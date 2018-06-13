EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Здоровье
  748  62
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10514) льготы (449) постановление (71) лечение (575) евромайдан (6685)

 Пострадавшие участники Революции Достоинства смогут получать лекарства бесплатно или на льготных условиях, - постановление Кабмина

Правительством принято решение о предоставлении пострадавшим участникам Революции Достоинства прав на льготы, предусмотренные для участников боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 13 июня на заседании Кабмина внесены изменения в постановление от 17 августа 1998 года № 1303.

"Указанным постановлением приведены в соответствие с требованиями Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" постановление Кабинета министров Украины от 17.08.1998 г. № 1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний". Постановление Кабинета министров Украины дополняет категорией "пострадавший участник Революции Достоинства" перечень групп населения, которым лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях в случае амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

Источник: https://censor.net.ua/n3071371
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Учасники Революції Гідності боролися не за ваші подачки , чи пільгові ліки , а за нову Україну !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в борьбе важен результат,а он появился через 4 года в виде бесплатных лекарств
 показать весь комментарий
 
 
не сподобалась Великому Брату думка учасника Революції гідності - просто видалив .
от вам і цензорТАК ...
 показать весь комментарий
 
Так как "Революция" повалилась, таки не начавшись, то "жрите то, что дают". Халявный аспирин с халявной гречкой. И вообще, как сказали то Зорян, то ли Шкиряк (путаю всегда этих двух) "Покричите немного, повоняете, но потом успокоитесь," (с).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так і зроблять ...
більше того - навіть кричати вже не будуть , заспокояться одразу ...фсьо .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Потужно.. Мабуть саме про це і мріяв Майдан.. Хвала петі і гросі..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Короче все что угодно, только не наказание виновных.
 показать весь комментарий
 
 
Змастити ґулі після побиття через 4 роки.

 показать весь комментарий
 
 
Кому после 4 лет из оставшихся в живых лекарств бесплатных - будет. Потом грося в "социальной" рекламе по ящику похвастается
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прошу надавати думки адекватних людей,а не розумово відсталих лисих псіхохроніків
 показать весь комментарий
 
 
Он не правильно выразился, не требования, а цели. Они их достигли, они у власти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
При Ющенку нориальне життя було.Хуже однотурового не припомню.Просто ДНО,Дно Маріанського жолоба.Скоро на заробітки в Буркіна фасо поїдем
 показать весь комментарий
 
где это ты узрел падение гривны при юще в "три раза"??????
 показать весь комментарий
 
ООО при Ющенко жизнь была лучшей,чем за всю независимость Украины,кредиты давали всем без проблем,все строилось,народ машин накупили,но потом выбрали дважды судимого уголовника и стали ждать ПОКРАЩЕННЯ
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
І дождалися, на хвилі майдану патріотів. Які, принесли "ПОКРАЩЕННЯ". Кораще тобі?
 показать весь комментарий
 
Краще. Подалі від росії - це значно краще.
 показать весь комментарий
 
что там про попытку скупить землю? можна подробнее?
 показать весь комментарий
 
а пострадавшим от революции достоинства компенсации какие?
 показать весь комментарий
 
красавчики...у ликвидаторов-чернобыльцев(ликвидаторы 2(второй) категории(это те, что РЕАЛЬНО были в Чернобыле с апреля по сентябрь 1986 года)) ЗАБРАЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА И ОТДАЛИ ДРУГИМ - ИМ ВИДНО НУЖНЕЕ, ЧЕМ СТАРЫМ И БОЛЬНЫМ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ...да, вова????
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Помню при Януковичу протестовали чернобыльцы.Лучше сейчас?
 показать весь комментарий
 
отвечаю для "ЦЕНЗОРА"...культурно - витя "овощь" и "однотуровый" - два сапога пара.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обидва з ПР . І обоє рябої . Тьфу .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
От блин скучно...Никто не гавкает:це все выришыть призидент порошенко пид час другого термину...Клоуны,ау?
 показать весь комментарий
 
...
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Почитал коменты, точно нас называют супер терпеливые (если не другими словами), нас гнут а мы.. не крепчаем. Кто то правильно сказал в Париже уже бы давно вышли все на протесты.
 показать весь комментарий
 
 
Так про кацапів пишуть, не плутайте.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Постраждалі учасники Революції Гідності зможуть отримувати ліки безкоштовно або на пільгових умовах, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 670 Штаб блокади торгівлі з окупантами
22 ч ·
П'ята колона в Україні - це збіговисько боягузливих та малодушних людей. Яким не довіряють власні піддані. Які оточені сердюками неготовими битися до кінця. Навiть за гроші. Але вони вони об'єднані в систему. Ми - ні. Щоб об'єднатися треба навчитися це робити. Не тільки збиратися на Майдані, а створювати свою систему.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А реФФормированная беркутня, как тоже участники Майдана, платят 50% от мародерских тарифов и будут экономить по 8 гривен каждый раз на троллейбусе. Цикаво, кто ж победил? Постраждалі учасники Революції Гідності зможуть отримувати ліки безкоштовно або на пільгових умовах, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 119
 показать весь комментарий
 
Система. Реакция. Победили старые реакционеры-клептократы, самым ярым представителем, и выразителем их интересов, и является Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
А процветающие участники Революции, на ней нажившиеся, получат скидку на французское шампанское и устриц!
 показать весь комментарий
 
Слава Йсу Христу.
Господи, скільки тут дрантя кацапського з коментарями понабігало.
Тошнить.
АЛЕ тим не менше -
наші хлопці роБЛЯТЬ таку роботу - cast a glance - Постраждалі учасники Революції Гідності зможуть отримувати ліки безкоштовно або на пільгових умовах, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 2079
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В стариков-чернобольцев забрали. Молодым дали. Что бы , не бузили .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПострадавшие участники Революции Достоинства смогут получать лекарства бесплатно или на льготных условиях, - постановление Кабмина
 
 
 
 
 
 вверх