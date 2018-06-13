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 Политика Украины
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Все про:Ельченко (175) ООН (2490)

 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

Генеральная Ассамблея ООН в ходе голосования в среду избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОР) на период 2019-2021 гг.

Членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071365
 
   
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Да,как пример ,как нельзя жить .... Украину избрали в экономико-социальный совет ООН - Цензор.НЕТ 5702
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Украину избрали в экономико-социальный совет ООН,нужно многое в ООН рехормировать успеть,так что к концу членства Украины в ООН потребуются кредиты от МВФ Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 6911 Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 6911
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Потужна перемога.. "Потужним реформаторам " є чим пишатися в соціально-економічних здобутках у власній країні, та є чому навчити світ .. Може американці або канадці щось і в себе запровадять із методів петі та його "реформаторів"..
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Увы... Но Американцы могли бы разрушить украинский олигархичный строй. Да даже просто заблокировав счета. Но не делают этого.
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чего это вдруг американцы должны что то рушить,если украинцы не хотят разрушить олигархический строй в свое стране?Начинайте рушить и американцы поддержат,а если терпите,значит всем нравится
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западной конечно,ведь мы же в Европу идемУкраїну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 9524 Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 9524
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Про що ти мелеш Леонід?
Може я не правий, але інколи ти таку дурню свистиш, що аж піт витерти хочеться.
ЩО ТОБІ ОСОБИСТО ПЕТЯ ПОГАНОГО ЗРОБИВ,ГА, ДУРНЮ?
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Перечитай його програму "Жити по-новому!".. Уважно перечитай, а потім проаналізуй хід її виконання на початку п'ятого року петіної нікчемної каденції.. Хто з нас дурень - покаже наступний "День дурня" - перше квітня 2019 року.. Ти не боцман, ти салага - проходь мимо..
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поздравляю всех.Это потужная 149 я реформа.
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Смотреть всем!!!

расийская пропаганда в очередной раз обосралась, ракеты не имеющие аналогов в мире.. с 400 бла бла бла.. всё оказалось надувным!!!

https://www.youtube.com/watch?v=t-Ab67nryoY
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ООН бестолковая и импотентная ширма для отмывания бабла и протирания штанов чинуш за бюджетные средства!
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Мало того что на сегодняшний день это бесполезная организация, так еще туда нужно платить взносы, и немалые.
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А Порошенко сколько с этого будет иметь, пожалуйста побольше и сразу, у Пети выборы скоро, войдите в его положение, не будьте такими скупыми. Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 618
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Толку от этого ООН как от козла молока. Назовите хоть одну полезную вещь, которую ООН сделала для Украины ввиду агрессии со стороны России
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Ні. Ну зрозуміло, що незабаром українці прийдуть в москву і петроград.
Питання в іншому. Що з кацапами робити?

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Реву туда отправьте пусть научит МИР как содержать немощных пенсионеров на 1,6 бакса в день и как украсть у них часть пенсии осучасныв коефициент с 1, 35 до 1 !
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Що только не придумают,щоб подняться в рейтинге сфер социально-экономических реформ.Вступление в ЭКОСОР,автоматом даёт прыжок в рейтинге.Яким нас будут успокаивать.Ось бач,мы вже на 5 сходинок поднялись выше.И не тому,що стало краще,а тому,що вступили в ЭКОСОР Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 5475
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Опять кацапосралово под позитивной новостью. Отрабатывается установка "В Украине ничего хорошего нет". Україну обрали до економіко-соціальної ради ООН - Цензор.НЕТ 6180
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Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших Мировых Практик в сфере социально-экономических реформ. Для инвалидов мозга пояснение нужно ..

1 . Где эти практики мировые использоваться будут, как вы думаете ущербные ?!? ответ в Украине
2. Это не Украина внедряет, а использует опыт !
3. Социально-экономическая модель развития США , по гуглите ,,, много интересного найдете, так же просмотрите и послевоенные реформы, той же Германии и Японии
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