 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

Членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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