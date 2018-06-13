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 Украинского бойца Степана Литковца провели в последний путь на Сумщине

13 июня, в селе Пидопрыгоры Лебединского района Сумской области состоялось прощание со украинским воином Степаном Леонидовичем Литковцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание UA.Суми

 Сиепан Леонидович Литковец,1997 года рождения, был стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, погиб 6 июня во время боя с диверсионной группой наемников РФ в Донецкой области.

Степан Литковец родился 13.03.1997 года в селе Гарбузовка Лебединского района. Затем вместе с семьей переехал жить в село Пидопригоры. Учился в Павленковском УПК. В 2017 окончил Сумской центр профтехобразования пищевых технологий, торговли и ресторанных сервисов. Поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители и жена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071362
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинского бойца Степана Литковца провели в последний путь на Сумщине
 
 
 
 
 
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