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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (625) орден (127) Порошенко (14955)

 Порошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

,Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попросил Порошенко о моей отставке. Он мое заявление принял, - Жебривский

Источник: https://censor.net.ua/n3071369
 
   
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Знецінюються ордени України при петі.. Дуже знецінюються.. Чомусь згадався охендовський..
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офигеть,после майдана изменилась только фамилия главного вора
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Було.. Змінилися лише сраки на "золотому" унітазі.. Суть - залишилася та ж сама..
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барыга вообще поехал умом
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особняк жебривского только на зарплату,заслуживает ордена за героическую торговлю с ДНР

Порошенко нагородив голову Донецької ОДА Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 5328
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В часи сталінізму після відставки нагороджували, а потім відправляли в Сибір ліс пиляти, або і зовсім стріляли.
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Украина превратилась в какое-то ужасающее своим уродством ЗАЗЕРКАЛЬЕ время уже идёт на минуты ...
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Та да. Поимели твою честь российскую. И таких как ты много а нас украинцев ни разу! Порошенко нагородив голову Донецької ОДА Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 7826
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Пристроит теперь на хлебное место. Тука, например, целое министерство отгреб, которое вообще фиг просцишь чем занято
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а каков этот "личный вклад в гос. строительство"? ну чтобы на орден? Порошенко нагородив голову Донецької ОДА Жебрівського орденом князя Ярослава Мудрого - Цензор.НЕТ 4923
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...Венецианская комиссия Совета Европы не настаивала на включении в закон "О Высшем антикоррупционном суде" поправки о том, что апелляции по уже существующим делам против коррупционеров должны рассматриваться в судах общей юрисдикции.Об этом рассказал секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, сообщает "Европейская правда"."Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - подчеркнул Маркерт.Как известно, в "Голосе Украины" опубликовали текст закона "О Высшем антикоррупционном суде", в котором обнаружили поправку, в соответствии с которой, дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежат апелляции в новосозданном ВАС. Примечательно, что норма появилась в тексте правок за час до голосования в Раде и не была зачитана в парламенте. При этом, противоречивая поправка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела против топ-коррупционеров...
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Ничего странного.Вонючее кодло бпп-рыги по другому не умеют.Петруха 4года байки травит про житы по новому,лохторат терпит.Усьо по плану
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Порошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий перевернувся в гробу...
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До 1-й степени ему ещё лет 15 "расти". А там такие "кавалеры"...
11 октября 2003 г., № 1177/2003 - Каддафи Муаммар, Лидер Великой Сентябрьской революции, полковник
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_V_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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За что наградил?За возвращение дамбаса?Соевое чмо хочет назначить Жебривского главой Антикор.суда и уже сразу подкупает такого же идиота как он сам
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Інфр проскочила ...Жебрівського на аудитора НАБУ від баригі !!
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А мені б на землі даунбасітов навідь зайти було б якось срачновато. Тому нагороду заробив.
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Та бросьте! У нас в разы безопасней, чем в Киеве. Точнее- в 4 раза, как минимум.
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Андрей, а Вы не слышали о некоем Каруннике?
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Конечно слышал. Был такой деятель у нас. Шо с ним- понятия не имею. Знык, из политбомонда Мариуполя.
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Добавлю- два года назад пропал. Он моим районом руководил- Центральным.
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Просто был женат на моей знакомой. Спасибо за инфу.
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Кажецца Толик. Возможно и с одним н. Он даже отдыхал нас на какой-то базе в Марике.
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А я читал, что этот бывший наш губернатор- заместителем к Югику, как уже имеющий опыт работы в прокуратуре. На нескольких не желтых ресурсах читал, сегодня.
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Ему не орден вручать, а веревку на шею и на высокое дерево и присовокупить к нему его сестричку фаню, наворовавшуюяся на медпрепаратах!!!! Скоро ордена и всякие награды пицюня будет вручать и домашним животным со своими хозяевами!
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Та... губернатор- как губернатор. Ничем не лучше, но и не хуже предшественников. Всякие у нас были, включая Таруту. Не выпал он из обоймы, ни в какую сторону.
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Соратники "пасечника" награждают друг друга...
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У нас контрабандистов награждают, а не сажают в тюрьму, страна-парадокс.
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Кум Хряка пасечник перед своим закатом точно так же цацками разбрасывался направо-налево.
Злые языки говорят, не за просто так, типа продавал.
интересно, Будкарь тоже таким промышляет?
Раз за фотку с Трампом поллимона зелени выложил....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого
 
 
 
 
 
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