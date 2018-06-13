 Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
В первую очередь должен быть выполнен блок вопросов по безопасности Минских соглашений.
"Прежде всего речь идет о прекращении огня; отвода тяжелых видов вооружений; создание в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения; всесторонний и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая территориями, прилегающими к неподконтрольной Украины участками российско-украинской границы; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы; соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года", - написала Олифер.
Эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины, "однако категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - отметила пресс-секретарь Кучмы.
Это пздц. После слов уважаемый Владимир Владимирович, дальше можно не читать.
1. У кого есть силы не хотят их тратить на рашку.
2. У нас силы... ну, скажем так, скромные.
Вот никто и не хочет обострения.
Российские фашисты - убейтесь головой об батарею!!! )))
-Та почекай,а поговорить?
что ни одна с*** ка не обвиняет в этой подлой , гибридной войне кремлёвского упыря и фашиста !
їх потрібно не звинувачувати а стирати з лиця землі.
тільки хто ж у нас гавнокомандуючий. мабуть хуйло.
як що такого наказу немає.
Что это такое- видно из писулек парашных "стратегов", например: http://www.voina-i-mir.ru/article/579
"НЕПРИЕМЛЕМЫЙ УЩЕРБ В ВОЙНЕ - уровень поражения вооруженных сил, военно-промышленных объектов, систем государственного и военного управления, при котором государство теряет возможность продолжать войну или лишается политических и экономических мотивов ее дальнейшего ведения. Достигается нанесением противнику таких потерь, компенсация которых возможна лишь в отдаленной перспективе. Также осуществим в случае разрушения всего экономического потенциала государства, в связи с чем дальнейшее ведение им борьбы ведет к необратимому ухудшению обстановки и, в конечном счете, к капитуляции.
Исторический опыт показывает, что принципом сдерживания любой агрессии является угроза неотвратимого и неприемлемого возмездия от государства, подвергнувшегося нападению. Агрессор всегда оценивает ожидаемые "плоды войны" и сопоставляет их с возможным ответным ущербом".Возможно, у меня вдруг был выявлен склероз, которого отродясь не было, но я что-то не припоминаю, чтобы за 4 с лихуем года войны с парашей хоть кто-то в Украине постарался конкретизировать и тем более воплотить на практике то, что я подчеркнул выше.
просто куражатся паскудники и все
Лев Толстой