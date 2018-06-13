 Энергоснабжение оккупированного Крыма полностью восстановлено, - "Крымэнерго"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымэнерго".
"13 июня вследствие технологического нарушения на Тамани прекращалось энергоснабжение потребителей Республики Крым и г. Севастополя суммарной мощностью более 800 МВт (около 2,5 миллионов человек). Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с 15:55. По состоянию на 17:22 энергоснабжение потребителей полностью восстановлено. Причины технологического нарушения выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем жители оккупированного Крыма начали сообщать об отключении света. По данным очевидцев, отключение произошло около 15:00.
И наконец-то ПАСТРОИЛИ!!! Сказал Чебурашка и умер....
чебурашка-
Мы строили строили - и наконец построили.
Абдула - поджигай.
Юля ?
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_65961602
- Что то, изменилось?
- Раньше идешь по городу, везде свои лица. А теперь - как за границей, что угодно, но не свое.
Вроде бы есть - и вроде бы нет.
Решили стать рабами - будьте ими. Аминь.
-Та це совпадение куме!
-Може и так