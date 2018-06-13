 МИД Германии предлагает ЕС разработать новую европейскую восточную политику

Об этом он заявил в среду в Берлине, выступая с речью о развитии Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужна новая восточная политика - европейская восточная политика", - сказал Маас. Она, по его мнению, должна в свете опасной напряженности между Вашингтоном и Москвой указать новые пути взаимодействия с Россией в интересах всех европейцев.

Кроме того, эта новая политика должна формулировать предложения странам "Восточного партнерства", в том числе Грузии и Украине, которые в полной мере ощущают себя европейцами, а также должна учитывать интересы всех европейцев: стран Балтии и Польши, а также стран Западной Европы.

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Также, по мнению Мааса, новая восточная политика должна балансировать между интересами безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной области.

"Таким образом может возникнуть новая, позитивная динамика в европейских отношениях с восточными странами-членами ЕС", - считает Маас.

Главным направлением европейской внешней политики, по его убеждению, должно быть обеспечение стабильности в регионе. В некоторых частях света усиливается влияние авторитарных режимов, напомнил он, добавив, что Россия, Китай, страны на Ближнем Востоке "имеют совершенно иное, чем европейцы, представление о порядке".

Как заявил министр, по соседству с ЕС - в Сирии, в Украине, на Ближнем Востоке - есть конфликты, при урегулировании которых пока не получается добиться успеха, потому что Европа недостаточно подчеркивает свое значение как внешнеполитического игрока. Он считает, что Европа должна наконец отреагировать на это "не путем подкручивания нескольких винтиков в брюссельском аппарате, а изменением менталитета".

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"Нам нужно больше мужества, больше амбиций и больше внешнеполитической творческой воли", - заявил глава МИД ФРГ.

Маас при этом отбросил опасения, что таким образом страны отказываются от суверенитета. "Кто может все еще всерьез думать, что отдельно взятое европейское государство сможет решить свои национальные проблемы при возникновении любого внешнеполитического конфликта глобального масштаба? Вне зависимости о того, идет ли речь об Иране, Украине или Сирии - ответ на такие конфликты всегда одинаков, а именно: Европа должна действовать как один", - резюмировал Маас.

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