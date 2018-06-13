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 Политика Украины
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 Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила ряд шагов для наступления устойчивого "режима тишины" на Донбассе, однако эти предложения не были восприняты российской стороной.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь должен быть выполнен блок вопросов по безопасности Минских соглашений.

"Прежде всего речь идет о прекращении огня; отвода тяжелых видов вооружений; создание в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая территориями, прилегающими к неподконтрольной Украины участками российско-украинской границы; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы; соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", - написала Олифер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласно договоренностям 2014 года ДФС должна находиться под контролем Украины, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины, "однако категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ 01

Также читайте: За 34 дня "Пасхального перемирия" на Донбассе зафиксировано более 1,5 тыс. обстрелов со стороны наемников РФ, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3071363
 
 
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А хтось чекав іншого результату від азіопської кацапської орди???
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Не називайте кацапське кодло бидла "ордою". Казахи ображаються)
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И мавпами або собаками теж. Гринпис копирайт.
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Ну соевая власть уже 5-й год на что то надеется. Кто дебил, волк который таскает овец каждый день из отары или пастух который уже 5-й год день у день пытается с волком договориться и но хлев закрыть и поставить капканы на волка даже не думает?
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Ні на що вони не сподіваються ! Вони хочуть , аби ми сподівались ...
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Не розумію сенсу цих засідань.. Не розумію юридичного статусу мінських договорняків ..
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Це тіпа договору про наміри. Для нас та західної спільноти важливо, що мінський договірняк підписав посол зурабов. Тобто тпким чином росія фактично визнала себе стороною конфлікту.
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мінський договірняк підписали і плотниький із захарченком - отже і вони фактично визнаються стороною конфлікту..?
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Зурабов подписал как представитель РФ, а Плотницкий и Захарченко просто подписали - они никого не представляли.
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Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ - Цензор.НЕТ 1428

Это пздц. После слов уважаемый Владимир Владимирович, дальше можно не читать.
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Уже 5-й год ездят в Минск биться головой о стену. Сколько раз уже говорили что нужно во-первых переносить из Минска ети переговоры. Сколько раз уже говорили что нужно менять формат и стран преговорщиков. Сколько раз уже говорили что с Пидорашкой нужно разговаривать только с позиции силы. Даже дворника выгоняют с работы когда он не делает свою работу. Хотя чему удивляться если в Украине суды и прокурворы поотпускали всех разейских боевиков и террористов.
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Тут две очевидные проблемы:

1. У кого есть силы не хотят их тратить на рашку.
2. У нас силы... ну, скажем так, скромные.

Вот никто и не хочет обострения.
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Какой смысл в разговорах с русзверьем?
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"Не сторона конфликта" отказалась вывести тяжелые вооружения из одного из зон конфликта )))))
Российские фашисты - убейтесь головой об батарею!!! )))

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Пока у руля агент кремля толку не будет нигде.
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Параша зорко следит, что бы огонь войны не погас.
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Куме,сотри,к тебе в город гопарь залез.Дай ну я его грохну!
-Та почекай,а поговорить? Російська сторона відхилила запропоновані Україною заходи щодо досягнення стійкого режиму тиші на Донбасі, - Оліфер про переговори ТКГ - Цензор.НЕТ 9187
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Дальше что,где план б.Всем ясно,западу п..й на Украинцев,параша будет лезть в открытую.Соя сбежит после первого кацапского самолета над Киевом,это очевидно.4 года,а овощ как и не уходил.
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Просмотрев комментарии , сделал вывод , что ни одна с*** ка не обвиняет в этой подлой , гибридной войне кремлёвского упыря и фашиста ! Всем поперёк горла украинская власть ! Не понимаю ,чей это ресурс , украинский или срюський !?
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Ресурс ни при чем, просто обычная пропаганда. Хотели новоросию от Луганска до Одессы, а получили болт вот и бесятся.
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мародерством страны власти надо меньше заниматься, и больше ее обороноспособностью а не договорняками с торговыми партнерами, по совместительству явлающиеся агрессорами.
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Amber

что ни одна с*** ка не обвиняет в этой подлой , гибридной войне кремлёвского упыря и фашиста !

їх потрібно не звинувачувати а стирати з лиця землі.
тільки хто ж у нас гавнокомандуючий. мабуть хуйло.
як що такого наказу немає.
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Параша должна получить в ответ на свою агрессию "неприемлемый ущерб".
Что это такое- видно из писулек парашных "стратегов", например: http://www.voina-i-mir.ru/article/579

"НЕПРИЕМЛЕМЫЙ УЩЕРБ В ВОЙНЕ - уровень поражения вооруженных сил, военно-промышленных объектов, систем государственного и военного управления, при котором государство теряет возможность продолжать войну или лишается политических и экономических мотивов ее дальнейшего ведения. Достигается нанесением противнику таких потерь, компенсация которых возможна лишь в отдаленной перспективе. Также осуществим в случае разрушения всего экономического потенциала государства, в связи с чем дальнейшее ведение им борьбы ведет к необратимому ухудшению обстановки и, в конечном счете, к капитуляции.
Исторический опыт показывает, что принципом сдерживания любой агрессии является угроза неотвратимого и неприемлемого возмездия от государства, подвергнувшегося нападению. Агрессор всегда оценивает ожидаемые "плоды войны" и сопоставляет их с возможным ответным ущербом".Возможно, у меня вдруг был выявлен склероз, которого отродясь не было, но я что-то не припоминаю, чтобы за 4 с лихуем года войны с парашей хоть кто-то в Украине постарался конкретизировать и тем более воплотить на практике то, что я подчеркнул выше.
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посланник Петра Медведчук решает вопрос в Минске с посланником Вовы Медведчуком. договорятся ли они между собой?
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Прежде всего надо думать о том, чтобы разбить замыслы противника, оставить его без союзников, и только далее по значимости задача разбить его войска.
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ничего нового...и ничего удивительного
просто куражатся паскудники и все
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ
 
 
 
 
 
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