 Энергоснабжение оккупированного Крыма полностью восстановлено, - "Крымэнерго"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымэнерго".

"13 июня вследствие технологического нарушения на Тамани прекращалось энергоснабжение потребителей Республики Крым и г. Севастополя суммарной мощностью более 800 МВт (около 2,5 миллионов человек). Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с 15:55. По состоянию на 17:22 энергоснабжение потребителей полностью восстановлено. Причины технологического нарушения выясняются", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня днем жители оккупированного Крыма начали сообщать об отключении света. По данным очевидцев, отключение произошло около 15:00.