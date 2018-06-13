 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

Членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Може я не правий, але інколи ти таку дурню свистиш, що аж піт витерти хочеться.
ЩО ТОБІ ОСОБИСТО ПЕТЯ ПОГАНОГО ЗРОБИВ,ГА, ДУРНЮ?
расийская пропаганда в очередной раз обосралась, ракеты не имеющие аналогов в мире.. с 400 бла бла бла.. всё оказалось надувным!!!
https://www.youtube.com/watch?v=t-Ab67nryoY
Питання в іншому. Що з кацапами робити?
1 . Где эти практики мировые использоваться будут, как вы думаете ущербные ?!? ответ в Украине
2. Это не Украина внедряет, а использует опыт !
3. Социально-экономическая модель развития США , по гуглите ,,, много интересного найдете, так же просмотрите и послевоенные реформы, той же Германии и Японии