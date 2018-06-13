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Все про:Германия (3101) Россия (69614) Евросоюз (11913) Маас (31)

 МИД Германии предлагает ЕС разработать новую европейскую восточную политику

Министр иностранных дел ФРН Хайко Маас считает необходимым разработать новую европейскую восточную политику, которая полнее учитывала бы интересы как стран ЕС, так и партнеров.

Об этом он заявил в среду в Берлине, выступая с речью о развитии Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужна новая восточная политика - европейская восточная политика", - сказал Маас. Она, по его мнению, должна в свете опасной напряженности между Вашингтоном и Москвой указать новые пути взаимодействия с Россией в интересах всех европейцев.

Кроме того, эта новая политика должна формулировать предложения странам "Восточного партнерства", в том числе Грузии и Украине, которые в полной мере ощущают себя европейцами, а также должна учитывать интересы всех европейцев: стран Балтии и Польши, а также стран Западной Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формат миротворческой миссии ООН на Донбассе будет обсуждаться в ближайшие недели, - Маас

Также, по мнению Мааса, новая восточная политика должна балансировать между интересами безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области.

"Таким образом может возникнуть новая, позитивная динамика в европейских отношениях с восточными странами-членами ЕС", - считает Маас.

Главным направлением европейской внешней политики, по его убеждению, должно быть обеспечение стабильности в регионе. В некоторых частях света усиливается влияние авторитарных режимов, напомнил он, добавив, что Россия, Китай, страны на Ближнем Востоке "имеют совершенно иное, чем европейцы, представление о порядке".

Как заявил министр, по соседству с ЕС - в Сирии, в Украине, на Ближнем Востоке - есть конфликты, при урегулировании которых пока не получается добиться успеха, потому что Европа недостаточно подчеркивает свое значение как внешнеполитического игрока. Он считает, что Европа должна наконец отреагировать на это "не путем подкручивания нескольких винтиков в брюссельском аппарате, а изменением менталитета".

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"Нам нужно больше мужества, больше амбиций и больше внешнеполитической творческой воли", - заявил глава МИД ФРГ.

Маас при этом отбросил опасения, что таким образом страны отказываются от суверенитета. "Кто может все еще всерьез думать, что отдельно взятое европейское государство сможет решить свои национальные проблемы при возникновении любого внешнеполитического конфликта глобального масштаба? Вне зависимости о того, идет ли речь об Иране, Украине или Сирии - ответ на такие конфликты всегда одинаков, а именно: Европа должна действовать как один", - резюмировал Маас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3071370
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сидячи на двох стільцях можна лише дупу защемити, ЕС!
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Щось схоже на : " І рибку з'їсти - і на ...й сісти"..
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Сашко - що тобі примарилось? Будь чемним та вихованим користувачем.. Я ж тебе не чіпав..
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Зачем так грубо "сісти"? Сказал же клоун - побалансировать МЗС Німеччини пропонує ЄС розробити нову європейську східну політику - Цензор.НЕТ 9570

новая восточная политика должна балансировать между интересами безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области.


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...Будапештський меморандум не зобов'язує захищати Україну, і Київ це добре знав - екс-посол США про заяву Порошенка
https://ukrainian.voanews.com/a/budapeshtskyi-memorandum-garantii-proty-zapevnen/4437256.html

якось так
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На нет и суда нет. В связи с угрозой существования Украина должна возобновить свой ядерный потенциал.
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На какую ето ядерную страну наложили санкции только из-за наличия ядерного оружия?
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Какая страна создала ЯО, скачав "Книжку анархиста" или другое название - что-то в этом роде?
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а відновлювати хто буде ...ці ВОРИ ? ...корейці задля того щоб створити бомбу ...полову з рису їли ...хоча у нас я думаю й тепер достатньо "мізків" щоб "щось" створити ...але не маємо промислових можливостей ...ВСЕ ВКРАДЕНО і спродано
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Накладно будет в Киеве в магазин за хлебом идти когда по улицам будут кадыровцы и козломордые боевики с автоматами и танками разгуливать.
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А потом накладно будет когда рашисты всех украинцев в Сибирь и на Колыму вывезут как обещал кремль.
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"Сподіваюсь, що безпекові гарантії щодо денуклеаризації півострова належним чином врахують недоліки Будапештського меморандуму", - відзначив президент України Петро Порошенко у Twitter.

И что здесь Порошенко не так сказал?
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ВИКЛ ...соси карамельку ...шекеладку ти сьгодні ненадрочиш
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Тебе перевести с украинского то, что сказал Порошенко и чем это отличается от названия статьи и выводов? :D

...Будапештський меморандум не зобов'язує захищати Україну, і Київ це добре знав - екс-посол США про заяву Порошенка
https://ukrainian.voanews.com/a/budapeshtskyi-memorandum-garantii-proty-zapevnen/4437256.html

Извини, что зраду испортил...
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Третий Рейх уже 100 лет назад дружил с Рашкой против всего мира. К чему все ето привело все знают. Опять фрицы пытаются повторить историю и вбить клин между Европой и США.
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И что этот " третий рейх " добьется ? - что такое NATO без США ?
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это венгерская армия с 1% военного бюджета МЗС Німеччини пропонує ЄС розробити нову європейську східну політику - Цензор.НЕТ 5295
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Не понял, разъясни результаты 2-й мировой войны - назови страны-победители...
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Один развязавший войну празднует победу над другим развязавшим войну, а для остальных это не победа, а день скорби...
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"
"Нам нужна новая восточная политика - европейская восточная политика", - сказал Маас. Она, по его мнению, должна в свете опасной напряженности между Вашингтоном и Москвой указать новые пути взаимодействия с Россией в интересах всех европейцев. Источник: https://censor.net.ua/n3071370
"
Подозрительное утверждение...
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Вроде как бы напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона возникла по каким то причинам не связанным с европой,а европейцы теперь страдают.
Может это заразное у Меркель?
От путина заразилась.
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В том-то и проблема - разгадать истинный смысл послания, скрытого под красивыми словами...
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Долго санкции европейские не продержатся.
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санкції - дрібнота , доки ЄС закуповує в РФ енергоносії .
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Так как рфийцы регулярно просят их снять, то едва ли. Впрочем, я думаю еще года 2 или 3 и фсё.
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такі правила гри -
- європейці роблять вигляд , що наклали "санкції"
- кацапи роблять вигляд , що "просят их снять" ...
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Политика раздвигания булок перед ббх? (Ббх-блядим блядимыч хуйло)
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Мюнхенська угода - минуло рівно 70 років , а Європа так нічого і не зрозуміла ...
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Как разработают надо будет глянуть.
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"Новая европейская восточная политика" должна согласовываться с Китаем, поскольку скоро ЕС будет граничить именно с ним.
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Как америкосы заставили платить за свою безопасность, прищемили ряд западных крупных фирм торгующих с кацапией так сразу у немочной европы возникли какие-то новые планы. Вся история Европы - политическая проституция, продажность и самое главное --ТРУСОСТЬ. Я думаю что американцы не позволят этим проституткам делать то что хотят, американцы и англичане не даром положили тысячи убитых во второй мировой войне освобождая европу а затем поднимая ее после разрухи много лет что бы эти засранцы все уничтожили!!!!!
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А как европейцы относятся к режимам стран Персидского залива? Например, они одобряют такие наказания за некоторые уголовные преступления, как отсечение конечностей? МЗС Німеччини пропонує ЄС розробити нову європейську східну політику - Цензор.НЕТ 9315
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Германии предлагает ЕС разработать новую европейскую восточную политику
 
 
 
 
 
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