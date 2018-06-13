 Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь должен быть выполнен блок вопросов по безопасности Минских соглашений.

"Прежде всего речь идет о прекращении огня; отвода тяжелых видов вооружений; создание в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая территориями, прилегающими к неподконтрольной Украины участками российско-украинской границы; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы; соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", - написала Олифер.

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Эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины, "однако категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

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