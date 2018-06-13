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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3177) минские соглашения (2429) Сайдик (116) нормандская четверка (495) Трехсторонняя контактная группа (26)

 Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу, - Сайдик

Представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Мартин Сайдик по итогам встречи выразил уверенность, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

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Он напомнил, что на прошедшей встрече нормандской четверки на уровне глав МИД "стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта".

Напомним, 11 июня в Берлине проходила встреча глав внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России. Глава МИД Германии накануне заявлял, что переговоры будут сложными.

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По итогам глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждались вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождения украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

Встречу сопровождал пикет родственников украинских заложников на Донбассе.

В мае главы государств и правительств из "нормандской четверки" встретились в немецком Аахене втроем. Тогда во время встречи президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель не было представителя России.

Источник: https://censor.net.ua/n3071364
 
 
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ОБСЕ уже 25 лет участвует в переговорах по Приднестровью. С таким же успехом.
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Развалицца рашка. И хуйло -дыбил! Адназначна! А Рабеновеч, как всегда!)))
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минские договоренности= капитуляция Украины
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не выполняется и не выполнится - никогда!!! Активізація нормандського формату на різних рівнях дасть імпульс і Мінському процесу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 527
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тут безпрограшна комбінація Хуйла - виконаються ці домовленості - добре , а не виконуються - також добре , отже Україна буде вічно знекровлюватись цією війною .
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А ці "гаранти" для кретинів,які віддали ВОРОГУ свою бомбу,в ситості і мирі сидять і "стурбованості" глибокі висловлюють собі.
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Кацапия активизовалась в переговорах,чтоб наши их домбосят не розогнали пока будит Чемпионат по футболу.А наши уши развесили пройдет футбол и все договорености до ж.пы.
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да толку от них немного
столько же как и с минского договорняка Активізація нормандського формату на різних рівнях дасть імпульс і Мінському процесу, - Сайдік - Цензор.НЕТ 479
может пора похерить всю эту макулатупу?
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Сайдик. вам потрібен не імпульс. а чудо творящий пендель.
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Сайдєк - дєдмароз обеесєшний. За єго зарплату я б хуйла мєшкамі з подарунками уіпаланах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАктивизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу, - Сайдик
 
 
 
 
 
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