 В деле "налоговиков Клименко" завершено досудебное расследование, - ГПУ

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины 11 июня завершено специальное досудебное расследование (заочное расследование в соответствии с требованиями главы 24-1 УПК Украины) уголовного производства по подозрению 6 бывших должностных лиц налоговых органов в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (участия в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПУ.

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Расследованием установлено, что "подозреваемые в период 2012 -2013 годов, находясь в составе возглавляемой В. Януковичем преступной организации, в состав которой входил в том числе бывший министр доходов и сборов Украины, занимая руководящие должности в органах налоговой службы, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета трех фиктивных предприятий".

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В ГПУ сообщают, что разрешение суда на осуществление специального предварительного расследования было получено 17 мая 2018 года. "В настоящее время стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины и после этого, обвинительный акт в отношении указанных подозреваемых будет передан в суд", - констатируют в Генпрокуратуре.

Всего по схеме незаконного возмещения из госбюджета налога на добавленную стоимость было 16 подозреваемых из числа должностных лиц налоговых органов. В настоящее время по трем лицам вынесены обвинительные приговоры суда; по шести обвиняемым обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде; по семи подозреваемым, в том числе бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, досудебное расследование завершено и выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

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Напомним, в конце мая 2018 года одного из "налоговиков Клименко", бывшего руководителя Государственной налоговой службы в Харьковской области Станислава Денисюка отпустили из СИЗО, так как закончился предусмотренный законом срок ареста.

Денисюка вместе с другими налоговиками задержали 24 мая 2017 года в рамках масштабной совместной спецоперации полиции и военной прокуратуры по делу об участии и содействии в организации преступной организации и злоупотребления служебным положением представителями системы Миндоходов Януковича. Суд определил залог Денисюку - более 100 миллионов гривен. Такую сумму Денисюк не вносил, оспаривал меру пресечения, но оставался под стражей.