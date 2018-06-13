 Пострадавшие участники Революции Достоинства смогут получать лекарства бесплатно или на льготных условиях, - постановление Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, 13 июня на заседании Кабмина внесены изменения в постановление от 17 августа 1998 года № 1303.

"Указанным постановлением приведены в соответствие с требованиями Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" постановление Кабинета министров Украины от 17.08.1998 г. № 1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний". Постановление Кабинета министров Украины дополняет категорией "пострадавший участник Революции Достоинства" перечень групп населения, которым лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях в случае амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.

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