и 10 лет. За это время наоборот нужно создать новую ситуацию, и чтобы они с ней свыклись. Тогда им будет труднее на этом играть.
И наконец, власти этих стран будут идти за настроением своих граждан. Нужно развивать контакты с населением этих стран, улучшать их мнение об Украине. Чтобы в нужный момент граждане этих стран нас поддержали, а не как в случае с референдумом в Нидерландах. Тогда все будет тип-топ.
джонсмит
13 июня 2018
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