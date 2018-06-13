Порошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

,Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе П.Порошенко.
Ярослав Мудрий перевернувся в гробу...
11 октября 2003 г., № 1177/2003 - Каддафи Муаммар, Лидер Великой Сентябрьской революции, полковник
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE#%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_V_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
Злые языки говорят, не за просто так, типа продавал.
интересно, Будкарь тоже таким промышляет?
Раз за фотку с Трампом поллимона зелени выложил....