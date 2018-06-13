Порошенко наградил главу Донецкой ОГА Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

,Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе П.Порошенко.

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