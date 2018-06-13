 Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу, - Сайдик

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

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Он напомнил, что на прошедшей встрече нормандской четверки на уровне глав МИД "стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта".

Напомним, 11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

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По итогам глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждались вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.