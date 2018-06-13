 Российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО российского пропагандиста Вышинского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

"Со своей стороны я планирую посетить на принципах взаимности Вышинского в херсонском СИЗО в начале недели, в понедельник-вторник", — заявила Москалькова.

Ранее стало известно, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправляется в Россию, где посетит политзаключенных.