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 Политика Украины
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 Российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО российского пропагандиста Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в начале следующей недели посетит в Украине находящегося в СИЗО пропагандиста Кирилла Вышинского,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости".

Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. 

"Со своей стороны я планирую посетить на принципах взаимности Вышинского в херсонском СИЗО в начале недели, в понедельник-вторник", — заявила Москалькова.

Ранее стало известно, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отправляется в Россию, где посетит политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3071366
 
 
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Вопрос ,какого уя,если к сенцову никого не пускают.Ах да мы ювропа и не такие.
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нужно подослать к москальковой кумира женщин среднего возраста винника,для перевербовки ее в друзья Украины

Російський омбудсмен Москалькова відвідає в Херсоні російського пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 7540
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вона його споїть і він , з нею , перетвориться на звичайного алканавта ... Російський омбудсмен Москалькова відвідає в Херсоні російського пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 2842
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І вона , так спокійно , приїде в Україну ?!
Важко , напевно , після цього , буде Клімкіну і Офшоренку розповідати про "агресію" РФ ..?
Российский омбудсмен Москалькова посетит в Херсоне российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 5036

П.С - пана Уткіна (Вагнера) українського громадянства й досі не позбавили ?
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Боже, який начьос, який мундір ! Тьотя забула, шо тут нє комсомольська сауна, а в тренді тепер костюм мєдсєстри-проктологічкі(.
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Кто знает, почему парашных ботоксных "фотомоделей" то с Хуйла, то с Вальки-Стакан лепят?

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Фублін, налякав! Прєдупрєждать жеж надо!
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Сестриця "русккай" Вєрьховна-савьєтчіци Бахь-тєй-аги..Є у кацапів пєсєнка:"Русккай красатою,русккай дабратою...".І як ці кацапи розмножуються!!??Без кілограма баяррькі не обійтися.Дякую,Тобі,Боже,що я не москаль!
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Тварюки безхребетні, накуя пускають до москаля? до Сенцова вже 4 роки нікого не пускають
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Тот случай когда ряшка подходит к фамилии
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Сестриця "русккай" Вєрьховна-савьєтчіци Бахь-тєй-аги..Є у кацапів пєсєнка:"Русккай красатою,русккай дабратою...".І як ці кацапи розмножуються!!??Без кілограма баяррькі не обійтися.Дякую,Тобі,Боже,що я не москаль!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО российского пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
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