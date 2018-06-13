 Украинского бойца Степана Литковца провели в последний путь на Сумщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание UA.Суми

Сиепан Леонидович Литковец,1997 года рождения, был стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, погиб 6 июня во время боя с диверсионной группой наемников РФ в Донецкой области.

Степан Литковец родился 13.03.1997 года в селе Гарбузовка Лебединского района. Затем вместе с семьей переехал жить в село Пидопригоры. Учился в Павленковском УПК. В 2017 окончил Сумской центр профтехобразования пищевых технологий, торговли и ресторанных сервисов. Поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители и жена.

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