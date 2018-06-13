EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  2376  29
Материалы по теме:
Все про:Крым (20162) электроэнергия (172)

 Энергоснабжение оккупированного Крыма полностью восстановлено, - "Крымэнерго"

По технологическим причинам прекращалось энергоснабжение потребителей в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымэнерго".

"13 июня вследствие технологического нарушения на Тамани прекращалось энергоснабжение потребителей Республики Крым и г. Севастополя суммарной мощностью более 800 МВт (около 2,5 миллионов человек). Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с 15:55. По состоянию на 17:22 энергоснабжение потребителей полностью восстановлено. Причины технологического нарушения выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 238 населенных пунктов в 7 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Напомним, сегодня днем жители оккупированного Крыма начали сообщать об отключении света. По данным очевидцев, отключение произошло около 15:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3071359
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ур-р-р-р-р-р-ра!!!! Мы строили, строили
И наконец-то ПАСТРОИЛИ!!! Сказал Чебурашка и умер....
 показать весь комментарий
 
 
переключая каналы-.....
чебурашка-
Мы строили строили - и наконец построили.

Абдула - поджигай.
 показать весь комментарий
 
 
Так Крым же Украина! Забыл порохобот? Там осталось очень много украинцев . Или тебе на них похер?
 показать весь комментарий
 
 
Если ты так переживаешь за украинцев в Крыму, то может и днепровскую воду им вернуть?
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю. Но человек же переживает. Я у него спрашивал.
 показать весь комментарий
 
в крыму украинцев уже нет .. за то у нас тут кацапов как было пол страны , так и осталось .. может вам кацапам на них не похер и вы нам скидку на газ сделаете ?
 показать весь комментарий
 
 
22.08.17 Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО

https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
 показать весь комментарий
 
 
А что там сайт Хуйла или Госдупы пишет? Совсем уже рехнулись - ссылаться на официальные сайты оккупантов? Енергопостачання окупованого Криму повністю відновлено, - "Крименерго" - Цензор.НЕТ 8486
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а сколько в Крыму осталось крымчан 2014 года? Или процент от завезенных освободителями?
 показать весь комментарий
 
туда уже 70 тыс. новых кацапов завезли.. в основном кавказского происхождения ..
 показать весь комментарий
 
Я просто общался с ялтинкой еще в 2015.
- Что то, изменилось?
- Раньше идешь по городу, везде свои лица. А теперь - как за границей, что угодно, но не свое.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцев в Крыму не осталось. Там остались 99% предателей.
 показать весь комментарий
 
Пытались сами запустить турбины Сименс?
 показать весь комментарий
 
 
Будут и без воды, и без электричества. И не помрут. Они - зомби.
 показать весь комментарий
 
Энергохвост - это странный предмет.
Вроде бы есть - и вроде бы нет.
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное в жизни выбрать правильный путь, а еще точнее самостоятельно.
Решили стать рабами - будьте ими. Аминь.
 показать весь комментарий
 
И кто это им восстановил электроснабжение, неужели украинская власть.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное мэр Геническа уйлу позвонил. Енергопостачання окупованого Криму повністю відновлено, - "Крименерго" - Цензор.НЕТ 3727
 показать весь комментарий
 
 
Свет вырубили,одновременно с тренировкой ментов в Киеве,по спасению заложников куме.
-Та це совпадение куме!
-Може и так Енергопостачання окупованого Криму повністю відновлено, - "Крименерго" - Цензор.НЕТ 4813
 показать весь комментарий
 
Нащо так зразу новини давати, нехай би патріоти лягли спати із почуттям радості
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭнергоснабжение оккупированного Крыма полностью восстановлено, - "Крымэнерго"
 
 
 
 
 
 вверх